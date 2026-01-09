Trong một thế giới đầy biến động, nơi những thay đổi có thể đến bất ngờ và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, "nghĩ lớn" đang trở thành từ khóa được nhiều CEO nhắc đến. Nhưng "nghĩ lớn" là gì, và vì sao người lãnh đạo doanh nghiệp buộc phải "nghĩ lớn" nếu muốn tổ chức của mình đi xa hơn trong tương lai?

Những câu hỏi ấy đã được đặt ra tại tọa đàm "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định", diễn ra ngày 7/1/2026 trong khuôn khổ chương trình Next Gen CEO do CafeBiz tổ chức. Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ doanh nhân và nhà quản trị - từ những CEO giàu kinh nghiệm đến các doanh nhân trẻ đang trên hành trình khởi nghiệp.

Các khách mời trong phiên thảo luận "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định"

"Nghĩ lớn" không phải tham vọng

Điều phối phiên thảo luận, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), mở đầu bằng một định nghĩa đáng suy ngẫm: "Nghĩ lớn" không phải là nói về quy mô hay tham vọng đơn thuần. Theo bà, đó là câu chuyện của tầm nhìn, trách nhiệm và khả năng dẫn dắt tổ chức đi xa, đi dài.

Trong bối cảnh kinh doanh nhiều bất định, bà Thanh nhấn mạnh rằng tư duy "nghĩ lớn" chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng quản trị công ty và quản trị rủi ro, bởi đây chính là "xương sống" giúp doanh nghiệp phát triển bền vững thay vì tăng trưởng nóng.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PNJ, nhìn nhận "nghĩ lớn" dưới nhiều góc độ: Dài hạn để hướng đến sự trường tồn, cao về tầm nhìn, rộng trong tư duy, nhưng quan trọng nhất là phù hợp với năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PNJ chia sẻ cách xây dựng tư duy chiến lược và vận hành theo chuẩn mực quốc tế



Theo ông, tăng trưởng chỉ thực sự có giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực quản trị và khả năng thích nghi với những thay đổi trong dài hạn. Nếu không, những con số đẹp trong ngắn hạn có thể trở thành rủi ro trong tương lai.

Mang đến góc nhìn đặc thù của ngành tài chính - ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), cho rằng "nghĩ lớn" trong ngân hàng không thể tách rời kỷ luật và sự an toàn của hệ thống.

Theo ông Hải, "nghĩ lớn" không đơn thuần là đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, mà trước hết là nghĩ xa: Doanh nghiệp sẽ đứng ở đâu trong 5-10 năm tới, làm gì và theo đuổi giá trị nào. Khi CEO trả lời được những câu hỏi đó, con đường phát triển của tổ chức sẽ dần được định hình, đồng thời truyền cảm hứng cho toàn bộ đội ngũ.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB nhấn mạnh: Dám "nghĩ lớn" nhưng phải chọn làm việc đúng

Từ trải nghiệm điều hành cả tổ chức tài chính quốc tế lẫn ngân hàng trong nước, ông Hải chỉ ra sự khác biệt đáng chú ý: Với nhiều ngân hàng quốc tế, tăng trưởng hai con số mỗi năm đã là thành công, trong khi tại Việt Nam, kỳ vọng tăng trưởng 30% mỗi năm không phải là điều hiếm gặp. Nhưng đi cùng với tốc độ phát triển là áp lực lớn về nền tảng quản trị và năng lực nội tại.

Theo Tổng giám đốc OCB, ngân hàng về bản chất là tổ chức trung gian: Nhận tiền của người gửi và cho người khác vay. Vì vậy, niềm tin của khách hàng chính là yếu tố sống còn. Khi niềm tin bị phá vỡ, hệ thống có thể sụp đổ.

Ông Hải cho rằng, có hai "thành trì" mà ngân hàng buộc phải bảo vệ bằng mọi giá là vốn và thanh khoản, bởi đây là điều kiện để tổ chức tồn tại trong mọi kịch bản thị trường, kể cả khi biến động lớn xảy ra.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng không ít tổ chức có tham vọng tăng trưởng rất cao, nhưng nền tảng quản trị rủi ro chưa theo kịp. Điều này dễ dẫn đến tăng trưởng "nóng", thiếu bền vững. "Chúng ta có thể đạt kết quả rất nhanh, nhưng nếu không xây được nền tảng vững chắc thì khi biến động xảy ra, tổ chức sẽ gặp khó khăn", ông Hải chia sẻ.

Vì sao CEO cần "nghĩ lớn"?

Trả lời câu hỏi vì sao người CEO phải "nghĩ lớn", ông Phạm Hồng Hải cho rằng, "nghĩ nhỏ" không hẳn là sai, bởi mỗi doanh nghiệp đều có lựa chọn riêng. Tuy nhiên, trong những ngành có tính cạnh tranh và đào thải cao như ngân hàng, không phát triển đồng nghĩa với tụt lùi, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị sáp nhập trong tương lai.

Nếu đã có cơ hội và nguồn lực, người lãnh đạo nên lựa chọn làm những việc tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp và cho xã hội. Với ông Hải, đó cũng chính là niềm hạnh phúc của người CEO: Để lại được dấu ấn và giá trị lâu dài, thay vì chỉ là những con số trong báo cáo.

Một khía cạnh khác của "nghĩ lớn", theo lãnh đạo OCB, còn nằm ở khả năng lựa chọn không làm gì - dám từ bỏ những cơ hội không phù hợp để tập trung nguồn lực vào các ưu tiên cốt lõi, thay vì dàn trải.

Xuyên suốt phần chia sẻ của mình, ông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh quan điểm: Dám "nghĩ lớn" nhưng phải chọn làm việc đúng. Con đường đúng thường chậm hơn, khó hơn, nhưng mang lại sự bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, thông điệp từ các CEO tại tọa đàm cho thấy: "Nghĩ lớn" của người lãnh đạo hôm nay không nằm ở những con số tăng trưởng ngắn hạn, mà ở tầm nhìn xa, kỷ luật hệ thống và nền tảng niềm tin - những yếu tố quyết định sức bền của doanh nghiệp trên hành trình phát triển lâu dài.

NEXT GEN CEO là chương trình đặc biệt do CafeBiz (thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) khởi xướng, tổ chức và điều phối xuyên suốt toàn bộ hành trình, với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh và đồng hành cùng các CEO thế hệ mới - những nhà lãnh đạo vững quản trị, giàu khát vọng và có năng lực dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Không dừng lại ở việc vinh danh những gương mặt lãnh đạo trẻ tiêu biểu, NEXT GEN CEO hướng tới tầm nhìn dài hạn: kết nối và hợp lực cộng đồng doanh nhân Việt Nam cho tương lai, xây dựng không gian trao truyền giá trị, kinh nghiệm và cảm hứng giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp. Điểm khác biệt của NEXT GEN CEO nằm ở khung đánh giá toàn diện, được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế, kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, sức khỏe văn hóa tổ chức, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Toàn bộ quy trình thẩm định được thực hiện độc lập, đa chiều, với sự đồng hành của Hội đồng Thẩm định uy tín và đơn vị kiểm toán Big 4, nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch. Kể từ khi được phát động vào ngày 13/10/2025, Next Gen CEO đã thu hút hàng trăm CEO tham gia nộp hồ sơ với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô và địa lý, phản ánh sự đa dạng và năng động của thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp trẻ trong nền kinh tế Việt Nam hiện đại.



