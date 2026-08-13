Chủ quan chữa đau bụng cho con tại nhà, 3 trẻ bị viêm ruột thừa vỡ

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa liên tiếp phẫu thuật cấp cứu cho 3 bệnh nhi bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa đến muộn.

Trước khi nhập viện Bệnh viện Nhi Hải Phòng, cả 3 trẻ đều có triệu chứng đau bụng. Tuy nhiên, thay vì được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa ngoại nhi, 2 trẻ được đưa đến cơ sở y tế không đúng chuyên khoa, sau đó dùng thuốc tại nhà trong khoảng 3 ngày. Trường hợp còn lại không đi khám mà tự điều trị tại nhà suốt 10 ngày. Khi đến bệnh viện, ruột thừa đã vỡ, gây viêm phúc mạc - một biến chứng nặng, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu.

May mắn, cả 3 bệnh nhi đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, mổ nội soi cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau mổ.

Viêm ruột thừa là một trong những bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp ở trẻ em.

Theo bác sĩ bệnh viện Nhi Hải Phòng, viêm ruột thừa là một trong những bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp ở trẻ em. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật khi ruột thừa chưa vỡ, giúp giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Ngược lại, việc trì hoãn điều trị có thể khiến ruột thừa hoại tử, vỡ và giải phóng dịch nhiễm trùng vào ổ bụng. Khi đó, trẻ có thể bị viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, nhiễm trùng nặng, phải điều trị kéo dài và đối mặt với nguy cơ biến chứng cao hơn.

Các bác sĩ lưu ý đau bụng ở trẻ có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau nên việc tự chẩn đoán và điều trị tại nhà rất dễ bỏ sót viêm ruột thừa.

Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc thuốc nam khi chưa xác định được nguyên nhân đau bụng. Đặc biệt, nếu trẻ đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau khu trú hoặc kèm nôn, sốt, bỏ ăn, mệt mỏi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại nhi để được thăm khám, phát hiện và xử trí sớm.