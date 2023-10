WHO chúc mừng những thành tựu của ngành y tế Việt Nam

Kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 103 thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên từ người sống. Ảnh (tư liệu): Dương Ngọc/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngay đầu video, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói “xin chào”, kèm với đó là lời chúc mừng tới chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh: “Tôi rất tự hào khi chứng kiến những thay đổi trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam trong hàng chục năm qua. Kể từ năm 1945, tuổi thọ của người dân ở Việt Nam đã tăng thêm nhiều năm, với việc ghi nhận giảm đáng kể các loại bệnh có thể phòng ngừa được, bao gồm cả việc loại bỏ bệnh bại liệt ở Việt Nam, cũng như đạt được những bước tiến lớn trong giải quyết các loại bệnh như sốt rét, HIV, lao…”.

Người đứng đầu WHO đánh giá: “Việt Nam cũng mở rộng được hệ thống bảo hiểm y tế xã hội, giúp Việt Nam đạt được các thành tựu trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tiến bộ cũng đạt được trong việc giải quyết các yếu tố rủi ro đối với các bệnh không lây nhiễm như giảm tỷ lệ hút thuốc lá. Gần đây, Việt Nam cũng cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19, bao gồm việc triển khai tiêm vaccine một cách toàn diện và nhanh chóng, cũng như luôn hướng đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhất”.

Cuối đoạn video, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định WHO tự hào là đối tác tin cậy của chính phủ và người dân Việt Nam. WHO cam kết tiếp tục duy trì phối hợp và hỗ trợ mạnh mẽ cho Việt Nam trên hành trình mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn cho toàn thể người dân Việt Nam.