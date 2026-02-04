Tiểu thư Harper bị đem ra làm lá chắn cho drama gia đình, Brooklyn Beckham bỗng đi bài "nổi loạn để bảo vệ em gái"?

Những ngày qua, hình ảnh David và Victoria Beckham tươi cười bên các con Romeo, Cruz và cô út Harper tại Paris được lan truyền khắp mặt báo như một minh chứng cho "gia đình kiểu mẫu". Thế nhưng chỉ ít ngày trước đó, cậu con trai cả Brooklyn Beckham đã khiến dư luận chấn động khi công khai tung ra bản tuyên bố dài, trực diện chỉ trích cha mẹ ruột giữa lúc mâu thuẫn gia đình âm ỉ suốt thời gian dài.

Theo truyền thông Anh, đằng sau phát ngôn gây tranh cãi ấy không chỉ là sự phản kháng cá nhân, mà còn ẩn chứa một động cơ rất khác: mong muốn bảo vệ em gái út Harper Seven Beckham khỏi mặt tối của danh tiếng.

Brooklyn bị cho là đã "đóng sập cánh cửa hòa giải" khi cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống và cố tình gây rạn nứt mối quan hệ giữa anh và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz. Tuy nhiên, trái với dự đoán, làn sóng chỉ trích lại không làm tổn hại đến hình ảnh gia đình Beckham, mà thậm chí còn khiến David và Victoria nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng từng trải qua xung đột gia đình tương tự.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Brooklyn hoàn toàn không hối hận: "Anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè nén từ rất lâu. Đây là khoảnh khắc cần thiết, và anh ấy không nuối tiếc cách mọi chuyện diễn ra".

Trong bản tuyên bố, Brooklyn nhắc nhiều đến tuổi thơ sống trong lo âu dưới ánh đèn sân khấu - trải nghiệm mà anh cho rằng đã để lại những vết hằn tâm lý. Điều này khiến không ít người, kể cả những khán giả từng chỉ trích anh, phải phần nào cảm thông.

Nỗi lo ấy, giờ đây đang hướng về Harper - cô em gái mà Brooklyn đặc biệt gắn bó. Anh hơn Harper 12 tuổi và luôn được mô tả là người anh trai bảo vệ, yêu thương em gái từ khi cô bé chào đời. Brooklyn sợ rằng những gì anh từng trải qua sẽ lặp lại với Harper, thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Một người thân thiết nhận định: "Là con gái duy nhất của nhà Beckham, Harper chắc chắn sẽ phải đối diện với danh tiếng nhiều hơn các anh trai. Điều đó đồng nghĩa với sự soi mói, công kích và vô vàn áp lực. Brooklyn tin rằng nếu việc lên tiếng của mình có thể khiến cha mẹ dừng lại để suy nghĩ về tác động của việc đưa Harper ra ánh đèn sân khấu, thì mọi thứ đều xứng đáng".

Điều trớ trêu là nỗi lo ấy cũng từng được David Beckham chia sẻ. Cựu danh thủ vốn nổi tiếng thận trọng với sự nổi tiếng của con cái, trong khi Victoria Beckham lại được cho là thoải mái và chiến lược hơn.

Victoria không chỉ thường xuyên đăng ảnh Harper lên Instagram với hơn 33 triệu người theo dõi, mà còn thành lập công ty H7B Limited - lấy cảm hứng trực tiếp từ tên đầy đủ của con gái út. Năm ngoái, Harper cũng lần đầu "chạm ngõ" thế giới thương hiệu Beckham khi xuất hiện trao giải cho mẹ tại sự kiện Women of the Year của Harper's Bazaar, trong bộ váy thiết kế riêng từ nhãn hiệu VB.

Khoảnh khắc cô bé rụt rè thừa nhận "Con rất lo lắng" trên sân khấu được cho là đã gợi lại ký ức không mấy dễ chịu với Brooklyn. Năm 2013, khi mới 13 tuổi, anh từng được mẹ đưa đi dự Glamour Women of the Year Awards và bị nhận xét là trông vô cùng bối rối trước sự chú ý, trong lúc Victoria ca ngợi con trai lớn ngay trên sân khấu.

Brooklyn từng rất thân thiết với em gái Harper (Ảnh: GC Images)

Giờ đây, Brooklyn chỉ có thể đứng từ xa nhìn Harper dần trở thành "mục tiêu yêu thích" của paparazzi: xuất hiện nổi bật trong ảnh gia đình tại Paris, dự Paris Fashion Week với chiếc túi Chanel trị giá 3.000 bảng Anh, và liên tục được truyền thông săn đón.

Đáng chú ý, dù nhắc đến Romeo và Cruz trong tuyên bố gây sốc, Brooklyn hoàn toàn không đề cập đến Harper. Ngay cả khi mối quan hệ với cha mẹ xấu đi, anh vẫn công khai chúc mừng sinh nhật em gái: "Chúc mừng sinh nhật Harper, chúng anh yêu em".

Nicola Peltz - con út trong gia đình 8 anh chị em - cũng từng gọi Harper là "em gái trong mơ", khẳng định cô bé là mảnh ghép đặc biệt trong cuộc sống của mình.

Hiện tại, khi Harper vẫn sống cùng cha mẹ ở Anh, Brooklyn và Nicola chấp nhận rằng mối quan hệ với em gái phần nào "nằm ngoài tầm kiểm soát" khi họ xây dựng cuộc sống cách xa hơn 5.000 dặm tại Los Angeles. Dù Harper được cho là rất đau lòng trước rạn nứt gia đình, việc cô công khai ủng hộ mẹ trên mạng xã hội - gọi Victoria là "hình mẫu lớn nhất của con" - càng khiến khoảng cách với anh trai và chị dâu trở nên khó hàn gắn hơn bao giờ hết.