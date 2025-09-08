Vì sức khỏe cả gia đình, tôi chân thành khuyên bạn TRÁNH XA 6 thứ "của rẻ của ôi" này

Người ta thường nói "của rẻ là của ôi", câu này đặc biệt đúng khi áp dụng vào chi tiêu cho đồ dùng trong nhà. Nhiều người nghĩ tiết kiệm được vài chục nghìn là quá tốt nhưng sự thật là nếu chọn sai, chính đồ bạn dùng hàng ngày sẽ trở thành thủ phạm âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 thứ bạn tuyệt đối không nên mua loại kém chất lượng, bởi cái giá phải trả đôi khi còn lớn gấp nhiều lần số tiền tiết kiệm được.

1. Khăn rửa bát

Khăn rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong mọi căn bếp. Thoạt nhìn, loại vài chục nghìn đồng ở siêu thị và loại vài nghìn đồng ở chợ có vẻ chẳng khác nhau là mấy nhưng thực tế, khăn rửa bát giá rẻ thường làm từ vải vụn tái chế hoặc nhựa phế thải. Những nguyên liệu này dễ chứa vi khuẩn, nấm mốc và hóa chất độc hại. Trong quá trình rửa bát, nếu dư lượng này bám vào bát đũa rồi đi vào cơ thể thì rất dễ dẫn đến nguy cơ gây bệnh về tiêu hóa.

2. Màng bọc thực phẩm

Lớp màng mỏng dùng để bọc đồ ăn tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu mua loại giá rẻ. Phần lớn màng bọc giá thấp được làm từ nhựa PVC - loại nhựa có thể chứa chất hóa dẻo (phthalates). Khi gặp nhiệt độ cao, ví dụ như bọc thức ăn còn nóng, các chất độc này sẽ thôi nhiễm ra thực phẩm rồi gây ảnh hưởng lâu dài đến gan, thận và hệ nội tiết. Vì vậy, hãy chọn loại màng bọc có ghi nhãn "an toàn thực phẩm" và ưu tiên sản phẩm của thương hiệu uy tín.

3. Thùng rác

Nghe có vẻ không liên quan nhưng thùng rác cũng là món không nên mua rẻ. Các loại thùng giá thấp thường sản xuất từ nhựa tái chế kém chất lượng, dễ vỡ, dễ biến dạng, lại có mùi hắc khó chịu. Đáng lo hơn, trong quá trình sử dụng, nhựa phế thải này có thể giải phóng chất độc, làm ô nhiễm không khí trong nhà. Tóm lại, thùng rác vốn là nơi chứa rác thải, nếu bản thân nó cũng bẩn thì sẽ càng ảnh hưởng đến môi trường sống.

4. Nước giặt

Nhiều người chọn mua nước giặt giá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc để tiết kiệm chi phí, nhất là vào mùa hè khi quần áo cần giặt nhiều hơn. Nhưng thực tế, loại này thường chứa hóa chất tẩy mạnh, chất quang sáng (optical brighteners) hay hương liệu nhân tạo. Chúng có thể gây kích ứng da, ngứa rát, thậm chí tăng nguy cơ viêm da khi tiếp xúc lâu dài. Một số nghiên cứu còn cảnh báo việc sử dụng hóa chất kém chất lượng trong nước giặt có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường hô hấp.

5. Đồ dùng inox

Inox (thép không gỉ) được nhiều gia đình tin dùng vì độ bền và tính an toàn. Nhưng inox cũng có nhiều loại. Nếu ham rẻ, bạn dễ mua phải sản phẩm làm từ inox công nghiệp thay vì inox thực phẩm. Loại này có thể chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như chì, niken hoặc crom, gây hại cho gan và thận nếu sử dụng lâu dài. Đặc biệt, khi tiếp xúc với thực phẩm nóng, các chất độc hại càng dễ thôi ra ngoài rồi gây hại cho sức khỏe người dùng.

6. Giấy vệ sinh, khăn giấy giá rẻ

Giấy vệ sinh, khăn giấy là thứ gia đình nào cũng dùng hàng ngày nên nhiều người có thói quen mua số lượng lớn loại giá rẻ để tiết kiệm. Tuy nhiên, giấy kém chất lượng thường được tái chế từ giấy thải, trong quá trình sản xuất có thể thêm nhiều chất tẩy trắng, huỳnh quang, thậm chí kim loại nặng. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, những chất này gây kích ứng, mẩn ngứa, lâu dài còn ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe sinh sản.

