Bỏ chồng đại gia, mỹ nhân gợi cảm nức tiếng xứ Hàn "thay đầu" không nhận ra nổi!

Mới đây, nữ diễn viên kiêm người mẫu Clara Lee đã đăng ảnh dự sự kiện đua xe F1. "Bom sex" xứ Hàn diện váy bó sát cơ thể, tôn lên những đường cong chữ S hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng xôn xao hơn cả là gương mặt của ngôi sao Gia Đình Là Số 1. Clara xinh đẹp, quyến rũ tuy nhiên trông khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Gương mặt cô có vẻ cứng nhắc, thiếu tự nhiên, khác đến mức "thay đầu", không còn đường nét nào giống với diện mạo mà khán giả vốn quen thuộc.

Trên mạng xã hội, nhiều người hoảng hốt khi không còn nhận ra Clara Lee: " Tôi không nhận ra khuôn mặt cô ấy ”, “Clara giờ trông giống hot girl Trung Quốc ”, “ Khuôn mặt cô ấy lại thay đổi rồi ”, “ Đây không phải là Clara mà tôi từng biết ”... Khán giả cho rằng nữ diễn viên lạm dụng "dao kéo" quá đà như "thay đầu".

Clara Lee có tên thật Lee Sung Min, sinh năm 1985 tại Thụy Sĩ. Cô là con gái của ca sĩ Lee Seung Kyu, thành viên ban nhạc song ngữ Koreana nổi tiếng thập niên 1980. Clara lớn lên ở Mỹ và Anh, mang quốc tịch Anh, theo học tại các trường quốc tế, nơi hình thành nên vẻ đẹp Tây phương quyến rũ: đôi mắt sâu hút hồn, thân hình nóng bỏng và nụ cười ma mị.

Ra mắt năm 2005 dưới tên thật, Clara nhanh chóng gây chú ý với vai phụ trong phim Five Senses of Eros (2009). Bước ngoặt đến vào tháng 5/2013, khi Clara ném quả bóng khai mạc tại một trận bóng chày chuyên nghiệp. Trang phục legging bó sát khoe đường cong hoàn hảo khiến cô bùng nổ thành "bom sex" khét tiếng, được báo chí Hàn ca ngợi là "ngôi sao mới nổi" và "biểu tượng gợi cảm". Từ đó, Clara oanh tạc màn ảnh nhỏ, tham gia nhiều show tạp kỹ, trở thành cơn sốt của giới truyền thông.

Ngoài ra, Clara còn từng gây chú ý với vụ kiện giám đốc công ty quản lý cũ. Nữ diễn viên tố rằng công ty thường vin vào lý do công việc để ép cô tham dự các buổi tiệc riêng với CEO. Tuy nhiên, phía vị giám đốc lại công bố loạt tin nhắn cho thấy Clara chủ động gửi những hình ảnh gợi cảm nhằm tán tỉnh ông.

Bên cạnh đó, cô từng nhiều lần lọt top mỹ nhân quyến rũ nhất xứ Hàn, được tạp chí Mode Lifestyle bầu chọn là người phụ nữ đẹp thứ 2 thế giới vào năm 2014. Năm 2018, cô từng đến Việt Nam du lịch và gây sốt với khoảnh khắc check-in tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Thời điểm đó, loạt ảnh diện đầm ôm body, khoe nhan sắc gợi cảm của Clara gây bão khắp mạng xã hội. Nhiều người liền phong cho cô là "mỹ nhân, hot girl phố đi bộ".

Chỉ 1 năm sau chuyến đi du lịch đến Việt Nam, vào năm 2019, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với chồng doanh nhân Mỹ gốc Hàn tên Samuel Hwang hơn cô 2 tuổi, tốt nghiệp MIT và là lãnh đạo NPX (công ty công nghệ cao). Sau khi cưới đại gia, cuộc sống Clara sang trang mới. Người đẹp không cần lăn lộn showbiz vẫn sống như bà hoàng. Cô ở trong căn hộ thượng lưu 700 tỷ đồng, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, dát cả cây đồ hiệu, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới và những bữa tiệc xa hoa. Thế nhưng, vào tháng 10/2025, Clara Lee đã bất ngờ thông báo ly hôn chồng đại gia sau 6 năm kết hôn. Nguyên nhân tan vỡ của vợ chồng "bom sex xứ Hàn" không được tiết lộ.

Sau khi rời bỏ chồng giàu, từng có thông tin cho biết Clara Lee suy sụp, xuống sắc và gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hậu ly hôn của mỹ nhân nóng bỏng xứ Hàn lại không hẳn như những lời đồn. Trên mạng xã hội, Clara Lee vẫn đăng ảnh tham gia sự kiện, đóng phim, đặc biệt là ở Trung Quốc. Với mức thu nhập khủng kiếm được từ hoạt động nghệ thuật ở xứ tỷ dân, cô vẫn liên tục check-in khoe lối sống sang chảnh, đi du lịch tận hưởng cuộc sống xa hoa dù không còn chỗ dựa tài chính là chồng đại gia.

