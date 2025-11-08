Tại buổi lễ Field of Remembrance diễn ra ở Westminster Abbey, Vương hậu Camilla xuất hiện trong bộ váy navy sắc sảo của nhà thiết kế Fiona Clare - một thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ quân phục của trung đoàn kỵ binh Hoàng gia Royal Lancers, nơi bà giữ chức Đại tá Danh dự.

Chiếc áo khoác sang trọng có phần vai đính dây xích kim loại tinh tế, kết hợp cùng mũ beret đỏ thẫm điểm lông vũ xanh – vàng. Nhưng tâm điểm khiến giới mộ điệu "đứng ngồi không yên" lại là chiếc trâm cài hình đầu lâu và xương chéo lấp lánh nơi ngực áo, đi kèm biểu tượng tương tự trên mũ.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đó là chi tiết thời trang mang hơi hướng gothic. Nhưng thực tế, biểu tượng ấy chính là huy hiệu chính thức của trung đoàn Royal Lancers - nơi người cha của bà, Thiếu tá Bruce Shand, từng phục vụ trong chiến tranh.

Theo Tatler, chiếc trâm này từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth II và được Vương hậu Camilla kế thừa. Bà lần đầu đeo nó vào năm 2024, khi đảm nhiệm trọng trách Đại tá Danh dự của trung đoàn. Việc tái sử dụng món trang sức ấy trong lễ tưởng niệm năm nay được xem là hành động tri ân kín đáo nhưng đầy cảm xúc dành cho người cha quá cố.

Trong buổi lễ, Vương hậu Camilla giữ vẻ trang nghiêm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Westminster Abbey, mở đầu cho Tuần lễ Remembrance Week - thời điểm cả nước Anh tri ân những người đã hy sinh vì tổ quốc.

Cuối tuần, các thành viên Hoàng gia sẽ tiếp tục xuất hiện tại Lễ hội Tưởng niệm Hoàng gia ở Royal Albert Hall, và dẫn đầu buổi tưởng niệm tại Đài Chiến sĩ Vô danh (Cenotaph) vào Chủ nhật.

Tuần tới, Vương phi Kate sẽ đảm nhận một nhiệm vụ riêng: Tham dự Armistice Day tại National Memorial Arboretum, Staffordshire. Tại đây, Vương phi sẽ cùng các cựu binh đặt vòng hoa, dành hai phút mặc niệm, và gặp gỡ học sinh có cha mẹ đang phục vụ trong quân đội tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ giáo dục và sức khỏe tinh thần cho thế hệ trẻ.

Catherine cũng sẽ dự triển lãm "Letters from the Frontline – Words, War and Victory", trưng bày những bức thư xúc động giữa binh sĩ và gia đình như một lời nhắc nhở rằng chiến tranh không chỉ để lại vết thương trên chiến trường, mà còn trong trái tim những người ở lại.

Lễ tưởng niệm năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Vương phi Kate sau khi chuyển cùng Thân vương William và ba con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis tới dinh thự mới Forest Lodge ở Windsor. Đây được xem là "tổ ấm trọn đời" của họ, nơi gia đình có thể tận hưởng cuộc sống yên bình giữa lịch trình dày đặc của Hoàng gia.

Trong khi Vương hậu Camilla lựa chọn tôn vinh ký ức cha mình, Vương phi Kate lại viết tiếp sứ mệnh của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip - những người từng đặt nền tảng cho truyền thống tưởng niệm và phục vụ cộng đồng của Hoàng gia Anh.