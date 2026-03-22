Trong giới giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y có thể nói là sự tồn tại khá đặc biệt. Cô không có nhiều tác phẩm phim ảnh quá thành công, nhưng lại sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu bậc nhất.

Mới đây, nữ diễn đã trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất trong lịch sử tạp chí ELLE với 10,2 triệu NDT. Trước đó, Cúc Tịnh Y còn lập kỷ lục Nữ nghệ sĩ có doanh thu tạp chí cao nhất lịch sử với ấn phẩm của Cosmopolitan đạt 30,8 triệu NDT và đến giờ vẫn chưa có nữ diễn viên nào phá được.

Cúc Tịnh Y "vô đối" về khoản doanh thu tạp chí

Người hâm mộ giúp Cúc Tịnh Y đạt được những thành tựu mà ngay cả những đỉnh lưu như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Dương Mịch cũng không thể theo kịp

Ngoài ra, trong top 10 nữ nghệ sĩ có doanh thu tạp chí cao nhất (tính trong 24 giờ đầu tiên), Cúc Tịnh Y đã nắm giữ 5 vị trí, chứng minh sự chịu chi của fan để ủng hộ người đẹp.

Người hâm mộ của Cúc Tịnh Y còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi giúp nữ diễn viên trở thành nghệ sĩ đầu tiên có siêu thoại đạt mức kim cương (thể hiện mức độ fan cứng hoạt động tích cực trên MXH Weibo).

Fan của Cúc Tịnh Y nổi tiếng về sự đông đảo và nhiệt tình ủng hộ thần tượng

Theo QQ, có lẽ nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ ai cũng khát khao có lượng người hâm mộ đông đảo như Cúc Tịnh Y. Trước đó, khi đoàn phim Lai Chiến với sự tham gia của Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long đã tổ chức buổi lễ khai máy tại phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang, trung Quốc. Để ủng hộ "mỹ nữ 4.000 năm có một", gần 10.000 khán giả đã tới tận nơi để gửi lời chúc Cúc Tịnh Y có thể hoàn thành bộ phim một cách suôn sẻ.

Theo Sina , các hội nhóm người hâm mộ của Cúc Tịnh Y đã lên kế hoạch tới Hoành Điếm từ trước. Hàng nghìn người chấp nhận đi từ xa và xếp hàng từ đếm 28/6 để có thể tham gia sự kiện. Việc gần 10.000 người dự lễ khai máy của một bộ phim chưa từng xảy ra trước đó, chứng minh sức hút cực khủng của Cúc Tịnh Y. Đặc biệt khi cô là nghệ sĩ nữ, thực tế sự nhiệt tình hoạt động của người hâm mộ ngôi sao nữ thường kém hơn so với sao nam.

Thậm chí, ngay cả những chuyên gia tổ chức sự kiện cũng sửng sốt trước sự cuồng nhiệt của fan Cúc Tịnh Y. Bản thân nữ diễn viên chia sẻ cô đã bật khóc vì xúc động.

Người hâm mộ chạy xô đến phim trường để gặp mặt Cúc Tịnh Y

Cảnh tượng hiếm có với một diễn viên nữ

Cúc Tịnh Y có sức hút mạnh mẽ với khán giả

Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng cô đã có sức hấp dẫn lớn mà không cần phải sử dụng chiêu trò, scandal

Thực tế, Cúc Tịnh Y chỉ cao 1,45m, và thường gây tranh cãi vì cho rằng cô đã chỉnh sửa ngoại hình trước khi nổi tiếng. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1994.

Cúc Tịnh Y không có tài năng gì nổi bật nhưng lại là tổng hòa của nhiều ưu điểm khác nhau, tạo nên hình ảnh "thần tượng toàn tài" và nữ thần cổ trang đặc sắc của màn ảnh Hoa ngữ.

Ở vị thế thần tượng, Cúc Tịnh Y hoạt động trong nhóm nhạc SNH48. Nhóm nhạc này có mô hình kim tự tháp, người hâm mộ phải thường xuyên hỗ trợ, thể hiện sự ủng hộ với nghệ sĩ để họ giành vị trí trung tâm trong nhóm. Vì vậy, người hâm mộ của Cúc Tịnh Y từ lâu đã có truyền thống ủng hộ thần tượng mạnh mẽ, có bài bản. Cũng nhờ đó, Cúc Tịnh Y là nghệ sĩ nữ hiếm hoi trong Cbiz nhận được chứng nhận 3 kim cương về độ nhiệt tình hoạt động của fan.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng được yêu thích bậc nhất ở Trung Quốc. Cô được truyền thông Nhật Bản tung hô là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có 1".

Với vai trò thần tượng, Cúc Tịnh Y là ngôi sao sáng giá nhất của Trung Quốc

Nữ nghệ sĩ thường xuyên có những màn trình diễn ấn tượng

Ở vai trò là diễn viên, Cúc Tịnh Y có nhiều tạo hình cổ trang đẹp khiến người xem mê mẩn. Nữ diễn viên có vóc dáng nhỏ, gương mặt xinh đẹp thanh thoát, đường nét tinh tế. Từ khi bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn, Cúc Tịnh Y đã không ít lần chinh phục trái tim khán giả bằng vô số những tạo hình đẹp, đặc biệt là ở các bộ phim cổ trang. Nhìn ngắm nhan sắc của Cúc Tịnh Y, chẳng ai có thể ngờ được thực ra, cô chỉ cao 1,45m mà thôi.

Nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cúc Tịnh Y, cái tên đầu tiên mà người ta nghĩ đến chắc chắn là Vân Tịch Truyện . Bộ phim có nội dung cuốn hút, đặt nền móng cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên với các tác phẩm như Cửu châu: Thiên Không thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 2019, Thư sinh xinh đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi .

Năm 2024, Cúc Tịnh Y khiến khán giả "sốc visual" với hình tượng ác nữ Thượng Quan Chỉ trong phim Hoa Gian Lệnh . Bên cạnh đó, loạt hình ảnh đẹp nao lòng của mỹ nhân 32 tuổi ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ khiến khán giả mong chờ hơn bao giờ hết.

Tạo hình cổ trang của Cúc Tịnh Y được khen ngợi

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị. Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Cúc Tịnh Y có hơn 10 tạo hình đã được tiết lộ từ khi quay và bộ trang phục nào cũng quyến rũ, có sức hấp dẫn riêng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên vốn có thân hình nhỏ nhắn nhờ đó rất hợp trang phục cổ trang.

Ngoài đời, Cúc Tịnh Y thu hút khán giả nhờ màu sắc cá tính riêng biệt. Nhiều blogger thời trang khẳng định "Cúc Tịnh Y nuôi sống nửa giới làm đẹp" vì những phong cách trang điểm, chụp ảnh của nữ diễn viên liên tục gây sốt và tạo cơ hội cho các hot girl mạng "đu trend" để trở nên xinh đẹp thần tiên thoát tục như Cúc Tịnh Y.

Dù chỉ cao 1,45 m Cúc Tịnh Y vẫn là ngôi sao có phong cách ấn tượng bậc nhất

Nhiều blogger thời trang dựa vào Cúc Tịnh Y để thu hút người xem