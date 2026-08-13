Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nam nhân viên quán gà rán ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngã quỵ, tay co quắp và liên tục co giật do kiệt sức đã trở thành chủ đề tâm điểm trên mạng xã hội.

Nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, một mình tất bật trong ca làm tại quán gà rán (Ảnh cắt từ video)

Được biết, nam thanh niên là nhân viên mới nhận việc. Vào ca trực, do đồng nghiệp nghỉ phép, một mình anh phải đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ chiên gà, tẩm ướp đến đóng gói. Lượng đơn hàng dồn dập vào giờ cao điểm cùng áp lực từ các tài xế chờ lấy đồ khiến anh rơi vào hoảng loạn. Anh bật khóc nức nở ngay trong lúc làm việc rồi suy sụp hoàn toàn, gục ngã xuống sàn nhà.

Các tài xế giao hàng có mặt đã liên tục an ủi, dặn anh không cần vội. Tuy nhiên, tình trạng kiệt sức và lo lắng tột độ vẫn khiến nam thanh niên lên cơn co giật nghiêm trọng.

Nam nhân viên quán gà rán rơi vào hoảng loạn rồi ngất xỉu ngay trong bếp (Ảnh cắt từ video)

Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác nhận người này bị nhiễm kiềm hô hấp do căng thẳng quá mức. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định sau khi nghỉ việc.

Nhiễm kiềm hô hấp: Biến chứng nguy hiểm bùng phát từ sự hoảng loạn

Đoạn video không chỉ khiến nhiều người bất bình về điều kiện lao động mà còn khiến dư luận bàng hoàng trước diễn biến sức khỏe đáng sợ của nam nhân viên. Dưới góc độ y khoa, tình trạng co quắp, co giật khi gặp áp lực tột độ chính là biểu hiện điển hình của hội chứng tăng thông khí dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp cấp tính.

Phân tích sâu hơn về hiện tượng này, Bác sĩ Nie Zhiyang, Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, tâm lý lo lắng tột độ là ngòi nổ hàng đầu kích hoạt hội chứng tăng thông khí. Khi rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng hoặc hoảng sợ, phản xạ tự nhiên của cơ thể là thở dồn dập. Hành động này vô tình đào thải một lượng lớn khí carbon dioxide (CO2) ra khỏi cơ thể trong thời gian ngắn, làm tăng độ pH trong máu và gây ra hiện tượng nhiễm kiềm hô hấp cấp tính.

Video ghi lại cảnh nam nhân viên quán gà rán ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nhiễm kiềm hô hấp khi làm việc

Bác sĩ Nie Zhiyang cũng chỉ ra rằng, nhiễm kiềm hô hấp do thở nhanh không chỉ dừng lại ở các phản ứng tâm lý hay hội chứng lo âu đơn thuần. Đây còn có thể là dấu hiệu cảnh báo hoặc bị trầm trọng hơn bởi các yếu tố bệnh lý nền tiềm ẩn:

- Rối loạn lo âu và căng thẳng thần kinh: Người mắc chứng rối loạn lo âu rất dễ rơi vào trạng thái thở gấp không kiểm soát khi gặp biến cố tâm lý.

- Tổ tổn thương thần kinh và viêm não: Các tổn thương viêm ở nhu mô não có thể gây sốt, co giật và kích thích trung khu hô hấp khiến nhịp thở tăng cao bất thường.

- Bệnh lý cường giáp: Việc dư thừa hormone tuyến giáp khiến tốc độ chuyển hóa cơ thể tăng vọt, gây đánh trống ngực, run tay và thở nhanh, kéo theo nguy cơ nhiễm kiềm hô hấp.

Khi độ pH trong máu tăng cao, các mạch máu nuôi não bị co lại, đồng thời lượng canxi ion hóa giảm xuống, lập tức dẫn đến biểu hiện tê bì tay chân, co rút cơ (bàn tay co quắp) và thậm chí là co giật, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chuyên gia chỉ ra cách xử trí cấp cứu khi gặp người bị nhiễm kiềm hô hấp

Nhiễm kiềm hô hấp có thể xảy ra ở bất kỳ ai, đặc biệt là giới trẻ thường xuyên đối mặt với áp lực công việc, thi cử hoặc biến cố tâm lý đột ngột. Để sơ cứu kịp thời cho người có dấu hiệu thở dốc, hoảng loạn và co quắp tay chân, bác sĩ Nie Zhiyang khuyến nghị tuân thủ các bước sau:

- Tránh trấn an suông hay gây áp lực: Không nên chỉ đứng nhìn hay yêu cầu người bệnh "bình tĩnh lại" một cách thụ động. Hãy đưa họ đến không gian thoáng mát, yên tĩnh và tạo cảm giác an toàn.

- Hướng dẫn điều hòa nhịp thở: Yêu cầu người bệnh hít vào chậm bằng mũi và thở ra từ từ bằng miệng. Có thể đếm nhịp (hít vào 4 giây, giữ 2 giây, thở ra 6 giây) để ép nhịp tim và nhịp thở chậm lại.

Ảnh minh họa

- Sử dụng liệu pháp túi giấy: Cho người bệnh thở vào một chiếc túi giấy (hoặc chắp hai bàn tay lại úp lên mũi miệng). Việc hít lại chính lượng khí CO2 vừa thở ra sẽ giúp cân bằng lại nhanh chóng nồng độ pH trong máu, làm giảm cơn co rút cơ.

- Thăm khám y tế kịp thời: Khi cơn cấp tính qua đi, người bệnh cần được kiểm tra y tế toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân nền (như kiểm tra chức năng tuyến giáp, tâm lý hay thần kinh) nhằm có hướng điều trị triệt để, tránh nguy cơ tái phát.

Nguồn và ảnh: HK01, Weibo