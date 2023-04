Video: Máy bay Boeing 737 gặp sự cố hy hữu ở độ cao hàng nghìn mét, tia lửa phụt ra từ động cơ sau khiến hàng loạt hành khách hoảng loạn

Đài truyền hình CNN mới đây đưa tin, một chiếc máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không American Airlines đã gặp một sự cố vô cùng hy hữu vào hôm 23/04 vừa qua. Theo đó, máy bay này khởi hành từ Ohio thành phố Columbus đến Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ vào lúc 7h43 (giờ địa phương).

Phi hành đoàn cho biết, sự cố xảy ra sau thời điểm cất cánh được khoảng 40 phút khi máy bay được cho là bị cháy động cơ do "đâm phải chim". Ngay sau khi tai nạn hy hữu này xảy ra, chiếc Boeing 737 đã ngay lập tức phải quay trở lại điểm xuất phát và hạ cánh, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết.

Đoạn phim quay lại khoảnh khắc máy bay đang chuẩn bị hạ cách cho thấy nhiều ngọn lửa phụt ra từ phía động cơ bên phải của máy bay đi kèm tiếng ầm ầm đáng lo ngại được nghe thấy khi máy bay hạ độ cao đột ngột.

Khoảnh khắc động cơ máy bay phụt tia lửa trên không trung

Nhờ những nỗ lực của phi công, chiếc máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn và may mắn không có khách hàng nào bị thương. Một hành khách trên khoang nói với NBC 4 rằng anh và những người khác trên máy bay cảm thấy khá hoảng loạn khi nghe thấy tiếng động khá lớn và cảm nhận máy bay rung lắc. Thậm chí, một người ở Columbus, Ohio, nói rằng nó nghe như thể động cơ sắp ngừng hoạt động.

Chỉ ít phút sau, một phi công mới thông báo rằng máy bay đâm trúng một đàn ngỗng ngay sau khi cất cánh và khiến động cơ bị ảnh hưởng. Chuyến bay đã hạ cánh một cách thần kỳ trên đường băng an toàn sau trải nghiệm khó tin. Những hàng khách sau đó đã được đưa lên một chiếc máy bay khác để hoàn thành hành trình của họ vào sáng cùng ngày. Sân bay cũng được cho là chỉ đóng cửa trong vài phút để dọn dẹp sự cố này.

Máy bay may mắn hạ cách an toàn và không khách hàng nào bị thương

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu máy bay gặp sự cố va phải động vật khi đang trên không. Vào hồi tháng 3 năm nay, chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) cũng đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát do đâm phải chim.

Sự cố này đã khiến động cơ chiếc máy bay bốc cháy và khói ngập trong khoang. Cảnh quay bằng điện thoại di động được hành khách trên máy bay ghi lại cho thấy mọi người phải đeo mặt nạ dưỡng khí do khói tràn ngập trong khoang máy bay khiến hành khách la hét trong hoảng loạn. Chiếc máy bay sau đó đã quay trở lại sân bay quốc tế Jose Marti và may mắn hạ cánh an toàn.

Nguồn: The Sun