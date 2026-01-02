Không chỉ skincare hay makeup, đây mới là những xu hướng “làm đẹp” sẽ thay đổi phụ nữ năm 2026 - từ làn da đến tâm trí

Nếu vài năm trước, “làm đẹp” vẫn đồng nghĩa với chăm da kỹ hơn, trang điểm khéo hơn hay can thiệp thẩm mỹ tinh vi hơn, thì bước sang năm 2026, cuộc chơi đã thay đổi. Phụ nữ không còn chỉ hỏi: da có đẹp không, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc cơ thể này đang già đi như thế nào và tâm trí có thực sự khỏe mạnh hay chưa.

Theo các chuyên gia trong ngành làm đẹp và thẩm mỹ quốc tế, xu hướng mới không nằm ở việc che phủ hay chỉnh sửa bề mặt, mà ở những can thiệp sâu hơn – từ chăm sóc răng như một phương pháp chống lão hóa, phục hồi da bằng công nghệ sinh học, cho đến việc coi sức khỏe tinh thần là nền tảng của vẻ ngoài trẻ trung. Làm đẹp giờ đây không còn là câu chuyện ngắn hạn, mà trở thành một hành trình dài hơi, cá nhân hóa và mang tính chữa lành.

Dưới đây là những xu hướng sẽ định hình năm 2026.

Nụ cười trở thành "vũ khí" chống lão hóa mới

Chăm sóc răng miệng không còn dừng ở vệ sinh hay chỉnh nha đơn thuần. Trong năm 2026, răng được xem là một phần của chiến lược chống lão hóa khuôn mặt.

Nick Axelrod-Welk, người đồng sáng lập Into The Gloss và Nécessaire, cho rằng, chăm sóc nha khoa trong năm tới sẽ không còn chỉ dừng lại ở chăm sóc răng miệng. "Tôi nhận thấy xu hướng sắp tới là Invisalign được sử dụng như một phương pháp điều trị thẩm mỹ, chống lão hóa chứ không chỉ đơn thuần là chỉnh nha", Axelrod-Welk nói.

Theo Nick Axelrod-Welk, khi chúng ta già đi, răng có xu hướng dịch chuyển, khiến gương mặt thay đổi, nét cười kém tươi và tổng thể trông "già" hơn. Vì vậy, những phương pháp như Invisalign không chỉ giúp răng đều đẹp mà còn góp phần giữ cấu trúc gương mặt trẻ trung.

Theo ông, chỉ cần điều chỉnh cung hàm, khoảng cách răng và khớp cắn hợp lý, hiệu ứng "trẻ hóa" có thể thấy rất rõ, thậm chí nhanh hơn nhiều phương pháp thẩm mỹ khác.

PDRN sẽ thống trị ngành chăm sóc da

Trong số tất cả các phương pháp làm đẹp mới lạ được ca ngợi trong năm 2025, có lẽ không phương pháp nào nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng hơn liệu pháp PDRN, hay còn gọi là "tinh trùng cá hồi" . Được ca ngợi vì những lợi ích tăng cường collagen, làm sáng da và chống lão hóa, PDRN tiêm chiết xuất từ tinh trùng cá hồi vào bề mặt da để mang lại kết quả rõ rệt ngay lập tức. Theo Clare Varga, Phó chủ tịch phụ trách nội dung tại công ty dự báo xu hướng WGSN, phương pháp điều trị này chắc chắn sẽ ngày càng phổ biến trong năm tới khi nó trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người.

"Ban đầu được ưa chuộng trong ngành làm đẹp chuyên nghiệp Hàn Quốc, PDRN - polydeoxyribonucleotide đang dần chuyển từ các phòng khám chuyên nghiệp và các liệu trình chăm sóc da sang các loại serum làm đẹp Hàn Quốc, và hướng tới thị trường toàn cầu", Varga cho biết.

Với khả năng tăng cường và phục hồi collagen mạnh mẽ, nó đang nổi lên như một hoạt chất tái tạo của năm 2026, mang lại kết quả tương đương với liệu trình tại phòng khám nhưng lại có thể sử dụng tại nhà như mặt nạ giấy, kem mắt và tinh chất dưỡng tóc. Và nếu nguồn gốc của nó khiến bạn e ngại thì các sản phẩm thay thế PDRN thuần chay cũng đang được ưa chuộng, vì chúng được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ thực vật và vi sinh vật để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm không thử nghiệm trên động vật và không gây dị ứng.

Phong trào trường thọ sẽ vượt ra ngoài phạm vi chăm sóc sức khỏe

Trong năm 2026, các công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ bác sĩ trong việc: Phân tích cấu trúc giải phẫu chính xác hơn; Lập kế hoạch phẫu thuật cá nhân hóa; Theo dõi mô và phản ứng cơ thể theo thời gian thực.

Không chỉ vậy, quy trình phục hồi sau can thiệp thẩm mỹ – từ dinh dưỡng, tái tạo mô đến chăm sóc tâm lý – sẽ trở thành một phần bắt buộc, thay vì chỉ là bước phụ trợ như trước đây. Làm đẹp không còn là "can thiệp nhanh", mà là một hành trình dài hạn hướng đến tuổi thọ và chất lượng sống.

Melinda Farina, hay còn được biết đến với biệt danh "Người môi giới sắc đẹp", đã tạo dựng được tên tuổi bằng cách kết nối các khách hàng cao cấp với những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới. Theo bà, trong một hoặc hai thập kỷ tới, y học thẩm mỹ sẽ hoàn toàn hòa nhập với phong trào kéo dài tuổi thọ. Chúng ta sẽ thấy việc lập bản đồ giải phẫu dựa trên trí tuệ nhân tạo hướng dẫn các kế hoạch phẫu thuật với độ chính xác chưa từng có.

Trang điểm và chăm sóc da hòa làm một

Ranh giới giữa makeup và skincare tiếp tục mờ dần. Trong năm 2026, các sản phẩm "trang điểm tích hợp dưỡng da" sẽ trở thành xu hướng chủ đạo.

Thay vì che phủ hoàn hảo, làn da được ưu tiên hiệu ứng khỏe mạnh, tự nhiên, có chiều sâu, nhờ các công thức giàu hoạt chất phục hồi. Nhiều thương hiệu cao cấp đã bắt tay với các phòng thí nghiệm da liễu để tạo ra foundation, cushion hay concealer vừa làm đẹp, vừa cải thiện làn da theo thời gian.

Trang điểm giờ đây không còn là "lớp mặt nạ", mà là một phần của chăm sóc da dài hạn.

Công nghệ chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ trở thành một phần thiết yếu của các quy trình làm đẹp

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của năm 2026 là việc đưa công nghệ chăm sóc thần kinh và tâm trí vào các liệu trình làm đẹp.

Một số phòng khám cao cấp đã ứng dụng công nghệ kích thích thần kinh nhẹ, giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và điều hòa hệ thần kinh tự chủ. Các chuyên gia tin rằng khi não bộ được "tái cân bằng", làn da, nội tiết và quá trình lão hóa cũng được cải thiện từ gốc.

Làm đẹp không còn chỉ nhìn vào gương mà bắt đầu từ cảm giác an yên bên trong.

Nước hoa: Mùi hương của bản sắc cá nhân

Nếu những năm trước là thời kỳ thống trị của các mùi hương "ai cũng dùng", thì năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của nước hoa mang tính cá nhân cao.

Người tiêu dùng không còn chọn nước hoa để thuộc về một cộng đồng hay xu hướng, mà để kể câu chuyện riêng của mình. Những mùi hương độc bản, niche, thậm chí mang cảm giác "khó ngửi" với số đông lại trở nên hấp dẫn vì chúng không đại trà.

Nước hoa lúc này không còn là phụ kiện, mà là tuyên ngôn về cá tính sống.

Vẻ đẹp của tương lai: Toàn diện, bền vững và rất con người

Xu hướng làm đẹp 2026 cho thấy một sự dịch chuyển rõ ràng: từ bề mặt sang chiều sâu, từ tức thời sang dài hạn, từ chuẩn mực chung sang cá nhân hóa.

Vẻ đẹp không còn nằm ở việc "trông trẻ hơn bao nhiêu tuổi", mà ở việc sống khỏe hơn, hiểu cơ thể mình hơn và tự tin với bản sắc riêng.

Và có lẽ, đó mới là định nghĩa đẹp bền vững nhất của tương lai.

Đây là câu nói thường thấy trong giới chuyên gia thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ: Bạn có thể chi bao nhiêu tiền cho các liệu trình điều trị, nhưng nếu bạn cảm thấy căng thẳng, điều đó sẽ khiến khuôn mặt bạn già đi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một số phòng khám cao cấp đang tích hợp công nghệ điều biến thần kinh như NESA (Kích thích điện điều biến thần kinh cho chức năng tự chủ) vào các liệu trình điều trị của họ.