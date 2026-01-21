Khi quý tử nhà Beckham "vạch áo cho người xem lưng", mẹ Victoria khóc hết nước mắt vì sợ mất trắng cơ nghiệp

Hàng chục năm qua, "thương hiệu Beckham" luôn là biểu tượng của sự hoàn hảo: Giàu có, quyền lực và cực kỳ gắn kết. Thế nhưng, "biến cố" mang tên Brooklyn đang khiến đế chế này lung lay dữ dội. Không còn là những lời đồn đoán, chính miệng con trai ruột đã lên tiếng tố cha mẹ "giả tạo", khiến Victoria suy sụp hoàn toàn còn David thì nổi lôi đình. Liệu đây là sự thức tỉnh của một đứa trẻ bị kìm kẹp, hay chỉ là chiêu trò của "nàng dâu tài phiệt" Nicola Peltz?

Từ "Gia đình Hoàng gia showbiz" đến kịch bản "Harry - Meghan" phiên bản lỗi

Trong mắt công chúng, nhà Beckham không khác gì một chuẩn mực. Họ đẹp, họ giàu, và quan trọng nhất là họ luôn xuất hiện như một khối thống nhất không thể tách rời. Nhưng mới đây, "vỏ bọc" ấy đã nứt toác khi Brooklyn Beckham (26 tuổi) đăng tải một tuyên bố gây sốc trên Instagram, khẳng định chắc nịch rằng anh không hề có ý định hòa giải với gia đình sau nhiều năm rạn nứt.

Những lời của Brooklyn như xát muối vào lòng cha mẹ. Cậu cả nhà Becks tuyên bố mình bị mẹ Victoria làm cho "nhục nhã" khi bà chiếm trọn tâm điểm trong điệu nhảy đầu tiên tại đám cưới của anh và Nicola Peltz. Chưa dừng lại, Brooklyn còn tố bố mẹ liên tục thiếu tôn trọng vợ mình. Đỉnh điểm là khi anh ngỏ ý mời bố David dự sinh nhật lần thứ 50, câu trả lời nhận được lại là: "Vợ con không được chào đón".

Nhiều người bắt đầu so sánh họ với nhà Harry và Meghan Markle. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ: Trong khi Harry đối đầu với một thiết chế hoàng gia cứng nhắc, thì Brooklyn lại đang đối đầu trực diện với chính đấng sinh thành - những người đã trải thảm đỏ cho anh từ khi mới lọt lòng.





Sự thật đằng sau những bức ảnh nghìn like: "Tình yêu gia đình tỉ lệ thuận với số bài đăng mạng xã hội"

Điều gây đau lòng nhất trong lời tố cáo của Brooklyn chính là sự "giả tạo" của cái gọi là Brand Beckham (Thương hiệu nhà Beckham). Anh thẳng thừng chia sẻ: "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá và hợp đồng hơn tất cả. Thương hiệu Beckham luôn đứng đầu. Tình yêu gia đình được quyết định bởi việc bạn đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội, hoặc bạn phải bỏ hết công việc để có mặt chụp ảnh chung, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp riêng".

Nghe mà xót xa! Hóa ra những kỳ nghỉ xa hoa, những bữa cơm Giáng sinh ấm cúng mà chúng ta vẫn ngưỡng mộ đôi khi chỉ là "diễn" để giữ gìn hình ảnh. Với Victoria – một người phụ nữ thép đã dành nửa đời người để xây dựng đế chế thời trang và danh tiếng thì đây chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Các chuyên gia thương hiệu nhận định rằng, công chúng Anh vẫn đang nghiêng về phía David và Victoria. Họ nhìn thấy ở ông bà Becks sự nỗ lực từ bàn tay trắng, trong khi Brooklyn vẫn bị gắn mác là "nepo baby" (đứa trẻ ngậm thìa vàng) chưa làm nên trò trống gì nhưng lại thích đóng vai nạn nhân.





Victoria "tan nát", David nổi giận và chiến thuật "im lặng là vàng"

Nguồn tin thân cận của Mirror cho biết, Victoria đang "sụp đổ hoàn toàn". Bà không chỉ đau lòng vì mất đi sự kết nối với con trai, mà còn lo sợ những nỗ lực gây dựng "gia đình hoàn hảo" bấy lâu nay tan thành mây khói. David thì khác, cựu danh thủ được cho là đang cực kỳ giận dữ. Khi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos mới đây, anh lạnh lùng từ chối mọi câu hỏi về đời tư, giữ vững vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng bên trong chắc hẳn đang "dậy sóng".

Theo chuyên gia PR Mayah Riaz, nước đi khôn ngoan nhất của nhà Becks lúc này chính là im lặng. "Sự đáp trả sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cách tốt nhất là duy trì sự tôn nghiêm, coi như chuyện kinh doanh vẫn bình thường và để vòng quay tin tức tự lắng xuống".





Nicola Peltz đứng sau tất cả hay Brooklyn thực sự muốn "tự do"?

Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu một chàng trai vốn hiền lành như Brooklyn có thể viết ra những lời đanh thép, trau chuốt như vậy? Có ý kiến cho rằng cô vợ tài phiệt Nicola Peltz chính là người "giật dây", đóng vai nạn nhân để tách rời Brooklyn khỏi tầm ảnh hưởng của bà mẹ chồng quyền lực.

Thực tế, dù ai là người chấp bút, thì uy tín của nhà Beckham đã bị tổn hại nghiêm trọng. Brooklyn và Nicola có thể thắng về mặt truyền thông nhất thời, nhưng về lâu dài, việc xây dựng thương hiệu dựa trên sự thù ghét cha mẹ là một nước đi cực kỳ mạo hiểm. Nếu không nhanh chóng chuyển từ "kể khổ" sang một định hướng sự nghiệp rõ ràng, họ sẽ mãi chỉ là "cái bóng" nổi loạn của một đế chế khổng lồ.

Cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực. Nhưng sau tất cả, người ta chợt nhận ra: Hào quang rực rỡ đến mấy cũng không che giấu nổi những rạn nứt đời thường. Hóa ra, làm người nổi tiếng đã khó, giữ được hơi ấm thực sự dưới mái nhà "tỉ đô" còn khó hơn gấp bội.