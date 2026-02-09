Ảnh hậu trường "sốt xình xịch" của Phương Ly tại WeChoice Awards, body cực cháy khiến dân tình "nghẹt thở"

Gala WeChoice Awards 2025 khép lại nhưng dư âm vẫn phủ sóng mạng xã hội khi loạt nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc tại sự kiện. Mới đây, Phương Ly khiến dân tình không thể rời mắt khi tung loạt ảnh hậu trường khoe trọn visual lẫn thần thái cuốn hút tại WeChoice Awards 2025.

Trong lần xuất hiện này, Phương Ly lựa chọn outfit tông đen - hồng. Thiết kế corset ôm sát giúp vóc dáng được tôn trọn vẹn, đặc biệt là vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình "nghẹt thở". Phần cúp ngực kết hợp cùng chất liệu thêu nổi vừa gợi cảm vừa giữ được độ sang, không hề tạo cảm giác quá đà. Đi cùng đó là chân váy lụa ánh hồng và găng tay dài, khiến tổng thể trang phục vừa sang trọng vừa cuốn hút.

Phương Ly "xả ảnh" hậu trường tại WeChoice Awards 2025

Visual "bén đứt tay" của nữ ca sĩ khiến dân tình trầm trồ

Body ngày càng "bốc lửa" của Phương Ly

Loạt ảnh hậu trường của Phương Ly "sốt xình xịch" trên mạng xã hội

Trong đoạn clip quay bằng camera thường, Phương Ly tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc của mình. Layout makeup sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn và kiểu tóc búi gọn kết hợp phụ kiện nhỏ khiến tổng thể khó có thể chê.

Điểm cộng lớn nhất nằm ở thần thái. Phương Ly không tạo dáng cầu kỳ, không cần diễn quá nhiều, nhưng từng ánh nhìn, từng góc nghiêng đều toát lên sự tự tin. Có những khoảnh khắc ánh sáng khá tối, góc chụp nghiêng hoặc bắt cận, nhưng visual vẫn giữ được độ cuốn hút, càng zoom càng thấy rõ nhan sắc và body của Phương Ly ngày càng thăng hạng.

Phương Ly thả dáng cực slay ở hậu trường WeChoice Awards

Tối 7/2, WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), đánh dấu chặng cuối của hành trình vinh danh những cá nhân, tập thể tạo ra ảnh hưởng tích cực trong suốt một năm qua.

Trong không khí sôi động và ánh đèn rực rỡ, mỗi khoảnh khắc xuất hiện của sao Việt đều như một màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng, từ trang phục, thần thái đến cách sải bước trước hàng trăm ống kính truyền thông.

Bên cạnh thảm đỏ, sân khấu WeChoice Awards 2025 cũng để lại nhiều dấu ấn với những tiết mục được dàn dựng công phu. Nổi bật trong số đó là màn mashup Buôn Trăng x Vỗ Tay do Phương Mỹ Chi và Phương Ly thể hiện. Nếu Buôn Trăng của Phương Mỹ Chi mang tinh thần chiêm nghiệm và tôn vinh cội nguồn, thì đến Vỗ Tay, Phương Ly lại kéo khán giả vào một không gian rộn ràng, trẻ trung và đầy năng lượng. Phương Ly xuất hiện bùng nổ visual, nhan sắc gây thương nhớ chuẩn "vợ quốc dân". Sự tự tin và làn da nâu bóng khỏe của nữ ca sĩ nổi bần bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Phương Ly khuấy động không khí Gala WeChoice Awards bằng tiết mục Vỗ Tay được đầu tư cực công phu và hoành tráng