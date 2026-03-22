Vào ngày 19/3, đoàn phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (tên tiếng Anh: Phi Phong: The Blood Demon) đã tổ chức showcase công bố dự án tại Hong Kong Filmart lần thứ 30. Sự kiện quy tụ đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhà sản xuất Trang Đoàn cùng dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh. Giữa dàn cast xuất hiện lộng lẫy, visual sắc sảo, thần thái cuốn hút của Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tại sự kiện, Diệp Bảo Ngọc lựa chọn thiết kế đầm ôm sát, đính sequin lấp lánh tôn trọn vóc dáng thanh mảnh cùng bờ vai gợi cảm. Kiểu tóc búi gọn gàng, layout makeup tối giản nhưng sắc sảo giúp tổng thể visual của cô vừa sang trọng vừa đầy khí chất, đủ chiếm hết spotlight của ống kính truyền thông.

Hơn nữa, nhan sắc của Bảo Ngọc không chỉ dừng lại ở mức xinh đẹp thông thường. Ở Diệp Bảo Ngọc có sự hài hòa rất rõ với đường nét gương mặt thanh thoát, góc nghiêng sắc sảo, thần thái ổn định trước ống kính và đặc biệt là khí chất điện ảnh. Ngay cả khi đứng cạnh các đồng nghiệp, cô vẫn không hề bị lép vế mà ngược lại còn rất nổi bật, đủ ấn tượng để người khác phải nhớ.

Không chỉ có nhan sắc không điểm nào chê, Diệp Bảo Ngọc còn sở hữu thành tích phòng vé đáng nể. Trong 3 dự án điện ảnh mà cô tham gia, gồm Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh (2023), Làm Giàu Với Ma (2024) và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn (2025), tất cả đều cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Đây là chuỗi thành tích mà không phải diễn viên nào cũng duy trì được, kể cả những cái tên được xem là "bảo chứng phòng vé".

Có tất cả từ visual sắc sảo, thần thái điện ảnh và kinh nghiệm diễn xuất đã được kiểm chứng, rõ ràng Diệp Bảo Ngọc hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một gương mặt bùng nổ trên bản đồ showbiz Việt. Chính vì vậy, không khó hiểu khi dưới các bài đăng về xuất hiện của cô tại Hong Kong Filmart, nhiều khán giả nhận định cô là mỹ nhân "xứng đáng nổi tiếng hơn" so với hiện tại. Từ nhan sắc đến thành tích đều đã có, điều còn thiếu chỉ là một sự công nhận xứng tầm.

Một số bình luận của dân tình:

- Má ơi Diệp Bảo Ngọc đẹp quá, sao chị ấy ít nổi vậy ta. Tiếc quá.

- Diệp Bảo Ngọc đóng phim nào cũng đỉnh.

- Visual cỡ đó. Đóng còn đạt nữa. Mong Phí Phông tiếp tục được 100 tỷ.

- Tính ra chị này toàn đóng phim trăm tỷ không đó, mà sao thấy hơi ít nổi.

- Đẹp như tiên, tuyệt đối điện ảnh luôn Bảo Ngọc ơi.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Diệp Bảo Ngọc vào vai Mon, mẹ của Lua (do Nina Nutthacha Padovan đóng). Bộ phim sẽ chính thức được ra rạp vào ngày 24.4, hứa hẹn sẽ bùng nổ MXH và có tiềm năng đạt cột mốc 100 tỷ đồng.

