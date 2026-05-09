Trùm lố ở Baeksang 2026: 1 mỹ nhân nhảy nhót bá đạo trên thảm đỏ, cả dàn sao hạng A sáp lại cũng xin nhường spotlight

Chiều tối 8/5, lễ trao giải danh giá Baeksang Arts Awards lần thứ 62 đã diễn ra và chứng kiến sự đổ bộ của Hyun Bin, Gong Yoo, Byeon Woo Seok, Park Ji Hoon, YoonA, Son Ye Jin, Park Bo Young, Shin Hye Sun... Giữa dàn sao hạng A, Jang Do Yeon bỗng trở thành nhân vật gây chú ý nhất với màn đi thảm đỏ cực lố và "không giống ai".

Theo đó, dù mặc váy quây và đi giày cao gót, Jang Do Yeon vẫn vô tư nhảy chân sáo như bay từ đầu thảm đỏ đến cuối thảm đỏ. Thậm chí, khi vào khu vực tạo dáng, cô cũng nhảy cẫng lên. Trên MXH, phần đi thảm đỏ nhảy nhót tưng bừng khói lửa của Jang Do Yeon được netizen chia sẻ rần rần.

Cư dân mạng cho biết với phần đi đứng và tạo dáng bá đạo như vậy trên thảm đỏ, Jang Do Yeon có hot cũng không lạ. Có gom cả dàn sao hạng A tại Baeksang năm nay ra cũng không ai dám làm, thậm chí còn phải xin nhường spotlight cho Jang Do Yeon. Không ít netizen còn hài hước cho rằng khi bạn tham dự một sự kiện có quá nhiều mỹ nữ, nếu muốn tranh hào quang thì phải biến mình trở thành mỹ nhân đẹp, mặc và tẽn tẽn như Jang Do Yeon. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng lo lắng, sợ nữ diễn viên này sẽ té ngã chấn thương hoặc tụt váy khi cô nhảy nhót trên đôi giày cao chót vót.

Jang Do Yeon nhảy chân sáo trên thảm đỏ Baeksang 2026. Nguồn: X.

Mang đôi giày cao chót vót và mặc váy quây, nữ diễn viên vẫn vô tư nhảy nhót như bay mà không sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ảnh: X.

May quá cũng có lúc Jang Do Yeon đứng im để cánh truyền thông chụp ảnh. Ảnh: X

Ai mà ngờ Jang Do Yeon một giây trước là ngọc nữ thướt tha, một giây sau lại có thể khiến mọi người cười không ngớt với những kiểu tạo dáng hài hước như xoay váy...

... thả tim cực đại.

Jang Do Yeon sinh năm 1985. Sở hữu thân hình thon gọn và gương mặt ưa nhìn, cô là một trong những mỹ nhân của làng hài Hàn Quốc. Chính vì có tính cách vui vẻ và hài hước, người đẹp này không màng hình tượng, sẵn sàng gạt bỏ mọi hình ảnh nghiêm túc, đoan trang, thùy mị để "hết mình" gây cười cho công chúng. Tại Baeksang 2017, cô từng khiến dân tình cười ngất với màn tạo dáng con tôm lầy lội, nổi đình nổi đám 1 thời. Cũng từ đó, Jang Do Yeon được mệnh danh là "thánh lố", "thánh pose dáng của Kbiz".

Màn pose dáng "con tôm" của mỹ nữ làng hài trên thảm đỏ Baeksang 2017 từng gây bão MXH 1 thời. Ảnh: X.

