Việt Nam bao giờ mới có thêm tiểu thư khuê các đẹp cỡ này, lục 1000 cuốn từ điển cũng không đủ từ để khen

Tối 9/2, phim điện ảnh Mùi Phở chính thức ra mắt khán giả tại thủ đô Hà Nội. Thảm đỏ sự kiện nhanh chóng trở thành điểm hẹn của đông đảo nghệ sĩ miền Bắc, từ những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ cho tới các tên tuổi gạo cội. Giữa không khí rộn ràng ấy, sự xuất hiện của NSND Thu Hà lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Không cần váy áo cầu kỳ hay phô trương, nữ nghệ sĩ bước lên thảm đỏ với phong thái nền nã, thần thái sang trọng hiếm có, một vẻ đẹp dù có bao năm trôi qua thì vẫn đúng chuẩn tiểu thư khuê các của điện ảnh Việt.

Nhan sắc không tuổi của NSND Thu Hà tại họp báo Mùi Phở

Thời trẻ, Thu Hà còn được xem là “nữ hoàng ảnh lịch”, gương mặt phủ sóng khắp báo chí và tạp chí. Nhan sắc của cô được ví như tranh vẽ: thanh tao, đài các, quý phái một cách tự nhiên. Đôi mắt biết nói, nụ cười rất nhẹ cùng làn da trắng ngần khiến cô chỉ cần đứng yên trong khung hình cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Cốt cách tiểu thư của nữ nghệ sĩ không phải thứ tạo ra bằng phục trang hay hóa trang, mà toát ra từ thần thái, điều hiếm thấy ngay cả với các mỹ nhân cùng thời.

Thần thái tiểu thư khuê các khó ai bì lại của nữ nghệ sĩ

Nhắc tới NSND Thu Hà, khán giả yêu điện ảnh Việt khó có thể quên Quận chúa Quỳnh Hoa trong Đêm Hội Long Trì. Ở vai diễn này, Thu Hà không chỉ đẹp mà còn mang dáng dấp của một biểu tượng, từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều có nhịp điệu riêng, mong manh nhưng kiêu sa, dịu dàng mà lạnh lùng. Sau đó, vai Nga trong Lá Ngọc Cành Vàng đã đưa cô lên tầm biểu tượng nhan sắc với danh xưng “tiểu thư lá ngọc cành vàng”. Những tác phẩm như Hẹn Gặp Lại Sài Gòn, Đường Đời, Canh Bạc… mỗi lần Thu Hà xuất hiện đều khiến khán giả nín thở trước sự hòa quyện giữa nhan sắc và diễn xuất đầy nội lực.

Nhan sắc thời trẻ của NSND Thu Hà

Sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, NSND Thu Hà bước vào con đường nghệ thuật từ rất sớm. Cô gia nhập Đoàn Văn công Quân khu 2 khi mới 16 tuổi, sau đó thi đỗ Trường Điện ảnh Việt Nam. Cuối thập niên 80, đầu 90 - giai đoạn rực rỡ của điện ảnh Việt, Thu Hà là một trong những gương mặt sáng giá nhất. Tên tuổi của cô khi ấy là sự bảo chứng cho sức hút phòng vé, thậm chí cát-xê từng lên tới 20 cây vàng cho một vai chính, con số khiến nhiều người đến nay vẫn phải ngỡ ngàng.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ trẻ trung và sự thanh lịch không trộn lẫn. Dù không còn đóng phim liên tục, mỗi lần xuất hiện, Thu Hà vẫn nổi bật và nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Có lẽ vì thế mà khán giả vẫn thường tự hỏi đến bao giờ màn ảnh Việt Nam bao giờ mới có thêm một tiểu thư khuê các đẹp cỡ NSND Thu Hà?