Vì sao thông tin cá nhân của người dân bị lộ và sử dụng trái phép?

Ngày 14/5, HĐND TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với HTV tổ chức chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời với chủ đề “Đầu tư chuyển đổi số trong quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Về an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng cho biết Nhà nước đã triển khai hai việc lớn là chính sách quản lý và giải pháp kỹ thuật. Về mặt chính sách, Việt Nam đã có Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi tại chương trình. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, TPHCM đã có trung tâm dữ liệu tập trung, có đội giám sát an toàn thông tin của trung tâm này 24/7, đủ năng lực ứng phó với các vụ tấn công mạng xảy ra. Để khai thác dữ liệu, thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain, AI trong quá trình quản lý, khai thác dữ liệu, đồng thời đang tăng cường đề nghị người dân sử dụng chữ ký điện tử để tăng cường tính bảo mật.

Về việc một số thông tin người dân bị lộ lọt, bị khai thác sử dụng trái phép, ông Thắng cho biết qua rà soát, Sở nhận thấy có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc này, như: Một số dịch vụ cung cấp cho người dân (của cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp) không đảm bảo quy định về an toàn thông tin, quy trình bảo mật thông tin. Ngoài ra, người dân tự cung cấp thông tin của mình cho các dịch vụ tiện ích trên mạng, đặc biệt là môi trường mạng xã hội.

"Trong thời gian tới, cơ quan nhà nước cần tăng cường quy định bảo mật an toàn thông tin, đặc biệt khi cung cấp thông tin cho bên trung gian phải đảm bảo mã hóa dữ liệu, thông tin cũng chỉ phục vụ giao dịch giữa hai bên" - ông Lâm Đình Thắng kiến nghị.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM cho biết, Sở cũng sẽ tăng cường thanh tra, chấn chỉnh đối với các đơn vị sử dụng trái phép thông tin dữ liệu của người dân.

Nói về các trường hợp gặp lỗi khi thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, ông Thắng cho biết chính quyền sẽ nghiên cứu hoàn thiện phần mềm và làm việc với các bộ, ngành nhằm kết nối, liên thông đồng bộ dữ liệu chuyên ngành.