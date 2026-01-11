Xu hướng này không chỉ xuất phát từ yếu tố chi phí mà còn phản ánh sự thay đổi về chất lượng chuyên môn, cơ sở pháp lý và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trong nước.

Thay đổi trong hành vi lựa chọn

Chị Jennifer Lê (50 tuổi, sinh sống tại California – Mỹ) là một trong những Việt kiều nhiều lần trở về Việt Nam để làm đẹp. Theo chị, quyết định này là kết quả của quá trình cân nhắc giữa chi phí, chất lượng chuyên môn và mức độ an toàn y khoa.

Chị Jennifer cho biết, tại Mỹ, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ thường ở mức cao, trong khi việc sắp xếp thời gian thăm khám, theo dõi hậu phẫu không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Trong khi đó, tại Việt Nam, dịch vụ thẩm mỹ phát triển nhanh, chi phí hợp lý và có thể tiếp cận bác sĩ trực tiếp trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào cũng tích cực. Lần đầu làm đẹp tại Việt Nam, chị từng lựa chọn cơ sở dựa trên quảng cáo, dẫn đến kết quả không như mong đợi. “ Khi có vấn đề phát sinh, tôi nhận ra điều khó khăn nhất là xác định trách nhiệm của cơ sở thực hiện ”, chị chia sẻ.

Trải nghiệm này khiến chị Jennifer thay đổi cách tiếp cận: từ việc quan tâm đến giá cả sang ưu tiên yếu tố pháp lý, quy trình y khoa và chăm sóc hậu phẫu.

Theo chị Jennifer, qua trao đổi với cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhiều người có chung quan điểm rằng các ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nên được thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, nơi có đầy đủ điều kiện về phòng mổ, gây mê và xử lý biến chứng.

“ Tâm lý chung của Việt kiều là nếu đã về nước làm đẹp thì phải chọn nơi có pháp lý rõ ràng, biết rõ ai chịu trách nhiệm khi có rủi ro ”, chị nói.

Trong những lần trở về Việt Nam sau đó, chị Jennifer lựa chọn phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, một bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Theo chị, điểm tạo nên sự an tâm là quy trình thăm khám, tư vấn và theo dõi hậu phẫu được thực hiện bài bản.

“ Trước mỗi lần phẫu thuật, tôi được bác sĩ trao đổi rõ về phương án điều trị, các rủi ro có thể gặp và thời gian hồi phục. Chi phí cũng được thông tin cụ thể ngay từ đầu, giúp tôi chủ động hơn trong quyết định ”, chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Jennifer đánh giá cao việc được theo dõi hậu phẫu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam – yếu tố đặc biệt quan trọng với Việt kiều do thời gian ở lại có hạn.

Cơ hội cho dịch vụ y tế trong nước

Từ góc độ kinh tế – xã hội, xu hướng Việt kiều về nước làm đẹp cho thấy sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng dịch vụ y tế. Khi chất lượng chuyên môn và quy trình pháp lý được cải thiện, người Việt ở nước ngoài có thêm lựa chọn thay vì chỉ sử dụng dịch vụ tại quốc gia sở tại.

Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để các bệnh viện thẩm mỹ trong nước nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, đầu tư vào đội ngũ bác sĩ và hệ thống chăm sóc hậu phẫu. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là thách thức trong việc kiểm soát chất lượng, hạn chế tình trạng cơ sở làm đẹp hoạt động vượt phạm vi cho phép hoặc quảng cáo quá mức.

Từ trải nghiệm cá nhân, chị Jennifer cho rằng xu hướng Việt kiều về nước làm đẹp sẽ tiếp tục gia tăng nếu yếu tố an toàn và minh bạch được đặt lên hàng đầu. “ Khi người làm đẹp cảm thấy được bảo vệ về mặt y khoa và pháp lý, họ sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn Việt Nam ”, chị nhận định.

Nhìn tổng thể, dòng dịch chuyển này không chỉ phản ánh nhu cầu làm đẹp cá nhân, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ – y tế tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.