Bé mèo khổng lồ nặng gần 20kg khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Khi Kay Ford, đến từ bang Virginia (Mỹ) lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bé mèo mập ú Patches, cô ngay lập tức đã yêu luôn, thứ tình cảm mà người ta hay gọi là "tình yêu sét đánh". Cũng dễ hiểu thôi, khó ai có thể không "tan chảy trái tim" với một con mèo béo mũm mĩm, nặng tới 18kg.

Kay lần đầu tiên đọc được thông tin về Patches khi con gái của cô gửi cho một bài đăng trên Facebook từ nhóm Richmond Animal Care and Control (RACC), một nơi trú ẩn dành cho động vật địa phương. Trung tâm này đang tìm kiếm một ngôi nhà mới cho Patches.

“Hôm nay bạn thức dậy và nói muốn nhận nuôi con mèo lớn nhất mà mọi người từng thấy? Nếu vậy, chúng tôi có con mèo như thế dành tặng cho bạn”, bài đăng viết.

Nhóm RACC đã đăng một bức ảnh chụp chú mèo bụ bẫm hoàn hảo với chú thích cho biết Patches đang thực hiện một kế hoạch tập thể dục và ăn kiêng đặc biệt và chỉ cần một người nào đó giúp nó “đạt được cân nặng an toàn và khỏe mạnh”.

“Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ ngạc nhiên trước cơ thể hoàn hảo tuyệt vời của chú mèo!”, bài đăng có đoạn.

Patches đã giảm được một chút cân nặng sau khi được chuyển đến RACC. Theo nhân viên trung tâm RACC, Savannah Hughes, con mèo nặng hơn 19kg khi chủ sở hữu ban đầu của nó đưa đến trung tâm.

“Patches đã giảm cân một chút nhờ chế độ ăn kiêng mà chúng tôi áp dụng”, Savannah nói.

Savannah, người thường xuyên tương tác với Patches trong khi chờ được nhận nuôi, mô tả Patches là bé mèo “cực kỳ ngọt ngào”.

Nhân viên khác tên Robin Young giải thích rằng chủ sở hữu ban đầu của Patches đã bỏ rơi Patches vào ngày 4 tháng 4 mới đây vì họ không thể chăm sóc nó được nữa. Đương nhiên, con mèo đã gây ấn tượng khá tốt với đội RACC.

Hình ảnh Kay Ford và Patches.

"Tất cả chúng tôi đều bị sốc bởi kích thước của nó. Nó chắc chắn là con mèo lớn nhất mà bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi từng thấy", Young nói với trang tin tức TODAY.

Vào ngày 19 tháng 4, RACC đã đăng một bức ảnh về Patches trên Facebook và "ngay lập tức bắt đầu nhận email từ những người quan tâm", theo Young. Những người ở tận California và Maine thậm chí còn hỏi về việc đưa Patches về nhà.

Ngay trong ngày hôm đó, RACC đã chọn tên Kay Ford từ rất nhiều đơn đăng ký.

"Chúng tôi thích email của Kay mô tả cách cô ấy sẽ giúp Patches trong hành trình giảm cân và cả hai sẽ cùng nhau giảm cân. Cô ấy cũng là một chủ sở hữu thú cưng có kinh nghiệm sẵn sàng đối mặt với thử thách giảm cân cho Patches", Young nói.

Sau 2 tuần ở RACC, Patches được đón đến nhà của cô Kay Ford. Giúp Patches giảm vài cân sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức, nhưng Kay Ford nói rằng cô sẵn sàng cho thử thách. Cô cũng giúp giải đáp câu hỏi mọi người thắc mắc: Làm thế nào mà con mèo lại có thể to đến như vậy?

Cô nói: “Câu chuyện duy nhất mà tôi biết là lý do khiến nó trở nên to lớn như vậy là do những người chủ cũ của nó cho quá nhiều đồ ăn vặt.

May mắn thay, Patches trước đây từng được gặp bác sĩ thú y, vì vậy Kay Ford có thể theo dõi tình trạng của nó trong quá khứ thông qua hồ sơ lưu trữ.

Giờ đây, khi đã ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới, Patches chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu phía trước.

Kay Ford đã lập một trang Facebook để theo dõi hành trình giảm cân cho Patches. Chỉ trong vòng 1 tuần vừa qua, trang Facebook đã có hơn 5.000 người theo dõi.

Trước mắt, Kay Ford tập trung vào việc hỗ trợ Patches thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và nói rằng cô rất nóng lòng muốn xem tương lai sẽ ra sao với bé mèo này.

"Tôi nhìn thấy tâm tư từ mắt con vật, tôi thấy rằng nó không thoải mái về cân nặng", cô nói.

Theo hồ sơ của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, chú mèo nặng nhất từ trước đến nay là Himmy, thuộc sở hữu của Thomas Vyse sống ở Úc, nặng 21,2kg khi nó qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 1986, lúc 10 tuổi 4 tháng.

Tháng 1/2023, truyền thông đã đưa tin về con mèo khổng lồ Murphy thuộc giống Maine Coon, nặng 11kg và dài 104cm từ đầu đến đuôi khi mới 12 tháng tuổi. Mèo Murphy to lớn đến mức nó thường bị nhầm với một con chó hoặc đôi khi là một con sư tử nhỏ.

Chủ sở hữu của mèo cưng Murphy, cô Sareeta Brewin (46 tuổi) ở hạt Worcester, bang Massachusetts cho biết cô thường được gắn thẻ trong các bài đăng về việc nhìn thấy mèo lớn trên khắp Worcestershire.

Murphy rất thèm ăn và tốn rất nhiều tiền thức ăn, khoảng 1,7 triệu đồng tiền lương thực khô mỗi tháng.