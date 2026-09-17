Danh hiệu thủ khoa bác sĩ nội trú chỉ là điểm bắt đầu

Hơn 45 năm trước, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1957 tại Hà Nội) từng là thủ khoa bác sĩ nội trú khóa 6 của Đại học Y Hà Nội, vượt qua hơn 400 sinh viên để giành vị trí cao nhất. Sau khi hoàn thành chương trình học bác sĩ nội trú Nhi khoa, từ năm 1985-1999 ông công tác tại Bệnh viện Nhi TRung ương. Năm 2001-2006, ông tham gia giảng dạy chương trình ARI về nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em của Bộ Y Tế. Từ năm 2008-2015, ông giữ chức Trưởng khoa Nhi tại bệnh viện Bạch Mai.

Hiện tại dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục công tác chuyên môn và là thành viên ban cố vấn khoa học của Hội Bệnh phổi Nhi Thế giới. Ông còn xây dựng 1 trang Tiktok cá nhân để chia sẻ những thông tin chăm sóc sức khỏe Nhi khoa đến các bậc phụ huynh có con nhỏ. Hành trình của ông cho thấy danh hiệu thủ khoa chỉ là điểm bắt đầu, còn sự tận tâm và nỗ lực mới quyết định một người có thể đi được bao xa.

Là một trong các bác sĩ đầu ngành ở lĩnh vực Nhi khoa, GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng là một người có bề dày kinh nghiệm. Không những là bác sĩ Nhi khoa mà ông còn là người quản lý, giảng viên, chuyên gia diễn thuyết. Với hơn 45 năm kinh nghiệm nghiên cứu và khám chữa bệnh trong chuyên khoa Nhi, đặc biệt là đầu tàu tại các Bệnh viện Trung Ương, GS. TS. BS Dũng là chuyên gia đầu ngành về Nhi khoa tổng quát và hô hấp Nhi tại Việt Nam. Bác sĩ Dũng là người ân cần, chu đáo và luôn sẵn sàng giải thích tỉ mỉ mỗi khi phụ huynh có bất cứ thắc mắc nào trong cuộc khám. Không chỉ là một người bác sĩ có chuyên môn cao mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều gia đình trẻ.

Chọn nghề y vì "làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình tốt nhất"

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng từng chia sẻ, ông đến với ngành y vì lời khuyên của bố. Sau cái chết của em gái, người cha quá cố của ông vô cùng đau xót và nhắn gửi cậu con trai: "Hãy vào ngành y, hãy làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình tốt nhất". Từ một học sinh giỏi Toán phải chuyển sang học Sinh học - một môn học thuộc rất nhiều, đối với BS Dũng không hề đơn giản.

Năm đầu tiên, BS Dũng có kết quả học tập rất kém. Nhưng vì lời khuyên chân thành của bố, BS Dũng quyết tâm thay đổi cách học, việc học hành cải thiện dần, ông bắt đầu nhận ra mình yêu nghề y lúc nào không hay. "Đã vào nghề thì phải giỏi, chỉ có thực sự giỏi mới có thể phục vụ người bệnh tốt hơn được", BS Dũng chia sẻ.

Cuối năm thứ 5 của đại học, BS Dũng được chọn thi bác sĩ nội trú, đỗ đầu trong danh sách 25 người đỗ với 50 thí sinh chọn lọc trên cả nước. Lúc này, chàng bác sĩ trẻ Nguyễn Tiến Dũng được nhà trường phân công vào khoa Nhi chứ không phải do mình muốn.

BS Dũng tự nhận "nghề lôi kéo mình". Những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ... phải vào viện thôi thúc ông không được dừng lại việc khám chữa bệnh cho trẻ. Tình yêu dành cho khoa Nhi bắt đầu từ đó, bình dị và cũng hết sức tự nhiên.

Người thầy tiên phong giúp giảm tử vong cho trẻ bị viêm phổi và tránh lạm dụng kháng sinh

Từ năm 1984, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng không quản ngại khó khăn, đi về giảng dạy, đào tạo từ tuyến trung ương đến địa phương đề phòng cảnh giác cao độ căn bệnh viêm phổi. Đây là một quyết định đúng đắn, bởi chỉ sau 3 năm thực hiện, tỷ lệ tử vong do viêm phổi ở nước ta đã giảm xuống một nửa. Sau chu kỳ 5 năm, WHO lần đầu tiên đánh giá Việt Nam đi đầu trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ bị viêm phổi.

Những kiến thức nhận biết kiểu này phải chuyển cho cha mẹ, bệnh viện tuyến dưới nắm rõ. Kế hoạch này được làm nhiều năm trên toàn bộ đất nước. Nhưng về sau đáng tiếc là hiện tượng lạm dụng kháng sinh bắt đầu xuất hiện. GS Dũng lại đau đầu với tình trạng lạm dụng kháng sinh. Lạm dụng kháng sinh trở thành vấn nạn, không chỉ đối với riêng trẻ nhỏ mà ở bất cứ đối tượng nào. Đáng lẽ bệnh nhân không dùng kháng sinh thì lại dùng kháng sinh. Đáng lẽ bệnh nhân chỉ cần dùng kháng sinh cũ, thông thường thì lại dùng kháng sinh đắt tiền, hiện đại, kháng sinh thế hệ mới. Đáng lẽ bệnh nhân chỉ cần dùng một loại kháng sinh là ổn thì lại dùng nhiều loại...

Những hành động ấy làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, gây ra hiện tượng kháng kháng sinh, xuất hiện vi khuẩn đa kháng, vi khuẩn kháng toàn bộ các loại thuốc kháng sinh. Chúng ta rơi vào cảnh có bệnh nhưng không chữa được và cứ thế có nguy cơ vi khuẩn diệt loài người. Vì đau đầu về vấn đề này mà PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng luôn làm một việc: "Đi giảng ở đâu đụng đến kháng sinh lại phải nói rất kỹ".

Với những trăn trở vẫn còn đó và hơn hết là mong muốn giúp được nhiều người bệnh hơn đặc biệt là các bệnh nhân nhi, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng vẫn bận rộn tất bật khám chữa bệnh mỗi ngày ở khoa Nhi dù trước đó từng quyết định nghỉ hưu nhiều lần.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của GS TS Nguyễn Tiến Dũng cho sức khỏe cộng đồng, tháng 4/2024, Đại học California (Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ Phong hàm Giáo sư danh dự ngành Y khoa cho ông. Ông cũng là người được xếp hạng nổi tiếng trong top 10745 trên thế giới và top 27 trong danh sách Bác sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có cơ hội được tham dự các tọa đàm sức khỏe Nhi, Hô hấp Nhi tại nước ngoài với những chuyên gia giỏi toàn thế giới.

Ở tuổi 69, sự nghiệp của GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng vẫn tiếp tục bừng sáng. Ông vẫn luôn trau dồi kiến thức và tiếp nhận những luồng thông tin y khoa hiện đại từ nhiều nơi trên thế giới và mang về Việt Nam để chữa cho các bạn nhỏ. Có thể nói, tình yêu nghề đối với bác chưa bao giờ vụt tắt ngay từ ngày bước chân vào cổng trường đại học Y Hà Nội.

(Nguồn ảnh: BSCC)