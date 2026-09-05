Nhà có 2 ban công tưởng phí diện tích, bà mẹ tháo một cánh cửa rồi kê bàn học: Phòng con rộng và sáng hẳn

Căn hộ của gia đình này có một ban công dài chạy dọc theo phòng khách và phòng trẻ em. Thiết kế ban đầu sử dụng cửa trượt để ngăn ban công với các phòng bên trong. Tuy nhiên, nhược điểm là phần diện tích sát phòng trẻ em khá hẹp, khó bố trí nội thất, trong khi cửa trượt lại khiến căn phòng có cảm giác nhỏ và thiếu sáng hơn.

Khi cải tạo, người mẹ quyết định tháo bỏ một phần hệ cửa ngăn và sử dụng chính chiếc bàn học để phân chia không gian. Nhờ vậy, ban công không còn là một khoảng diện tích độc lập ít sử dụng mà trở thành phần mở rộng của phòng trẻ em.

Một ban công nhưng đảm nhiệm cả phơi đồ lẫn thư giãn

Phần ban công nối với phòng khách gần như được giữ nguyên công năng. Thay vì tiếp tục sử dụng cửa trượt để phân chia hai khu vực, gia chủ mở thông ban công với phòng khách, giúp không gian sinh hoạt chung có cảm giác rộng và sáng hơn.

Ban công sở hữu hệ cửa kính lớn nên lượng ánh sáng tự nhiên khá tốt. Khi không còn lớp cửa ngăn phía trong, ánh sáng có thể đi sâu hơn vào phòng khách, đồng thời việc thông gió cũng thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, gia chủ không biến toàn bộ khu vực này thành nơi trang trí. Nhu cầu phơi quần áo của gia đình vẫn được ưu tiên.

Thay cho hệ giàn phơi cố định chiếm nhiều diện tích phía trên, gia đình sử dụng giá phơi gấp gọn. Khi cần, giá có thể mở ra đủ rộng để phơi quần áo, ga giường hoặc vỏ chăn. Sau khi sử dụng, toàn bộ giá được gấp lại và cất vào tủ bên cạnh.

Cách làm khá đơn giản nhưng giải quyết được vấn đề thường gặp ở ban công chung cư: vừa cần nơi phơi đồ, vừa không muốn không gian lúc nào cũng đầy quần áo và móc treo.

Một chi tiết thú vị khác là chiếc TV trong phòng khách không được treo cố định trên tường mà đặt trên giá có bánh xe. Khi cần, gia đình có thể xoay TV về phía ban công, đặt ghế tại đây và biến khu vực này thành nơi xem phim, đọc sách hoặc ngồi thư giãn vào buổi tối.

Nhờ vậy, ban công vẫn giữ được công năng thực tế nhưng không trở thành một khu vực chỉ dành riêng cho việc giặt giũ.

Tháo cửa trượt, dùng bàn học làm "vách ngăn" cho phòng trẻ em

Phần đáng chú ý nhất của căn hộ nằm ở đoạn ban công nối với phòng trẻ em.

Trước khi cải tạo, khu vực này được phân chia bằng cửa trượt. Vì ban công dài nhưng khá hẹp nên phần diện tích bên ngoài cửa gần như không thể bố trí được nhiều đồ đạc.

Gia chủ quyết định tháo bỏ hệ cửa này và đưa bàn học ra đúng vị trí ranh giới giữa phòng trẻ em và ban công.

Chiếc bàn lúc này đảm nhiệm hai nhiệm vụ: vừa là bàn học của trẻ, vừa trở thành một dạng "vách ngăn mềm" giúp phân định khu vực ngủ với góc học tập.

Một phía bàn quay vào phòng, dành chỗ ngồi và khoảng trống để chân cho trẻ. Phía còn lại hướng về ban công được thiết kế thành các ngăn kệ mở để cất sách, tạp chí, đồ dùng học tập hoặc đồ trang trí.

Bên trên còn có thêm kệ treo tường để đặt sách và một số chậu cây nhỏ.

Điểm hay của cách bố trí này là gia đình không phải xây thêm tường, đóng tủ lớn hay đặt một vách ngăn kín khiến căn phòng nhỏ đi. Một món nội thất duy nhất giải quyết được cả nhu cầu học tập, lưu trữ và phân chia không gian.

Vào buổi tối, bố mẹ cũng có thể ngồi bên cạnh hỗ trợ con học mà không cần đưa thêm bàn ghế vào phòng.

Phòng trẻ em nhận được nhiều ánh sáng hơn

Một lợi ích khác xuất hiện ngay sau khi cửa trượt được tháo bỏ: phòng trẻ em sáng hơn đáng kể.

Trước đây, ánh sáng từ hệ cửa kính ngoài ban công phải đi qua thêm một lớp cửa mới tới được bên trong. Khi lớp ngăn này được loại bỏ, ánh sáng tự nhiên từ ban công có thể chiếu trực tiếp vào khu vực bàn học và phòng ngủ.

Ban ngày, căn phòng gần như không cần sử dụng quá nhiều ánh sáng nhân tạo.

Đây cũng là lý do gia đình không thiết kế phần bàn học quá cao hoặc sử dụng hệ tủ kín phía trên. Không gian phía trên bàn được để tương đối thoáng nhằm duy trì tầm nhìn cũng như khả năng lấy sáng từ ban công.

Thay đổi nhỏ này còn khiến ranh giới giữa phòng ngủ và ban công bớt cứng nhắc. Về mặt thị giác, toàn bộ diện tích ban công phía ngoài dường như trở thành một phần của căn phòng, nhờ đó phòng trẻ em có cảm giác rộng hơn diện tích thực tế.

Nội thất phòng trẻ em được tối giản để dành diện tích sinh hoạt

Sau khi có thêm góc học tập ở phía ban công, phần còn lại của phòng trẻ em được bố trí khá đơn giản.

Giường đặt sát một bên tường để giữ lối đi thông thoáng. Gần bàn học là hệ tủ quần áo cao kịch trần, đảm nhiệm phần lớn nhu cầu lưu trữ quần áo, chăn ga và đồ dùng của trẻ.

Việc tập trung đồ đạc vào một hệ tủ lớn giúp căn phòng không phải đặt thêm nhiều tủ nhỏ hoặc kệ rời.

Phong cách nội thất cũng không sử dụng quá nhiều chi tiết mang tính "trẻ con". Gia chủ lựa chọn màu sắc trung tính, đồ nội thất đơn giản để căn phòng có thể tiếp tục sử dụng khi trẻ lớn hơn mà không phải thay đổi toàn bộ nội thất.

Tuy nhiên, việc mở thông phòng ngủ với ban công cũng đặt ra một vấn đề khác: sự riêng tư.

Để giải quyết điều này, gia đình lắp rèm sáo ở khu vực phía trên bàn học. Ban ngày có thể kéo rèm lên để lấy sáng. Khi trẻ ngủ hoặc cần không gian riêng, rèm được hạ xuống, tạo thành lớp ngăn giữa phòng ngủ và ban công.

Hai ban công không hẳn là lãng phí nếu biết phân chia công năng

Điểm đáng tham khảo trong căn hộ này không nằm ở việc biến ban công thành một căn phòng hoàn toàn mới, mà ở cách gia chủ tận dụng từng đoạn diện tích theo nhu cầu thực tế.

Phần sát phòng khách vẫn giữ chức năng phơi đồ và thư giãn. Phần sát phòng trẻ em trở thành góc học tập. Chiếc bàn đặt giữa hai không gian vừa là nội thất sử dụng hàng ngày, vừa thay thế cho một vách ngăn.

Nhờ vậy, cùng một ban công dài có thể đảm nhiệm ít nhất ba chức năng: phơi quần áo, thư giãn và học tập.

Tất nhiên, việc tháo cửa hoặc thay đổi kết cấu khu vực ban công còn phụ thuộc vào thiết kế của từng căn hộ, quy định của tòa nhà cũng như yêu cầu về cách nhiệt, chống thấm và an toàn. Nhưng xét riêng về cách tổ chức không gian, căn hộ của bà mẹ Tây An cho thấy một điều khá rõ: diện tích "thừa" đôi khi không thực sự thừa, vấn đề chỉ là chúng ta chưa tìm được đúng công năng cho nó.