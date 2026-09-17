Đựng axit trong lọ giống chai vitamin, phụ huynh nhỏ nhầm vào miệng bé 1 tháng tuổi

Do axit được đựng trong một chiếc lọ có hình dáng giống chai vitamin, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt hóa chất vào miệng bé 1 tháng tuổi. Trẻ nhanh chóng tím môi, suy hô hấp và phải đặt nội khí quản cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa cấp cứu thành công một trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu nhưng đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhi mới 1 tháng tuổi bị bỏng đường hô hấp và tiêu hóa sau khi người thân nhỏ nhầm axit tricloaxetic 80% vào miệng.

Lọ axit có hình dáng giống chai vitamin

Theo thông tin từ gia đình, hóa chất được đựng trong một chiếc lọ trông giống chai vitamin thông thường. Trong lúc chăm sóc trẻ, người thân không kiểm tra kỹ nhãn mác nên đã nhỏ nhầm khoảng 5 giọt axit vào miệng bé.

Chỉ vài phút sau, trẻ bắt đầu sùi bọt mép, quấy khóc dữ dội nhưng không nôn. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện toàn bộ khoang miệng và vùng má trái của bệnh nhi bị bỏng, xuất tiết nhiều đờm dãi. Không lâu sau, trẻ kích thích mạnh, tím môi, chỉ số SpO₂ giảm, xuất hiện tiếng thở rít qua thanh quản và phổi thông khí kém.

Nhận định bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp và tiêu hóa do axit ăn mòn, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đặt nội khí quản, sau đó chuyển trẻ đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được an thần, thở máy, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm viêm và theo dõi liên tục.

Qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi biến chứng

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi tạm thời ổn định. Trẻ đã cai được máy thở, có thể tự bú mẹ. Vùng da bị bỏng ở má và lớp giả mạc trong khoang miệng cũng cải thiện rõ rệt.

Mặc dù chưa ghi nhận di chứng tại thời điểm hiện tại, các bác sĩ cho biết trẻ vẫn có nguy cơ hình thành sẹo gây hẹp đường tiêu hóa hoặc đường thở. Vì vậy, bệnh nhi cần tiếp tục được theo dõi sát trong ít nhất 1–2 tuần tiếp theo.

Axit tricloaxetic ở nồng độ cao có tính ăn mòn rất mạnh. Khi tiếp xúc với cơ thể, hóa chất có thể phá hủy mô chỉ trong thời gian ngắn, gây bỏng sâu, sẹo co rút, hẹp đường thở, hẹp đường tiêu hóa, để lại thương tật lâu dài, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trẻ sơ sinh có đường thở nhỏ và cơ thể còn non yếu nên tổn thương do hóa chất có thể tiến triển rất nhanh. Chỉ một lượng nhỏ chất ăn mòn cũng có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cần làm gì khi trẻ uống hoặc nuốt nhầm hóa chất?

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ uống hoặc nuốt nhầm axit hay chất độc, người chăm sóc cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nếu hóa chất còn trong miệng, có thể súc hoặc làm sạch miệng nhẹ nhàng bằng nước sạch. Không cố cho trẻ uống nhiều nước, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện khó nuốt, nôn máu, khó thở, lơ mơ hoặc nghi ngờ tổn thương thực quản.

Trong thời gian chờ hỗ trợ y tế, nên giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc đầu cao nếu trẻ còn tỉnh, nhằm hạn chế nguy cơ trào ngược và hít sặc. Nếu trẻ khó thở, tím tái hoặc mất ý thức, cần gọi cấp cứu ngay.

Gia đình nên mang theo chai, lọ hoặc bao bì đựng hóa chất đến bệnh viện. Những thông tin như tên sản phẩm, thành phần, nồng độ và lượng hóa chất ước tính đã tiếp xúc sẽ giúp bác sĩ lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Đặc biệt, người chăm sóc cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”

Không móc họng hoặc tìm cách gây nôn, bởi hóa chất có thể tiếp tục gây bỏng thực quản khi trào ngược lên.

Không tự ý sử dụng dung dịch kiềm để trung hòa axit. Phản ứng hóa học sinh nhiệt có thể khiến tổn thương sâu và nghiêm trọng hơn.

Không chườm đá, bôi kem đánh răng, mỡ trăn, lá cây hoặc các loại thuốc dân gian lên vùng da bị bỏng. Không đựng hóa chất trong chai, lọ thực phẩm và thuốc

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo các gia đình tuyệt đối không để hóa chất chung với thuốc, vitamin, thực phẩm hoặc những sản phẩm sử dụng hằng ngày cho trẻ.

Axit, chất tẩy rửa và các dung dịch ăn mòn phải được giữ nguyên trong bao bì chuyên dụng, có nhãn cảnh báo rõ ràng. Không nên chiết hóa chất sang chai nước lọc, chai nước ngọt, chai rượu, lọ thuốc hoặc bất kỳ vật chứa nào có thể gây nhầm lẫn.

Hóa chất cần được cất trong tủ có khóa, đặt ở vị trí cao và tách biệt hoàn toàn với thuốc, thực phẩm; tránh xa tầm tay trẻ em cũng như người cao tuổi.

Trước khi cho trẻ dùng bất kỳ loại thuốc hoặc vitamin nào, người chăm sóc cần kiểm tra kỹ tên sản phẩm, thành phần, liều lượng và hạn sử dụng. Không nên sử dụng chai, lọ không có nhãn hoặc kiểm tra sản phẩm trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Khi tiếp xúc với hóa chất ăn mòn mạnh, người lớn cần đeo găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang phù hợp. Sau khi sử dụng, phải đóng kín nắp và đưa sản phẩm trở lại vị trí lưu trữ an toàn ngay lập tức.

Một phút bất cẩn trong việc bảo quản hoặc sử dụng hóa chất có thể dẫn đến hậu quả kéo dài suốt đời. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là không để bất kỳ dung dịch nguy hiểm nào có cơ hội bị nhầm với thuốc hoặc thực phẩm của trẻ.

Nguồn: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình