Người phụ nữ 45 tuổi tử vong vì uống nước theo cách "lạ đời"

Uống nước là nhu cầu thiết yếu của con người. Tuy nhiên, uống nước không chỉ đơn thuần là đủ lượng, mà còn cần đúng cách để bảo vệ sức khỏe. Những năm gần đây, nhiều trường hợp tử vong đã được ghi nhận do uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể.

Trước đó, một bi kịch từng xảy ra tại Mỹ: năm 2021, Ashley Miller Summers, 45 tuổi, được cho là đã tử vong do "ngộ độc nước" sau khi uống quá nhiều nước.

Người phụ nữ 45 tuổi tử vong do uống quá nhiều nước. Ảnh minh họa.

Nữ bệnh nhân Whitehead mắc hội chứng có tên khát nước tâm lý, thường thấy ở bệnh nhân rối loạn tâm thần hoặc rối loạn phát triển thần kinh. Tình trạng này có thể khiến người bệnh khát nước liên tục, dù cơ thể đã được cung cấp đủ chất lỏng. Nếu tiếp tục uống nước không kiểm soát, bệnh nhân có thể tử vong vì não sưng phù, tổn thương.

Theo chuyên gia, điều này xảy ra do nước đi vào cơ thể khiến lượng muối giảm xuống, các tế bào sưng lên và phình to về kích thước. Những tế bào này trong não ép vào hộp sọ, dẫn đến vấn đề y tế nghiêm trọng.

Trước khi qua đời Whitehead Whitehead uống quá nhiều nước sau đó có các biểu hiện lạ, phải 4 tiếng sau, các bác sĩ mới nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của bệnh nhân nhưng khi cấp cứu đã quá muộn

Sau khi xét nghiệm bệnh nhân tử vong sau khi uống quá nhiều nước, dẫn đến nồng độ natri thấp nghiêm trọng, gây sưng phù và tổn thương não. Nguyên nhân cái chết là hạ natri máu não, hạ natri máu cấp tính và chứng khát nước tâm thần.

Cách uống nước sao cho đúng và khoa học, không phải ai cũng biết

- Nên uống nước ngay cả khi không khát: Khát là tín hiệu cơ thể đã bị mất nước nhẹ 2 - 5%. Do đó, để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước, không bị rơi vào trạng thái stress hay ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của các cơ quan trong cơ thể thì bạn nên uống nước ngay cả những khi không cảm thấy khát.

- Nên uống từ từ: Để tốt cho sức khỏe nên uống nước từng ngụm nhỏ, mỗi lần không nên quá 150-200ml. Uống quá nhiều nước một lúc khiến nước hấp thu nhanh làm máu bị loãng, thận bị kích thích tăng bài tiết nước và làm mất đi một số khoáng chất.

- Không vội uống nhiều nước ngay sau vận động mạnh : Dù hoạt động mạnh như tập thể dục chơi thể thao, cơ thể bị mất nước và muối khoáng khá nhiều, cần phải bổ sung thích hợp, nhưng uống quá nhiều nước ngay sau khi vận động mạnh lại không tốt cho sức khỏe. Vì khi cơ thể vẫn chưa trở về trạng thái nghỉ ngơi bình thường (cooling down), tim còn đập nhanh, thở còn gấp, uống nước ngay sẽ tạo thêm áp lực cho tim và các bộ phận khác.

- Không uống quá nhiều nước cần thiết: Uống nước vừa đủ tốt cho cơ thể nhưng khi uống thừa nước cũng gây hại sức khỏe. Khi cơ thể phải tiếp nhận nước quá nhiều, quá nhanh thận lọc làm việc không kịp sẽ làm cho lượng ước tính lại nhiều, chất khoáng trong máu bị pha loãng, con người nhẹ sẽ bị thừa nước, nặng hơn sẽ ngộ độc nước.

- Không uống nước quá lạnh hay quá nóng: Nước khoảng 15-30°C là phù hợp. Nếu thường xuyên uống nước quá lạnh làm co thắt các vi mạch máu dạ dày, ruột và giảm chức năng tiêu hoá. Nước nóng quá có thể khiến bị tổn thương niêm mạc miệng, thực quản...

- Không uống nước đun lại nhiều lần: Nước đun sôi nhiều lần sẽ khiến những kết tủa lắng đọng. Những kết tủa này thường là các kim loại nặng có trong nước.

Minh Hoa (t/h)