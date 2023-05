Vicky Nhung tái xuất đường đua âm nhạc, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong MV mới

Sau thành công của ca khúc Lời nói dối sau cùng, Vicky Nhung tiếp tục phát huy thế mạnh “kể chuyện tình buồn” với MV Ai cũng có một mối tình buồn. Ca khúc được viết sau khi Vicky cảm nhận được nỗi buồn trong câu chuyện tình mà một bạn khán giả email tâm sự với mình. Chàng trai đó dành trọn vẹn tình cảm, sự chờ đợi, và cả niềm hy vọng trong suốt một quãng thời gian dài cho cô gái mà anh đem lòng yêu thương.

Tuy nhiên, cô gái lại mang trong mình một nỗi đau quá lớn vì mối tình trước đó. Dù cô gái cũng có tình cảm với chàng trai này nhưng vẫn không dám mở lòng đón nhận, vì lúc nào cũng lo sợ rồi một ngày mình sẽ lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Có những lúc tưởng chừng cô ấy đã vượt qua được quá khứ để cả hai cùng xây dựng một hạnh phúc mới nhưng rồi cũng chính cô ấy lại thu mình lại và vô tình gây tổn thương lên chàng trai ấy.

MV "Ai cũng có một mối tình buồn" - Vicky Nhung

Trong email có một đoạn khiến Vicky đồng cảm rất nhiều và đó cũng chính là một nguồn cảm xúc mạnh mẽ khiến Vicky viết nên bài hát này:

“Nhiều khi mình không biết nên bước tiếp hay buông xuôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy câu chuyện buồn này sẽ đi về đâu? Còn nếu buông xuôi mình cũng không thể ngăn trái tim mình tiếp tục thương cô ấy. Vậy nên có những lúc mình nghĩ, chỉ cần biết cô ấy thực sự cần mình và muốn mình ở lại, mình sẽ chấp nhận. Chấp nhận cùng cô ấy vượt qua tất cả vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc sau những nỗi đau”.

Với cách truyền tải thông điệp qua các bài hát, Vicky Nhung muốn hướng đến hình tượng người kể chuyện tình bằng âm nhạc. Chất giọng da diết, sâu lắng, Vicky Nhung như “nói hộ nỗi lòng” của những người đang chìm đắm mình trong các cung bật của tình yêu. Từ cảm xúc bồi hồi khi mới bắt đầu yêu, khi cãi vã rồi tan vỡ, biệt ly đều được Vicky Nhung thể hiện trọn vẹn bằng những sản phẩm âm nhạc.

Qua MV mới, Vicky Nhung muốn “nói hộ nỗi lòng” của những người đang chìm đắm mình trong các cung bật của tình yêu

Vicky Nhung đầu tư kỹ lưỡng về hiệu ứng hình ảnh và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu sản xuất

Không chỉ âm thanh, Vicky Nhung còn cho người xem mãn nhãn về mặt hình ảnh. Được biết, đây là dự án được Vicky Nhung đầu tư kỹ lưỡng về hiệu ứng hình ảnh và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu sản xuất. Với công nghệ tiên tiến, MV Ai cũng có một mối tình buồn mang đến một bối cảnh pha lẫn giữa hiện thực và thế giới ảo.

Không chỉ kinh phí, công nghệ hiện đại cũng khiến Vicky Nhung tốn khá nhiều công sức cho phần hậu kỳ. Để có một thành phẩm chỉn chu, Vicky Nhung và đội ngũ ê-kíp đã mất hơn 9 tháng thực hiện hậu kỳ. Sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo giúp dự án mới của Vicky Nhung độc đáo hơn.

Thiên An và Lu Đỗ gây ấn tượng bởi visual tỏa sáng khi đảm nhận vai diễn chính trong MV

Đảm nhận vai diễn chính trong MV, Thiên An và Lu Đỗ gây ấn tượng bởi visual tỏa sáng. Trong khi, Thiên An nhận được nhiều lời khen khi hóa thân vào cô gái xinh đẹp, đang còn vương vấn mối tình cũ, thì Lu Đỗ lại khiến hội chị em “rung động” bởi ngoại hình điển trai trong vai chàng trai si tình. Phản ứng hóa học của cặp nam nữ chính làm người xem phải xuýt xoa ngợi khen. Nhiều khán giả còn tích cực “đẩy thuyền” bởi độ đẹp đôi của Thiên An và Lu Đỗ trong dự án lần này.