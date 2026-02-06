Đại chiến visual hot nhất Đêm hội Weibo: 2 tiểu thư hào môn chung khung hình, khí chất bùng nổ đốt cháy thảm đỏ

Tại thảm đỏ Đêm hội Weibo diễn ra vào ngày 5/2/2026, cặp chị em Lý Nhất Đồng và Trương Nghệ Phàm đã trở thành tâm điểm chú ý với khoảnh khắc gây hiểu lầm: "Suýt thì chạm môi". Thực chất, đây chỉ là một sự cố góc chụp đầy thú vị khi cả hai đang tạo dáng thân thiết, minh chứng cho tình bạn cực khăng khít của bộ đôi "tiểu thư hào môn" này.

Xuất hiện tại sự kiện, Lý Nhất Đồng diện mẫu váy voan dài màu hồng phấn, toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng. Trong khi đó, Trương Nghệ Phàm lại gây ấn tượng mạnh với chiếc mũ lưới cổ điển phối cùng vòng cổ ngọc trai, sang chảnh đúng chuẩn "thiên kim tiểu thư".

Trong lúc di chuyển đến khu vực ký tên, cả hai liên tục nắm tay không rời. Khi điều chỉnh tư thế để phối hợp với ống kính truyền thông, hành động áp sát mặt và chạm trán, cộng thêm hiệu ứng đổ bóng từ vành mũ của Trương Nghệ Phàm đã tạo nên một cú "mượn góc" hoàn hảo. Thậm chí, MC tại hiện trường còn trêu đùa: "Xích lại gần chút nữa là hôn nhau luôn rồi!", khiến bầu không khí càng thêm bùng nổ.

Nhìn khung hình này, netizen chỉ biết thốt lên: "Đúng là đẳng cấp tiểu thư hào môn!". Một bên là vẻ thanh tao, dịu dàng, một bên là khí chất thiên kim kiêu kỳ, màn tương tác vừa sang chảnh vừa tinh nghịch này không chỉ đập tan mọi quy chuẩn thảm đỏ mà còn là minh chứng rõ nhất cho tình bạn "tình bể bình" của cả hai. Đúng là gấp đôi visual có khác, nhìn đâu cũng thấy sang xịn mịn thế này thì ai làm lại các chị.

Được biết, tình bạn của cả hai bắt nguồn từ chương trình Nữ Tử Suy Luận Xã (Sisters' Who Sleuth), nơi họ thường xuyên có những màn tương tác "lầy lội" và được fan gọi vui là cặp bài trùng "đối đầu".

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã bùng nổ với các chủ đề thảo luận và được “đẩy thuyền" nhiệt liệt: Các fan của cặp đôi "Bất Đồng Phàm Hưởng" liên tục tung ra những mẩu chuyện chế hài hước, gợi nhắc lại những kỷ niệm cũ trong show thực tế.

Cơn mưa lời khen cho tình bạn đẹp: Đa số bình luận đều xuýt xoa trước sự tự nhiên, đáng yêu của cả hai. Khán giả không chỉ mê mẩn khí chất "hào môn thế phiệt" mà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn chân thành giữa hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Nhiều người còn khẳng định, đây chính là khoảnh khắc "đẹp nhất thảm đỏ Weibo" năm nay khi hội tụ đủ cả nhan sắc, khí chất và sự tinh nghịch khó cưỡng.