Mỗi khi nhắc đến collagen, nhiều người thường nghĩ ngay đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cơ thể hoàn toàn có khả năng tự sản xuất collagen nếu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Trong số đó, nhóm thực phẩm màu tím được đánh giá đặc biệt có lợi nhờ chứa hàm lượng anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ collagen khỏi sự phá hủy của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo làn da. Dưới đây là 5 thực phẩm màu tím quen thuộc vừa ngon miệng vừa giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

1. Việt quất

Việt quất được xem là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa nhất thế giới. Màu tím xanh đặc trưng của loại quả này đến từ anthocyanin - hợp chất có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Không chỉ vậy, việt quất còn chứa vitamin C, dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen. Thiếu vitamin C, cơ thể khó tạo ra các sợi collagen khỏe mạnh để duy trì độ đàn hồi của da.

Một số nghiên cứu còn cho thấy anthocyanin trong việt quất có thể giúp bảo vệ các sợi collagen hiện có khỏi quá trình phân hủy do tuổi tác và tác động của môi trường.

2. Nho tím

Nho tím từ lâu đã được biết đến là "kho chứa" polyphenol và resveratrol.

Resveratrol là chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng chống viêm, bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Khi tình trạng viêm mạn tính và tổn thương do gốc tự do được kiểm soát tốt hơn, collagen trong da cũng được bảo vệ hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nho tím còn cung cấp vitamin C, mangan cùng nhiều vi chất khác hỗ trợ quá trình tái tạo mô liên kết trong cơ thể.

3. Bắp cải tím

Bắp cải tím thường xuất hiện trong các món salad, rau trộn hoặc nước ép detox. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây là một trong những loại rau giàu anthocyanin nhất.

Ngoài chất chống oxy hóa, bắp cải tím còn chứa lượng vitamin C khá cao. Chỉ một khẩu phần nhỏ đã có thể đáp ứng đáng kể nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Vitamin C đóng vai trò như "nguyên liệu sản xuất" collagen, đồng thời hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Bổ sung bắp cải tím thường xuyên còn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột nhờ lượng chất xơ dồi dào, từ đó gián tiếp cải thiện làn da.

4. Cà tím

Cà tím là loại rau quả quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt.

Phần vỏ màu tím chứa nasunin - một dạng anthocyanin có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Hợp chất này được cho là có khả năng bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Bên cạnh đó, cà tím còn chứa chất xơ, kali và nhiều hợp chất thực vật có lợi giúp giảm viêm trong cơ thể. Khi các phản ứng viêm được kiểm soát, tốc độ phân hủy collagen cũng có xu hướng chậm lại.

5. Gạo nếp cẩm

So với các loại thực phẩm nhập khẩu, gạo nếp cẩm có lẽ là lựa chọn gần gũi và kinh tế hơn rất nhiều.

Màu tím đen đặc trưng của nếp cẩm đến từ anthocyanin - nhóm sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh tương tự việt quất. Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng anthocyanin trong các loại gạo màu tím, đen có thể cao hơn nhiều loại ngũ cốc thông thường.

Ngoài ra, nếp cẩm còn chứa vitamin E, sắt, kẽm, mangan cùng nhiều axit amin cần thiết cho quá trình hình thành collagen.

Đặc biệt, lượng protein trong nếp cẩm cũng cao hơn gạo trắng thông thường. Protein chính là nguồn cung cấp các axit amin như glycine, proline và lysine - những "viên gạch" cấu tạo nên collagen trong cơ thể.

Một bát cháo nếp cẩm, sữa chua nếp cẩm hoặc cơm nếp cẩm ăn xen kẽ trong tuần không chỉ giúp đổi vị mà còn góp phần bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da.

Muốn cơ thể tự sản xuất collagen, đừng chỉ chăm chăm bổ sung collagen

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), collagen không chỉ phụ thuộc vào việc ăn thực phẩm giàu collagen mà còn cần đủ vitamin C, protein, kẽm, đồng và các chất chống oxy hóa để cơ thể tự tổng hợp.

Vì vậy, thay vì chỉ tìm đến các sản phẩm bổ sung, hãy xây dựng chế độ ăn đa dạng với nhiều rau củ, trái cây màu tím, thực phẩm giàu đạm chất lượng cao và duy trì lối sống lành mạnh. Đây mới là cách bền vững để bảo vệ "nguồn collagen nội sinh", giúp làn da duy trì độ đàn hồi, tươi trẻ và khỏe mạnh theo thời gian.

(Ảnh minh hoạ: Internet)