Công bố Top 36 Next Gen CEO 2025: Những gương mặt CEO thế hệ mới chính thức lộ diện

Next Gen CEO là một chương trình đặc biệt nhằm tìm kiếm và cổ vũ CEO Thế hệ mới, vững quản trị - giàu khát vọng, được đề xuất bởi Hội đồng Đề cử là các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp; được đánh giá và dẫn dắt bởi các chuyên gia uy tín và các nhà lãnh đạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Top 36 Next Gen CEO là kết quả của quá trình thẩm định minh bạch và khách quan từ Hội đồng Thẩm định - Cố vấn, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, công nghệ, pháp lý và đổi mới sáng tạo.

Chương trình do CafeBiz (Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức, với vai trò là đơn vị khởi xướng và điều phối toàn bộ hoạt động.

Chân dung Top 36 Next Gen CEO 2025

Top 36 Next Gen CEO được thẩm định từ hàng trăm CEO đã tham gia nộp hồ sơ cho chương trình, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô và địa lý, phản ánh sự đa dạng và năng động của thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp trẻ trong nền kinh tế Việt Nam hiện đại.

1. Lĩnh vực Sản xuất





Danh sách CEO thuộc lĩnh vực sản xuất:

CEO Lê Anh - Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia





CEO Vũ Quang Chính - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu





Phó TGĐ Phạm Minh Dương - Công ty Cổ phần giống gia cầm Lượng Huệ





CEO Nguyễn Công Nam Hiến - Công ty TNHH TOHOGENKAI Việt Nam





CEO La Hiểu Huê - Công ty TNHH SXTM Vạn Đạt





CEO Phạm Văn Khanh - Công ty CP Tập đoàn Vinatech Việt Nam





CEO Nguyễn Minh - Công ty TNHH Metal Solutions





CEO Bùi Thế Quyền - Công Ty Cổ Phần Quốc tế Trường Long Phát





CEO Nguyễn Bá Thái - Công Ty Cổ Phần MADIN CHEM





CEO Hoàng Bảo Trâm - CEO Công ty TNHH 2G





CEO Hoàng Thị Như Yến - Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất KPY





2. Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ





Danh sách CEO thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ:

CEO Nguyễn Viên An - Công ty TNHH Yi He Tang Việt Nam





CEO Nguyễn Anh Dũng - Công ty cổ phần SBOOKS





CEO Đỗ Tuấn Hải - CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM





CEO Vũ Thị Hương - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TALAD THAI





CEO Hồ Thụy Hồng Phúc - Công ty TNHH Business Connections





BOD Thân Thục Quyên - TIA Wellness Resort





Chủ tịch HĐQT Tôn Nữ Xuân Quyên - Công Ty Cổ Phần BLUSAIGON





TGĐ Hoàng Anh Tuấn - Công ty Cổ phần Tasco Auto





CEO Nguyễn Đức Quân Tùng - Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS





CEO Nguyễn Công Việt - Công Ty TNHH TM Thiên Thanh Việt Nam





3. Lĩnh vực Công nghệ - Sáng tạo









Danh sách CEO thuộc lĩnh vực Công nghệ - Sáng tạo:

CEO Trần Huyền Dinh - Công ty Cổ phần AlphaTrue





CEO Phan Thị Mỹ Hậu - Công ty Cổ phần VNETWORK





CEO Lê Thanh Hoài - Công ty Cổ Phần SuperShip Việt Nam





CEO Võ Văn Khôi - Công ty Cổ phần Viet Dynamic





CEO Vũ Gia Luyện - Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế





CEO Trần Anh Nam - Công ty Cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam





CEO Nguyễn Thị Trúc Phương - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nina Nguyen





CEO Lưu Chung Tuyến - Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek Việt Nam





CEO Lê Anh Tiến - Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam





CEO Nguyễn Hữu Trung - Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam





4. Lĩnh vực ESG - Phát triển bền vững





Danh sách CEO thuộc lĩnh vực ESG…

Chủ tịch HĐQT Trần Duy Hiển - Công ty cổ phần Đồ uống Đồng Văn





CEO Nguyễn Thị Huyền - Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam





CEO Y Pôt Niê - Công ty Cổ phần Ê-Đê Cà phê





CEO Vũ Ngọc Tâm - Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh





CEO Võ Thị Ngọc Thảo - Công ty TNHH Khám phá Trải nghiệm Tổ Ong





Danh sách Top 36 Next Gen CEO là minh chứng cho tinh thần đổi mới, nghị lực và khát vọng xây dựng một cộng đồng doanh nhân Việt Nam bản lĩnh - sáng tạo - nhân văn - bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Top 3 Beyond Next Gen CEO

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng chính thức công bố Top 3 Beyond Next Gen CEO. Danh sách này do Ban tổ chức bình chọn dành cho những CEO giàu kinh nghiệm, đồng hành và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

CEO Lại Hoàng Dương - Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng





CEO Võ Minh Khang - Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (HungHau Holdings)





CEO Trần Hoàng Phú Xuân - Công ty Cổ phần Kết nối Thời trang





Top 36 là những gương mặt tiêu biểu của lớp CEO thế hệ mới, bản lĩnh, đổi mới và đang trực tiếp kiến tạo tương lai doanh nghiệp Việt. Trong khi đó, Top 3 Beyond Next Gen CEO, do Ban Tổ chức bình chọn, đại diện cho nhóm lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những người không chỉ đạt thành tựu trong sự nghiệp mà còn dành nhiều tâm huyết để “nâng chuẩn”, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.