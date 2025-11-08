Trong Tuần lễ Tưởng niệm, hình ảnh các thành viên Hoàng gia Anh đeo hoa anh túc (loại hoa tượng trưng cho sự hy sinh của quân nhân sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất) luôn gây xúc động mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn là một người hâm mộ tinh ý, bạn sẽ nhận ra một chi tiết đặc trưng trong trang phục của Vương phi xứ Wales: Cô thường đeo ba bông hoa anh túc ghim nổi bật trên áo khoác.

Phụ kiện tưởng chừng đơn giản này đã trở thành một dấu ấn cá nhân, gây ra nhiều đồn đoán trên khắp cõi mạng và thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới quan sát Hoàng gia. Mặc dù Vương phi chưa bao giờ chính thức giải thích về sự lựa chọn này, các chuyên gia và công chúng đã đưa ra ba giả thuyết hợp lý nhất, mỗi giả thuyết lại hé lộ một khía cạnh khác nhau về người phụ nữ quyền lực này: Sự tri ân sâu sắc, lòng yêu nước tuyệt đối, hay chỉ đơn giản là một lựa chọn thẩm mỹ thông minh.

Mỗi bông hoa anh túc đều mang theo ký ức và sự tôn kính dành cho những quân nhân đã hy sinh. Việc Vương phi xứ Wales đeo đến ba bông hoa này chắc chắn không phải là sự tình cờ, mà ẩn chứa một ý nghĩa nào đó đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

1. Giả thuyết xúc động nhất: Tri ân 3 người bác họ

Một trong những giả thuyết được công chúng yêu thích nhất vì tính nhân văn và sự xúc động sâu sắc, đó là việc ba bông hoa anh túc này được dùng để tôn vinh ba người anh trai của cố cụ thân sinh (tức là ba người bác họ của Vương phi) có liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Trong chuyến thăm Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia vào năm 2018, Vương phi Kate đã xem các lá thư được viết bởi ba người anh em của cụ cố mình. Cả ba người này đều tham gia phục vụ trong Thế chiến thứ nhất và thật đau lòng, họ đều tử trận trong cuộc xung đột đó. Sự tri ân cá nhân: Việc đeo một bông hoa anh túc cho mỗi người thân đã ngã xuống là một hành động mang tính cá nhân, thể hiện lòng biết ơn và sự ghi nhớ của Kate đối với sự hy sinh thầm lặng của dòng tộc. Đây là giả thuyết vững chắc và ấm áp nhất.

2. Giả thuyết quyền lực: Đại diện cho 3 quân chủng quốc gia

Một giả thuyết khác được chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là trong giới Hoàng gia, đó là ba bông hoa anh túc này đại diện cho ba quân chủng chủ lực của Vương quốc Anh: Lục quân (Army), Hải quân Hoàng gia (Royal Navy), và Không quân Hoàng gia (Royal Air Force).

Gia đình Hoàng gia có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với cả ba quân chủng. Chồng cô, Thân vương xứ Wales, từng là phi công trực thăng tìm kiếm cứu nạn. Vua Charles III cũng từng phục vụ trong Không quân và Hải quân. Ngay cả ông nội của Vương phi Kate cũng từng là phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia (RAF) thời Thế chiến thứ Hai.

Giả thuyết này càng trở nên hợp lý khi xét đến các tước hiệu quân sự chính thức mà Vương phi đang nắm giữ, bao gồm Đại tá Chỉ huy một số trung đoàn lớn và Công sứ Danh dự Không quân Hoàng gia.

Tiền lệ Hoàng gia: Giả thuyết này cũng trùng khớp với suy đoán về việc Vương hậu Camilla cũng thường đeo ba bông hoa anh túc trong các sự kiện Tưởng niệm với mục đích tương tự: Tôn vinh cả ba quân chủng. Thậm chí, Cố Nữ Vương Elizabeth Đệ Nhị thường đeo đến năm bông hoa, được cho là đại diện cho ba quân chủng chính cùng với Lực lượng Phòng vệ Dân sự và Quân đoàn Phụ nữ Quân đội trong cả hai cuộc Thế chiến.

3. Giả thuyết "phù thủy thẩm mỹ": Một lựa chọn thẩm mỹ thông minh

Ngoài những ý nghĩa sâu sắc về gia đình và quân đội, còn có một lý do thực tế và đơn giản hơn rất nhiều: Đó là một lựa chọn thẩm mỹ.

Một bông hoa anh túc duy nhất có thể trông quá đơn điệu, dễ bị "chìm" trên nền áo khoác tối màu, trang trọng mà Vương phi Kate thường mặc. Ba bông hoa tạo thành một bố cục cân đối, hài hòa và bắt mắt, dễ dàng được nhận ra trong các bức ảnh và trên truyền hình.

Nàng dâu Hoàng gia nổi tiếng với sự tinh tế trong việc lựa chọn trang phục sao cho vừa trang trọng, vừa tạo được ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ba bông hoa anh túc giúp chi tiết tri ân này nổi bật một cách tối đa, thể hiện sự chu đáo mà không cần phải giải thích.

Thực tế, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được lý do chính xác vì sao Vương phi Kate Middleton luôn chọn đeo ba bông hoa anh túc, dù là vì lý do cá nhân, biểu tượng hay chỉ là thẩm mỹ. Sự lựa chọn này vẫn luôn để ngỏ cho những suy đoán và chiêm nghiệm của công chúng.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là quy tắc về vị trí đeo hoa: Một số người tin rằng các thành viên Hoàng gia thường đeo hoa bên ngực trái, nơi gần trái tim nhất. Nhưng theo Hội đồng Cựu chiến binh Hoàng gia Anh, không có "cách đeo anh túc đúng" nào cả, và tất cả đều tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Điều quan trọng nhất là tinh thần tưởng nhớ và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh.