Mới đây, một đoạn video casting cho phim Út Lan 2 của Á hậu Minh Kiên bất ngờ viral, thu hút cả triệu lượt xem. Tưởng chừng tâm điểm là diễn xuất hay thần thái khi thử vai nhưng thứ khiến dân tình "soi" nhiều nhất lại là đôi môi của nàng hậu. Cũng chính chi tiết này khiến phần casting của Minh Kiên trở thành đề tài tranh luận kịch liệt trên MXH.

Cụ thể, trong video được chia sẻ, Minh Kiên xuất hiện với vẻ ngoài giản dị: cô mặc trang phục casual, gương mặt để mộc, tóc tai cũng không tạo kiểu cầu kỳ. Tuy nhiên, ngay sau phần thử vai, ban giám khảo đã đặt một câu hỏi khá bất ngờ: "Em đi xăm môi hả?"

Trước thắc mắc này, Minh Kiên nhanh chóng phủ nhận: "Dạ không. Em biết đi casting là mọi người muốn thấy sự mộc mạc, lên phim còn phải làm xấu hơn nữa nên em không makeup gì hết". Dù vậy, phía ban giám khảo vẫn tiếp tục hỏi lại để xác nhận: "Môi là tự nhiên hay sao? Em không xăm luôn hả? Em có biết là nó ghê lắm không?"

Lý do không phải vì ban giám khảo khó tính hay soi xét ngoại hình mà xuất phát từ yêu cầu của nhân vật. Vai Lan trong phim được xây dựng là một cô gái hiền dịu, chân quê, với làn da ngăm và có ngoại hình mộc mạc. Trong khi đó, đôi môi của Minh Kiên lại có sắc hồng tươi tắn này, khi lên hình sẽ làm mất đi sự chân chất của nhân vật Lan. Giám khảo Kiều Oanh nói thẳng: "Nếu môi tự nhiên như vậy thì em phải đánh cho nó lì đi, để còn có độ nhận diện. Không có ai ở dưới quê mà để cái môi dễ sợ như vậy hết ".

Về phía mình, Minh Kiên không biết nên vui hay buồn khi đôi môi của mình lại trở thành điểm khiến ban giám khảo chú ý. Nàng hậu khẳng định màu môi hoàn toàn là tự nhiên, không xăm, không phun, cũng không trang điểm. Đồng thời, cô cũng chia sẻ sẽ rút kinh nghiệm ở những lần casting sau, rằng dù không makeup thì vẫn tìm cách làm môi tối màu hơn để "cho nó đời, giám khảo không bị phân tâm bởi môi hồng này nữa".

Sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng lập tức chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Minh Kiên sở hữu đôi môi tự nhiên hiếm có, việc bị nghi ngờ chỉ vì quá hồng là tình huống "dở khóc dở cười". Nếu muốn hợp với vai diễn thì có thể make up cho nhạt đi là được. Trong khi đó, không ít ý kiến khác lại tỏ ra hoài nghi, cho rằng màu môi hồng như vậy thì không thể là hoàn toàn tự nhiên, chắc chắn nàng hậu đã từng can thiệp thẩm mỹ để có đôi môi tươi tắn như vậy.

Một số bình luận của dân tình: - Môi vậy mà kêu tự nhiên thì hơi khó tin, nhìn giống phun lắm. - Môi này chắc chắn từng phun rồi, lâu rồi hay không thì không biết. - Lúc vào vai trang điểm đánh nhạt đi chứ khó gì đâu ta. - Ủa alo môi tự nhiên vậy mà, chứ nhìn không biết xăm hay không xăm hả? - Môi đẹp quá trời đẹp, tui ước còn không có. - Tự nhiên đẹp rồi, tự nhiên chị hỏi kỳ? - Thực ra vấn đề không phải môi thật hay giả, mà là có hợp vai Lan không thôi. - Sau này kể trở ngại của em đi casting không được là môi em hồng tự nhiên. - Nhưng mà nhìn môi cũng thấy màu ảo thật.

