Thay vì cố gắng thay đổi bản tính của người bạn đời hay đứa con bé bỏng, tại sao chúng ta không thử mượn mẹo nhỏ từ đặc điểm tính cách của 12 con giáp để tự điều chỉnh cách nói chuyện? Hiểu nết người nhà để lựa lời mà nói, bạn sẽ thấy việc giữ lửa gia đình êm ấm, cơm lành canh ngọt hóa ra lại nhẹ nhàng đến không ngờ.

Nhóm "Ruột để ngoài da" (Dần, Ngọ, Thân, Tý): Đừng rào trước đón sau, hãy cứ đi thẳng vào vấn đề

Nếu trong nhà bạn có chồng hoặc con thuộc những con giáp này, bạn sẽ nhận thấy họ thường có nhịp sống nhanh, tính tình phóng khoáng, đôi lúc hơi nóng nảy và đặc biệt ghét sự vòng vo tam quốc. Khi xảy ra xích mích hay cần bàn bạc việc nhà, sai lầm lớn nhất của chị em phụ nữ là nhắc lại chuyện cũ hoặc dông dài kể lể cảm xúc trước khi đi vào ý chính.

Những người tuổi Dần hay Ngọ sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn, dẫn đến việc cãi vã bùng nổ trước cả khi bạn kịp nói ra mong muốn thực sự của mình. Giao tiếp với nhóm này cần sự thẳng thắn, rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể. Nếu bạn muốn chồng giúp việc nhà, đừng bóng gió than thở sự mệt mỏi, hãy trực tiếp nói "Anh phơi giúp em chậu quần áo nhé".

Đối với con cái tuổi Thân hay Tý, thay vì mắng mỏ dài dòng, bạn chỉ cần thiết lập luật lệ rõ ràng, thưởng phạt phân minh là đứa trẻ sẽ vui vẻ hợp tác ngay lập tức. Cứ nhớ nguyên tắc "có sao nói vậy", bạn sẽ tránh được 80% những trận cãi vã không đáng có với nhóm người ruột để ngoài da này.

Nhóm "Trầm tính, cả nghĩ" (Sửu, Mão, Mùi, Hợi): Lời nói đọi máu, lạt mềm buộc chặt

Trái ngược với sự ồn ào của nhóm trên, những người sinh vào năm Sửu, Mão, Mùi hay Hợi lại mang trong mình một tâm hồn khá nhạy cảm, hướng nội và hay giữ nín nhịn trong lòng. Chồng tuổi Sửu có thể rất lầm lì bướng bỉnh khi tức giận, trong khi vợ hoặc con tuổi Mão, Mùi lại hay tủi thân và suy nghĩ tiêu cực nếu phải nghe những lời chê bai gay gắt.

Với nhóm tính cách này, "lạt mềm buộc chặt" chính là thượng sách. Khi giao tiếp, bạn tuyệt đối tránh việc to tiếng quát tháo hay dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm, mỉa mai, bởi vết thương lòng bạn gây ra cho họ sẽ rất lâu lành. Thay vào đó, hãy dùng sự chân thành, nhẹ nhàng và kiên nhẫn để khơi gợi để họ chịu mở lòng chia sẻ.

Nếu họ làm sai, hãy bắt đầu bằng việc công nhận những điểm tốt của họ trước, sau đó mới nhỏ to tâm tình góp ý. Sự dịu dàng và tinh tế của bạn chính là liều thuốc giải vạn năng làm tan chảy lớp vỏ bọc cứng nhắc của một anh chồng tuổi Sửu , hay xoa dịu trái tim yếu đuối của đứa con tuổi Mùi , giúp cả nhà luôn gắn kết và thấu hiểu nhau sâu sắc.

Nhóm "Cái tôi cao, thích gánh vác" (Thìn, Tỵ, Dậu, Tuất): Cho họ thể diện, họ sẽ trao bạn cả thế giới

Khí chất chung của những người thuộc nhóm con giáp này là sự kiêu hãnh, cái tôi lớn, có trách nhiệm nhưng lại rất trọng sĩ diện. Họ thích được người khác công nhận năng lực và vô cùng dị ứng với việc bị chỉ trích giữa chốn đông người.

Đặc biệt là các ông chồng tuổi Thìn, Tuất hay Dậu, nếu bạn lỡ lời chê bai anh ấy kém cỏi hoặc so sánh chồng mình với chồng người ta, đó thực sự là một mồi lửa châm ngòi cho chiến tranh lạnh. Để giao tiếp hiệu quả với nhóm này, bí quyết cốt lõi nằm ở hai chữ "tôn trọng". Hãy để cho họ có không gian để thể hiện vai trò làm chủ hoặc gánh vác trong gia đình. Lời khen ngợi chân thành chính là "tử huyệt" cảm xúc của họ.

Trước khi muốn nhờ vả hay góp ý, hãy khéo léo khen ngợi một chút thành quả họ đã làm được. Khi họ cảm thấy tiếng nói của mình có trọng lượng và được trân trọng trong gia đình, họ sẽ tự khắc dốc hết ruột gan để che chở, yêu thương vợ con mà bạn chẳng cần phải nhọc lòng uốn nắn hay quản thúc ngày đêm.

Cuối cùng, việc ứng dụng tính cách 12 con giáp vào gia đình không phải là để chúng ta dán nhãn, đổ lỗi kiểu "bản tính anh tuổi đó nên anh vô tâm". Nó giống như việc chúng ta tự sắm cho mình một tấm bản đồ thấu cảm, để biết lúc nào cần lùi một bước, lúc nào cần nhu cần cương. Tình thân là thứ duy nhất trên đời này dẫu có sứt mẻ vẫn có thể hàn gắn bằng sự chân thành.

Khi bạn bắt đầu giao tiếp bằng việc đặt mình vào góc nhìn và bản tính tự nhiên của đối phương, tự khắc những lời nói thốt ra sẽ mang đầy sự bao dung. Và một ngôi nhà có sự thấu hiểu, có những lời nói ái ngữ dành cho nhau, chắc chắn sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất để bất kỳ ai cũng muốn được trở về sau những giông bão ngoài kia.