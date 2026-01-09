Chiều ngày 7/1, trong khuôn khổ CEO Circle Forum 2026, hành trình NEXT GEN CEO 2025 chính thức khép lại bằng lễ vinh danh các CEO tiêu biểu thuộc khối Công nghệ - Sáng tạo do CafeBiz (thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức. Đó không chỉ là một dấu mốc tổng kết, mà còn là khoảnh khắc ghi nhận những nhà lãnh đạo đang đứng ở tuyến đầu của làn sóng đổi mới, nơi công nghệ trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng.

Các CEO khối Công nghệ – Sáng tạo được vinh danh không đơn thuần theo đuổi những con số lợi nhuận ngắn hạn. Họ đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới với tư duy đột phá, coi đổi mới là nền tảng, tăng trưởng là mục tiêu nhưng trách nhiệm với xã hội và hệ sinh thái là giá trị song hành. Trong mỗi câu chuyện được kể, công nghệ không còn là khẩu hiệu mà đã hiện diện như năng lực cạnh tranh thực chất, ăn sâu vào chiến lược, vận hành và văn hóa doanh nghiệp. Chính những lựa chọn đó đang góp phần khắc họa chân dung doanh nghiệp Việt trong giai đoạn chuyển mình: linh hoạt hơn, thông minh hơn và sẵn sàng bước ra sân chơi lớn.

1. CEO Trần Huyền Dinh - Công ty Cổ phần AlphaTrue

Sinh năm 1995, Trần Huyền Dinh được nhắc đến như một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực tài chính - công nghệ tại Việt Nam. Với vai trò Founder & CEO của Công ty Cổ phần AlphaTrue, Dinh đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng tài sản số vào Fintech, góp phần đổi mới mô hình tài chính truyền thống và kiến tạo hạ tầng pháp lý theo chuẩn quốc tế, kết nối kinh tế số với kinh tế thực.

Quyết định chiến lược mà Dinh tự hào nhất chính là việc dẫn dắt AlphaTrue chuyển đổi định hướng phát triển: từ một công ty thuần tập trung vào công nghệ và đổi mới, sang ưu tiên mạnh mẽ hơn cho các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tuân thủ pháp lý. Đây là một bước đi quan trọng, giúp doanh nghiệp giữ được vị thế trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn “vùng xám” về tài sản số và blockchain. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Việt Nam liên tục ban hành các văn bản pháp lý mới và chính thức xác định tài sản số - công nghệ số là một trong những lĩnh vực trọng tâm của quốc gia.

Anh Trần Huyền Dinh chia sẻ: “Nhờ định hướng đi trước một bước, đơn vị không chỉ duy trì lợi thế cạnh tranh mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đóng góp vào việc xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam”.

2. CEO Phan Thị Mỹ Hậu - Công ty Cổ phần VNETWORK

Năm 2013, ở tuổi 26, nữ CEO Phan Thị Mỹ Hậu, bước vào thị trường công nghệ Việt Nam với giải pháp hạ tầng CNTT và ra mắt giải pháp CDN tăng tốc truyền tải nội dung đột phá tại Việt Nam. Năm 2015, công ty mở rộng hạ tầng CDN VNCDN ra thị trường quốc tế, điển hình như Anh, Mỹ, Úc, Hàn Quốc.

"Chúng tôi lựa chọn phát triển hệ thống CDN một lĩnh vực đòi hỏi hạ tầng lớn, ngân sách khổng lồ và sự cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn mạnh. Có những đêm cả đội ngồi lại đến 2 giờ sáng, cân nhắc việc có nên tiếp tục hay dừng lại, bởi sự thiếu hụt về tài chính và hạ tầng là quá rõ ràng. Đó thực sự là bài kiểm tra về bản lĩnh, sự dám đối mặt và dám thay đổi", CEO Phan Thị Mỹ Hậu nhớ lại.

Cuối cùng, VNETWORK vẫn quyết định thực hiện kế hoạch đó. Giai đoạn đầu, hệ thống gặp rất nhiều vấn đề: không thể tăng trưởng, hiệu suất thấp, khách hàng đánh giá chưa tốt. Nhưng nhờ niềm tin vào hướng đi đã chọn, kết quả nghiên cứu và đánh giá thị trường, nữ CEO kiên định theo đuổi đến cùng.

3. CEO Lê Thanh Hoài - Công ty Cổ Phần SuperShip Việt Nam

“Kiên cường không phải là không sợ, mà sợ nhưng vẫn tiếp tục bước đi” - tôn chỉ này đã đưa SuperShip - từ căn phòng nhỏ với 40 triệu đồng vốn góp trở thành một trong những đơn vị logistics hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp giải pháp giao hàng tối ưu cho doanh nghiệp trực tuyến. Khoảnh khắc được xuất hiện tại Shark Tank mùa 1, nơi SuperShip nhận được niềm tin và bắt đầu hành trình phát triển thần tốc, CEO Lê Thanh Hoài đã vỡ oà.

“Từ giai đoạn khó khăn khi thị trường khan hiếm nhà vận chuyển, chi phí một đơn hàng toàn quốc dao động 40.000–50.000 đồng, đến thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động bị hạn chế, và tại thời điểm hiện tại khi cạnh tranh đẩy giá xuống chỉ còn khoảng 15.000 đồng - 20.000đ cho một đơn hàng - tôi đã đi qua nhiều biến động lớn của ngành. Chính sự “kiên cường” là điểm tựa giúp tôi luôn tỉnh táo, điều hành linh hoạt và ứng biến kịp thời để vượt qua mọi hoàn cảnh và tiếp tục đứng vững” , CEO Lê Thanh Hoài khẳng định.

4. CEO Võ Văn Khôi - Công ty Cổ phần Viet Dynamic

Anh Võ Văn Khôi - CEO Viet Dynamic – đơn vị đang triển khai robot trong các nền tảng sản xuất tại Việt Nam chia sẻ về tư duy "nghĩ lớn, làm chuẩn" trong lĩnh vực công nghiệp – cơ khí. Anh khiêm tốn cho rằng Viet Dynamic vẫn là một công ty nhỏ, chưa thể gọi là thành công, nhưng mỗi ngày đều nỗ lực hoàn thiện sau những va vấp trên hành trình phát triển.

Doanh nghiệp bắt đầu từ một đội ngũ kỹ sư trẻ, yêu nghề và quyết tâm tìm được vị trí của mình trên bản đồ khu vực về năng lực, công nghệ và kỹ thuật. Xuất phát điểm của doanh nghiệp là từ các viện, trường, những văn phòng mượn của đối tác, làm việc trong điều kiện nhà máy nóng, bụi và tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Thời gian chết được tính bằng giờ, mỗi sai sót đều phải trả giá rất đắt", anh Khôi nói.

Sau 8 năm, Viet Dynamic từng bước hình thành năng lực phát triển full-stack, từ tư vấn giải quyết bài toán cho khách hàng, xây dựng concept hệ thống đến triển khai trọn vẹn các giải pháp cơ khí, điện, điều khiển robot và phần mềm quản trị sản xuất. Viet Dynamic tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất, phát triển các giải pháp kỹ thuật – công nghệ và hướng tới trở thành đối tác tin cậy của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

"Đó là một con đường dài, đòi hỏi kỷ luật, sự học hỏi liên tục và từng bước làm chủ công nghệ, từ robot đến thị giác máy và trí tuệ nhân tạo", CEO Võ Văn Khôi chia sẻ.

Trong quá trình đó, Viet Dynamic có cơ hội làm việc với nhiều nhà sản xuất lớn trên thế giới. Ở lĩnh vực ô tô là Mercedes, Skoda và VinFast; trong điện tử là Samsung; còn ngành hàng tiêu dùng nhanh là P&G. Song song với việc cung cấp giải pháp, doanh nghiệp chú trọng dịch vụ kỹ thuật nhằm đảm bảo các hệ thống vận hành ổn định, qua đó giữ khách hàng đồng hành lâu dài.

5. CEO Vũ Gia Luyện - Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình, anh Vũ Gia Luyện chia sẻ về chỉ số thành công cho doanh nghiệp. CEO ITS tin rằng “dữ liệu” chính là thước đo đánh giá rất quan trọng. Dữ liệu giúp nhận định được xu hướng chuyển đổi số, từ đó định hướng sản phẩm để tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó, dữ liệu giúp tạo nguồn doanh thu quan trọng và là nền tảng để tạo lợi thế cạnh tranh, mở rộng quy mô sang những lĩnh vực khác trong tương lai.

Về việc áp dụng công nghệ, AI, anh cho biết, ngay từ nhiều năm trước, đơn vị đã đưa các giải pháp AI như Callbot hay Chatbot vào ứng dụng trong nội bộ công ty, trước hết là nghiên cứu tài liệu, sau đó là chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Các sản phẩm của ITS đều có thể triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép khách hàng sử dụng mà không cần cài đặt. Các công nghệ bảo mật cũng được cập nhật liên tục để đảm bảo độ an toàn và tin cậy cao cho dữ liệu người dùng.

6. CEO Trần Anh Nam - Công ty Cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Khởi đầu là một startup về công nghệ, dưới sự dẫn dắt của CEO Trần Anh Nam, WINDSoft đã và đang tạo ra hơn 2500 giải pháp Mobile App ưu việt, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, quản trị của các doanh nghiệp tiến tới nền công nghiệp 4.0.

WINDSoft hoạt động trong lĩnh vực phát triển ứng dụng phần mềm với hơn 7 năm kinh nghiệm. Trên 1000 dự án lớn nhỏ hợp tác cùng các công ty hàng đầu Việt Nam đã được thực hiện, với mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu, hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy doanh số cũng như đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số.

Được biết, Windsoft đã tập trung mạnh vào chuyển đổi nội bộ theo hướng số hóa và ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả vận hành cũng như trải nghiệm khách hàng. Ba sáng kiến chính đã được triển khai, bao gồm: Ứng dụng AI vào hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng; Phân tích dữ liệu và dự báo hành vi khách hàng bằng Machine Learning; Đổi mới mô hình kinh doanh – từ triển khai theo dự án sang SaaS.

"Ở Windsoft, tôi luôn nói với đội ngũ rằng: “Chúng ta không cần phải hoàn hảo, nhưng phải giữ cam kết và làm được điều mình nói.” Kỷ luật không phải là cứng nhắc, mà là sự tôn trọng công việc, tôn trọng đồng đội và chính bản thân mình. Tôi từng thấy nhiều người giỏi nhưng thiếu kỷ luật nên không đi xa được. Còn những người bình thường nhưng biết kiên trì, giữ kỷ luật từng ngày - họ chính là những người làm nên sự khác biệt thật sự”, CEO cho biết.

7. CEO Nguyễn Thị Trúc Phương - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nina Nguyen

Nina Group từ một studio 50m² đã vươn lên thành hệ sinh thái sáng tạo quy mô hơn 5.000m² với 120 nhân sự, đồng hành cùng hơn 250 thương hiệu và thực hiện hơn 1.800 dự án. Đứng sau sự tăng trưởng thần tốc ấy là Nguyễn Thị Trúc Phương – nữ CEO thế hệ mới, người chọn bước vào cuộc chơi sáng tạo và thương mại điện tử bằng tinh thần tiên phong và triết lý “đổi mới là DNA”.

Nina Group ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách đồng bộ ở nhiều khâu. AI Livestream giúp tạo ra các host ảo có khả năng vận hành suốt 24/7 theo kịch bản được chuẩn hóa, nhờ đó tăng tốc độ sản xuất livestream và tối ưu đáng kể chi phí. AI Chatbox hỗ trợ trả lời bình luận, tin nhắn và tư vấn sản phẩm theo thời gian thực, giúp không bỏ sót khách hàng và tăng tỷ lệ chốt đơn. Trong khi đó, AI Video đẩy nhanh quá trình sản xuất các video ngắn như TVC, teaser, review hay training clip, cho phép thương hiệu tạo ra số lượng lớn nội dung với mức chi phí tối ưu. Công cụ AI Engine phân tích dữ liệu hành vi người xem, sản phẩm và nội dung, từ đó gợi ý kịch bản, tối ưu thời lượng livestream và dự đoán kết quả, giúp toàn bộ vận hành trở nên hiệu quả hơn.

Nhờ sự kết hợp giữa các công nghệ này, Nina Group vừa có thể mở rộng quy mô nhanh, vừa đảm bảo chất lượng đồng nhất, điều vốn rất khó duy trì trong ngành sáng tạo nếu chỉ dựa vào nhân sự thủ công.

8. CEO Lưu Chung Tuyến - Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek Việt Nam

SotaTek là một trong những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiếm hoi xây dựng được dấu ấn quốc tế nhờ chiến lược làm chủ công nghệ lõi và phát triển song song hai mũi nhọn: dịch vụ công nghệ giá trị cao và hệ sinh thái sản phẩm “Made by Sota”. Sự thành công này có đóng góp rất nhiều từ CEO Lưu Chung Tuyến, một nhà lãnh đạo mang tư duy dài hạn, kiên định với chiến lược "làm chủ công nghệ lõi" và lấy giá trị "Sự đáng tin cậy" (Reliable) làm kim chỉ nam.

Điểm nhấn chiến lược nổi bật nhất của CEO Lưu Chung Tuyến không đến từ biến động thị trường, mà từ một niềm tin nội tại: doanh nghiệp Việt chỉ có thể đi xa khi làm chủ công nghệ của chính mình. Từ niềm tin đó, anh chọn chiến lược “Future is AI”, tái cấu trúc toàn bộ tổ chức, dồn nguồn lực vào R&D và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

Nếu phải chọn một giá trị cốt lõi để bảo vệ đến cùng, CEO Tuyến khẳng định đó là Reliable-Sự đáng tin cậy. Anh coi đây là nền móng quyết định sự bền vững của doanh nghiệp, là yếu tố giữ vững niềm tin của khách hàng, đối tác và đội ngũ. "Đổi mới có thể đưa chúng ta tiến nhanh, nhưng chính sự đáng tin cậy mới là điều đưa chúng ta đi xa," CEO Lưu Chung Tuyến nhấn mạnh.

9. CEO Lê Anh Tiến - Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam

Thành lập năm 2017, Chatbot Việt Nam do CEO Lê Anh Tiến điều hành là startup AI tiên phong với sản phẩm Bot Bán Hàng – nền tảng AI Commerce hàng đầu Đông Nam Á, phục vụ hơn 60.000 doanh nghiệp.

Trong 2–3 năm qua, quyết định chiến lược khiến nhà sáng lập tự hào nhất, cũng mang tính bước ngoặt nhất là đưa toàn bộ nền tảng Bot Bán Hàng chuyển dịch sang mô hình AI-Commerce và Agentic AI, thay vì chỉ là một nền tảng chatbot tự động. Đây không phải là quyết định dễ dàng khi phá bỏ đi gần như toàn bộ “vùng an toàn” của công ty, nơi đội ngũ đang có hàng chục nghìn khách hàng doanh nghiệp và hàng triệu người dùng quen với mô hình chatbot truyền thống.

CEO Lê Anh Tiến chia sẻ: “Một CEO không thể chờ thị trường thay đổi rồi mới phản ứng. Phải đi trước vài bước, thậm chí đi trước cả khi đội ngũ còn chưa tin mình. Nếu bạn không tạo ra phiên bản nâng cấp của chính doanh nghiệp mình, sẽ có người khác làm điều đó thay bạn”.

10. CEO Nguyễn Hữu Trung - Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam

Là doanh nghiệp công nghệ định hướng R&D, CyStack ứng dụng nhiều công nghệ mới như AI, Big Data, Cloud và RPA vào cả vận hành nội bộ lẫn quá trình phát triển sản phẩm. Công ty vận hành trên hạ tầng hybrid với hệ thống nội bộ triển khai on-premises để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, trong khi các sản phẩm thuộc CyStack Security Platform – đặc biệt là CyStack Endpoint, WhiteHub và Locker – được vận hành trên Cloud riêng biệt theo từng khách hàng, áp dụng kiến trúc cloud-native và microservices giúp tách biệt dữ liệu và mở rộng linh hoạt.

Ông Nguyễn Hữu Trung - CEO của CyStack cho biết quyết định chiến lược quan trọng nhất của ông trong 2–3 năm qua là chuyển doanh nghiệp từ mô hình dịch vụ bảo mật truyền thống sang phát triển nền tảng an ninh mạng hợp nhất – CyStack Security Platform.

"Đây là bước ngoặt giúp số hóa toàn bộ sản phẩm và dịch vụ, cho phép khách hàng theo dõi tiến độ, phát hiện và khắc phục vấn đề theo thời gian thực thay vì chờ báo cáo cuối như trước", vị CEO này chia sẻ thêm.



