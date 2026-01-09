CEO Circle Forum 2026, do CafeBiz (thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức, là diễn đàn kết nối cấp cao giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, đồng thời là Gala vinh danh Top 36 Next Gen CEO, những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Sự kiện đánh dấu chặng khép lại của hành trình NEXT GEN CEO 2025, đồng thời mở ra không gian đối thoại chiến lược hướng tới tương lai.

Định hình thế hệ CEO kế cận bằng chuẩn mực quản trị và trách nhiệm xã hội

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động mạnh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cộng đồng doanh nghiệp: Không chỉ tăng trưởng, mà phải tăng trưởng bền vững, minh bạch và có trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, CEO Circle Forum 2026 không đơn thuần là điểm kết của một hành trình vinh danh, mà là bước chuyển quan trọng từ việc ghi nhận cá nhân sang hình thành không gian đối thoại chiến lược và kết nối dài hạn giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược VCCorp, đại diện Ban Tổ chức NEXT GEN CEO, nhấn mạnh chương trình được xây dựng với tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng hay danh hiệu ngắn hạn.

Bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược VCCorp, đại diện Ban tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện

"NEXT GEN CEO không đi tìm những con số ấn tượng trong một giai đoạn nhất thời, mà tìm kiếm những nhà lãnh đạo đang âm thầm xây dựng doanh nghiệp có năng lực quản trị vững vàng, văn hóa lành mạnh và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi doanh nghiệp Việt Nam được dẫn dắt bởi một CEO 'làm chuẩn', thì sự thịnh vượng của nền kinh tế sẽ là kết quả tất yếu", bà Trà My chia sẻ.

Theo Hội đồng Thẩm định và cố vấn cùng Ban Tổ chức, điểm khác biệt của NEXT GEN CEO nằm ở khung đánh giá toàn diện, được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế, kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, sức khỏe văn hóa tổ chức, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Toàn bộ quy trình thẩm định được thực hiện độc lập, đa chiều, với sự đồng hành của Hội đồng Thẩm định uy tín và đơn vị kiểm toán Big 4, nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Hội đồng Thẩm định và cố vấn của Next Gen CEO 2025

Trong vai trò Thành viên Hội đồng Thẩm định - Cố vấn chương trình, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đánh giá NEXT GEN CEO đã tiếp cận đúng bản chất của bài toán lãnh đạo trong bối cảnh mới.

"Điều tôi đánh giá cao ở NEXT GEN CEO là chương trình không chỉ nhìn vào 'kết quả cuối cùng', mà đi sâu vào cách CEO tạo ra kết quả đó. Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng quản trị tốt, văn hóa mạnh và giá trị đạo đức rõ ràng. Việc vinh danh Top 36 NEXT GEN CEO không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lãnh đạo đối với đội ngũ, với thị trường và với xã hội", ông Nguyễn Tuấn Hải nhận định.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hải, thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là "nghĩ lớn" phải luôn đi cùng "làm chuẩn", kiên định với các chuẩn mực quản trị và đạo đức kinh doanh ngay từ bên trong tổ chức.

Think Big. Do It Right - Năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên chuẩn mực

Không chỉ là không gian kết nối giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, CEO Circle Forum 2026 còn là diễn đàn thảo luận chuyên sâu, quy tụ các CEO cùng chuyên gia kinh tế và công nghệ trao đổi về chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu với các chuẩn mực toàn cầu.

Với chủ đề "Nghĩ Lớn - Làm Chuẩn | Think Big. Do It Right", sự kiện hướng tới việc kết nối tư duy chiến lược dài hạn với năng lực thực thi theo chuẩn mực - yếu tố then chốt để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực.

Phiên tọa đàm "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định" mở đầu bằng việc làm rõ cách tư duy lãnh đạo được hình thành, chuyển hóa thành chiến lược và tạo ra những kết quả thực chất. Từ trải nghiệm điều hành doanh nghiệp quy mô lớn, ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ chia sẻ cách xây dựng tư duy chiến lược và vận hành theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời giữ vững bản sắc doanh nghiệp Việt Nam.

Các khách mời trong phiên thảo luận "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định"

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB nhấn mạnh rằng "nghĩ lớn" luôn phải song hành với kỷ luật vận hành và quản trị rủi ro. Trong khi đó, anh Y Pôt Niê - Nhà sáng lập kiêm CEO Ê Đê Cà Phê mang đến góc nhìn "nghĩ lớn từ gốc rễ", bắt đầu từ giá trị văn hóa bản địa và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Phiên tọa đàm được điều phối bởi bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch VIOD.

Tiếp nối mạch tư duy này, phiên thảo luận thứ hai với chủ đề "Làm chuẩn dưới áp lực tăng trưởng nhanh" đi thẳng vào bài toán thực tiễn của doanh nghiệp khi scale-up nhanh: Chuẩn mực nào dễ bị đánh đổi nhất, đâu là nền tảng cốt lõi và khi phải lựa chọn, CEO nên đi nhanh hay đi đúng. Phiên thảo luận đặt trọng tâm vào vai trò của quản trị, đạo đức và con người trong việc duy trì tăng trưởng bền vững.

Các khách mời trong phiên thảo luận "Làm chuẩn dưới áp lực tăng trưởng nhanh"

Dưới sự điều phối của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chuyên gia Cấp cao Nghiên cứu và Phát triển Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (NIC), thành viên Hội đồng Thẩm định Next Gen CEO 2026, các diễn giả Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch EY Consulting Việt Nam và Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch MoMo cùng khẳng định rằng "làm chuẩn" không làm chậm tăng trưởng, mà chính là điều kiện để doanh nghiệp đi xa.

Theo Ban Tổ chức, NEXT GEN CEO sẽ tiếp tục được phát triển như một hệ sinh thái kết nối lâu dài, thông qua các hoạt động CEO Circle Talk, CEO Circle Day/Night và nền tảng kết nối trực tuyến, nhằm hình thành cộng đồng CEO Việt Nam cùng chia sẻ tri thức, hợp tác và đồng hành trên hành trình phát triển bền vững.

Khép lại CEO Circle Forum 2026, chương trình không chỉ để lại dấu ấn của một lễ vinh danh, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mới - những người không chỉ thành công trong kinh doanh, mà còn đủ bản lĩnh, chuẩn mực và trách nhiệm để cùng kiến tạo giá trị dài hạn cho nền kinh tế và xã hội.

Top 9 Next Gen CEO 2026 - Những gương mặt lãnh đạo thế hệ mới

Tại Gala vinh danh, Ban Tổ chức đã chính thức công bố Top 9 Next Gen CEO 2026, được lựa chọn từ Top 36 CEO tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Đây là những lãnh đạo đã chứng minh được năng lực điều hành, tư duy chiến lược và khả năng tạo ra tác động thực chất cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều thách thức.

Các CEO được vinh danh không chỉ đại diện cho kết quả tăng trưởng, mà còn cho tư duy lãnh đạo dài hạn, cam kết chuẩn mực quản trị và trách nhiệm với hệ sinh thái kinh doanh - xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hoàng Anh Tuấn - CEO Công ty Cổ phần Tasco Auto cho rằng danh hiệu NEXT GEN CEO mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự ghi nhận cá nhân.

Ông Hoàng Anh Tuấn - CEO Công ty Cổ phần Tasco Auto

"Đối với tôi, NEXT GEN CEO không phải là một danh hiệu để nhìn lại, mà là một cột mốc để nhìn về phía trước. Việc được đánh giá dựa trên các tiêu chí quản trị, văn hóa và trách nhiệm xã hội khiến chúng tôi ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng doanh nghiệp không chỉ hiệu quả, mà còn bền vững và có trách nhiệm", ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Ông cũng đánh giá cao CEO Circle Forum ở việc tạo ra không gian kết nối thực chất, nơi các nhà lãnh đạo chia sẻ cả kinh nghiệm điều hành, bài học thất bại và chiến lược dài hạn, thay vì chỉ kể những câu chuyện thành công.

Danh sách Top 9 Next Gen CEO 2026 gồm: CEO Hoàng Anh Tuấn - Công ty Cổ phần Tasco Auto CEO Nguyễn Thị Huyền - Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex) CEO Nguyễn Công Nam Hiến - Công ty TNHH TOHOGENKAI Việt Nam CEO Đỗ Tuấn Hải - Công ty The A List CEO Phan Thị Mỹ Hậu - Công ty Cổ phần VNETWORK CEO Lưu Chung Tuyến - Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek Việt Nam CEO Võ Văn Khôi - Công ty Cổ phần Viet Dynamic CEO Vũ Quang Chính - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu CEO Vũ Ngọc Tâm - Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh

Giáng Tiên