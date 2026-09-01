Vì sao sofa chân thấp từng rất được chuộng nhưng đang dần bị thay thế? 5 bất tiện chỉ rõ sau một thời gian sử dụng

Sofa chân thấp từng là lựa chọn gần như "mặc định" trong nhiều căn hộ hiện đại. Kiểu dáng thấp, bề thế, phần chân gần như ẩn hẳn dưới thân ghế tạo cảm giác chắc chắn, sang trọng và đặc biệt hợp với phong cách tối giản. Thế nhưng sau vài năm sử dụng thực tế, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang sofa chân cao, sofa module hoặc những mẫu có khoảng hở lớn phía dưới. Lý do không nằm ở chuyện đẹp hay xấu, mà chủ yếu đến từ 5 bất tiện rất đời thường.

1. Khoảng gầm thấp trở thành nơi tích bụi khó xử lý nhất phòng khách

Ưu điểm dễ thấy của sofa chân thấp là phần thân ghế gần sát sàn, nhìn liền khối và gọn mắt. Nhưng chính khoảng hở vài centimet phía dưới lại dễ trở thành "vùng chết" khi vệ sinh.

Tóc, bụi, vụn thức ăn, đồ chơi nhỏ hay giấy vụn có thể lọt xuống dưới nhưng chổi thông thường khó đưa vào. Muốn làm sạch kỹ, nhiều gia đình phải dịch chuyển cả chiếc sofa nặng hàng chục kilogram.

Vấn đề càng rõ hơn trong những căn hộ dùng robot hút bụi. Nhiều mẫu sofa có gầm chỉ cao 5–7 cm, trong khi robot cần khoảng hở lớn hơn để chui vào. Kết quả là phần sàn dưới ghế gần như nằm ngoài phạm vi vệ sinh hàng ngày.

Sau vài tháng, chỉ cần kéo sofa ra là có thể thấy một lớp bụi khá dày bên dưới.

Đây cũng là một trong những lý do sofa chân cao khoảng 12–15 cm ngày càng được quan tâm. Khoảng hở này đủ để robot hút bụi hoạt động, đồng thời giúp việc lau sàn bằng tay đơn giản hơn đáng kể.

2. Sofa càng thấp, việc đứng lên càng không dễ với mọi thành viên

Một chiếc sofa thấp thường tạo cảm giác thư giãn vì người ngồi có xu hướng ngả sâu xuống ghế. Với người trẻ, đây có thể là ưu điểm. Nhưng với gia đình có bố mẹ lớn tuổi hoặc người gặp vấn đề về đầu gối, chiều cao ghế lại trở thành yếu tố rất đáng cân nhắc.

Khi mặt ghế quá thấp, đầu gối phải gập nhiều hơn. Lúc đứng dậy, cơ thể cần dùng lực từ đùi, đầu gối và phần lưng lớn hơn so với một chiếc ghế có chiều cao phù hợp.

Đặc biệt, nhiều mẫu sofa kiểu "cloud sofa" hoặc sofa dáng thấp hiện nay còn kết hợp phần đệm rất mềm. Người ngồi dễ bị lún sâu, khiến động tác đứng lên càng khó.

Bởi vậy, những gia đình nhiều thế hệ đang có xu hướng chọn sofa có mặt ngồi cao vừa phải, đệm không quá lún và tay vịn đủ chắc để hỗ trợ khi đứng lên.

Đây là thay đổi nhỏ về thiết kế nhưng ảnh hưởng khá lớn đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.

3. Kiểu dáng bề thế dễ khiến phòng khách nhỏ trông chật hơn

Một lý do sofa chân thấp từng được yêu thích là cảm giác "sang" và chắc chắn. Phần chân được giấu đi khiến chiếc ghế giống một khối nội thất lớn đặt trực tiếp trên sàn.

Trong phòng khách rộng, hiệu ứng này có thể rất đẹp. Nhưng khi đưa vào căn hộ diện tích vừa và nhỏ, nó lại dễ tạo cảm giác nặng nề.

Một chiếc sofa dài 2,4–2,8 m, phần thân dày và gần sát sàn sẽ chiếm khá nhiều "trọng lượng thị giác". Dù diện tích thực tế không thay đổi, căn phòng vẫn có thể trông nhỏ hơn.

Ngược lại, sofa chân cao để lộ một phần mặt sàn phía dưới. Khi mắt vẫn nhìn thấy đường sàn chạy xuyên qua không gian, căn phòng thường có cảm giác nhẹ và thoáng hơn.

Đây cũng là lý do nhiều thiết kế căn hộ nhỏ hiện nay ưu tiên nội thất "chạm sàn ít": sofa có chân, kệ TV treo, tủ chân cao hoặc đồ nội thất có khoảng hở phía dưới.

Không gian không nhất thiết phải ít đồ hơn, nhưng nhìn sẽ bớt đặc và bí hơn.

4. Đồ vật rơi xuống gầm sofa trở thành chuyện nhỏ nhưng rất phiền

Điều khiển TV, đồ chơi trẻ em, dây buộc tóc, bút, đồng xu hay thậm chí điện thoại đều có thể rơi xuống cạnh sofa.

Với sofa chân cao, phần lớn đồ vật có thể nhìn thấy và lấy ra khá dễ. Nhưng sofa chân thấp thường tạo ra một khe hẹp vừa đủ để đồ lọt vào nhưng lại không đủ rộng để đưa tay vào.

Có gia đình phải dùng cây lau nhà, móc áo hoặc dịch nguyên chiếc sofa chỉ để lấy một món đồ nhỏ.

Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, tình trạng này còn xảy ra thường xuyên hơn.

Chính những bất tiện kiểu này thường không xuất hiện trong vài ngày đầu mua sofa. Chúng chỉ trở nên rõ ràng sau vài tháng hoặc vài năm sinh hoạt, khi người dùng bắt đầu nhận ra rằng một món đồ nội thất đẹp chưa chắc đã thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày.

5. Xu hướng nội thất đang chuyển từ "đẹp khi nhìn" sang "dễ chăm khi sống"

Thực tế, sofa chân thấp không phải một thiết kế lỗi thời. Nó vẫn phù hợp với nhiều không gian, đặc biệt là nhà rộng, phòng khách phong cách Nhật Bản, Wabi-sabi, tối giản hoặc những căn phòng muốn tạo cảm giác thư giãn gần mặt đất.

Điều thay đổi nằm ở tiêu chí lựa chọn của người sử dụng.

Trước đây, nhiều người chọn sofa chủ yếu dựa trên ba yếu tố: kiểu dáng, màu sắc và cảm giác ngồi. Hiện nay, một loạt câu hỏi thực tế hơn bắt đầu được đặt ra: Robot hút bụi có chui được xuống gầm không? Vỏ ghế có tháo giặt được không? Sofa có dễ di chuyển không? Đệm có bị xẹp sau vài năm không? Người lớn tuổi có dễ đứng lên không?

Khi việc vệ sinh và bảo trì nhà cửa ngày càng được coi trọng, thiết kế nội thất cũng phải thích nghi.

Bởi vậy, sofa chân cao 12–15 cm, sofa module tháo rời, sofa có vỏ bọc tháo giặt hoặc những mẫu khung nhẹ đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn đối với nhiều gia đình.

Sofa chân thấp có thực sự nên bỏ?

Không nhất thiết.

Nếu phòng khách rộng, gia đình không dùng robot hút bụi, các thành viên còn trẻ và thích cảm giác ngồi thấp, sofa chân thấp vẫn có thể là lựa chọn rất đẹp.

Điều cần tránh là mua chỉ vì thấy một mẫu sofa đẹp trong ảnh.

Trước khi quyết định, có thể kiểm tra ít nhất 4 thông số: chiều cao mặt ghế, chiều cao gầm, độ sâu lòng ghế và độ lún của đệm. Một chiếc sofa đẹp nhưng quá thấp, quá sâu hoặc quá mềm đôi khi chỉ tạo cảm giác thoải mái trong 10 phút thử tại showroom nhưng chưa chắc dễ chịu sau nhiều năm sử dụng.

Xu hướng nội thất vài năm gần đây cho thấy một thay đổi khá rõ: người dùng không còn chỉ hỏi "món đồ này có đẹp không?", mà ngày càng quan tâm "món đồ này có khiến việc sống trong nhà dễ hơn không?".

Và đó có lẽ cũng là lý do sofa chân thấp, dù chưa biến mất, đang dần nhường chỗ cho những thiết kế nhẹ hơn, cao hơn và dễ vệ sinh hơn trong nhiều gia đình hiện đại.