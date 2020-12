Việt Nam sẽ có vắc-xin ngừa COVID-19 dạng nhỏ mắt và xịt mũi

Cụ thể, loại vắc-xin nhỏ mắt và xịt mũi này có thể sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi và người có bệnh nền.

So với các vắc-xin khác đang được nghiên cứu, ông Hồ Nhân khẳng định, Nanocovax có độ an toàn cao hơn, tính sinh miễn dịch nhanh hơn, là trực tiếp. Tuy nhiên, vị lãnh đạo công ty cũng đặt ra một vấn đề: “Với những người không được chích ngừa vì những lý do như có bệnh nền hoặc trẻ em thì sẽ như thế nào? Do đó, chúng tôi đã đưa ra phương án tối ưu để đảm bảo 100% người dân được phòng ngừa COVID-19, với sản phẩm vắc-xin xịt mũi và nhỏ mắt”.

Được biết, Công ty này có thể ra thử nghiệm trên người sớm hơn nhưng do các điều kiện thử nghiệm lâm sàng trên động vật tại Việt Nam chưa có đối với những chủng virus thật độc như SARS-CoV-2 nên đơn vị này phải chuyển mô hình từ thử nghiệm trên khỉ qua chuột hamster vì có tương đương những thụ thể mà virus dùng để xâm nhập vào cơ địa.

Nhóm nghiên cứu của Nanogen có tới 500 người trong đó có khoảng 300 người trực tiếp thực hiện, không quản ngày đêm. Do dịch bệnh biến đổi liên tục với các chủng virus khác nhau, Nanogen đã lựa chọn một chủng virus thông dụng để nghiên cứu và đưa vào sản xuất vắc-xin do đó nếu có sự biến chủng thì người được chích ngừa, xịt vắc-xin Nanocovax vẫn có thể tạo ra kháng nguyên để thích ứng.

“Dù vậy, chúng tôi vẫn phải khuyến cáo, COVID-19 cũng như cúm mùa, để hiệu quả thì ngoài 2 mũi chích ngừa trong 6 tháng thì vẫn phải tiêm hàng năm để đạt được hiệu quả phòng ngừa tốt nhất”, ông Hồ Nhân nói. Ông Hồ Nhân cũng cho hay, theo mức giá vừa được kiểm toán, tổng chi phí là 120 ngàn đồng/liều. Đây là chi phí đã được Nhà nước trợ giá.