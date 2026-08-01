Vì sao ngày càng nhiều người không mua sofa chữ L dù phòng khách rộng?

Có một thời, bước vào căn hộ có phòng khách rộng, lời khuyên quen thuộc nhất thường là: "Không gian thế này phải đặt sofa chữ L mới đẹp". Một chiếc sofa lớn chạy dọc hai cạnh tường vừa tạo cảm giác đầy đặn, vừa cung cấp nhiều chỗ ngồi và khiến khu vực tiếp khách trông có vẻ sang trọng hơn. Thế nhưng vài năm gần đây, không ít gia đình dù sở hữu phòng khách 20–30m² vẫn chủ động chọn sofa văng 2–3 chỗ, ghế đơn hoặc thậm chí kết hợp nhiều món nội thất nhỏ thay vì mua sofa chữ L.

Sự thay đổi này không hẳn xuất phát từ xu hướng thẩm mỹ nhất thời. Phía sau nó là cách nhìn thực tế hơn về diện tích, thói quen sinh hoạt và chi phí sử dụng nội thất lâu dài. Một chiếc sofa càng lớn chưa chắc càng tiện, và phòng khách càng rộng cũng không có nghĩa phải lấp đầy bằng đồ đạc.

1. Sofa chữ L chiếm diện tích nhiều hơn cảm giác ban đầu

Khi nhìn trong showroom hoặc trên ảnh quảng cáo, sofa chữ L thường tạo cảm giác gọn bởi toàn bộ ghế được gom thành một khối. Nhưng khi đặt vào nhà, phần ghế kéo dài của chữ L có thể chiếm một vùng lưu thông khá lớn.

Đặc biệt với những phòng khách thông với bếp, bàn ăn hoặc ban công, phần đuôi chữ L rất dễ trở thành "vật cản" giữa các khu vực. Người trong nhà phải vòng qua sofa để đi lại, trẻ nhỏ có ít khoảng trống chạy chơi hơn, còn robot hút bụi cũng có thêm một khu vực khó tiếp cận.

Điều đáng nói là phần ghế dài này không phải lúc nào cũng được sử dụng. Trong nhiều gia đình 2–4 người, mọi người thường chỉ ngồi ở một vài vị trí quen thuộc. Phần còn lại dần trở thành nơi để gối, quần áo, túi xách hoặc đồ chơi.

Một chiếc sofa chiếm nhiều diện tích nhưng không được sử dụng tương ứng dễ khiến phòng khách rơi vào tình trạng "rộng mà vẫn chật".

2. Phòng khách hiện đại không còn chỉ dùng để tiếp khách

Một nguyên nhân quan trọng khiến sofa chữ L kém hấp dẫn hơn là chức năng của phòng khách đang thay đổi.

Trước đây, khu vực này chủ yếu dành cho xem tivi và tiếp khách. Vì vậy, việc bố trí một bộ sofa lớn hướng thẳng về phía tivi khá hợp lý. Nhưng hiện nay, phòng khách có thể đồng thời là nơi trẻ chơi, người lớn tập thể dục, đọc sách, làm việc, uống cà phê, tổ chức tiệc nhỏ hoặc trải thảm ngồi dưới sàn.

Khi một căn phòng phải phục vụ nhiều mục đích, nội thất cố định kích thước lớn trở thành hạn chế.

Một chiếc sofa văng dài khoảng 2–2,4m kết hợp với một hoặc hai ghế đơn có thể dễ dàng thay đổi vị trí. Khi cần không gian rộng, ghế đơn có thể được đẩy sang bên. Khi có khách, chúng lại được kéo gần sofa để tạo thành khu vực trò chuyện.

Sofa chữ L khó làm được điều đó bởi nó gần như mặc định luôn cách bố trí của cả căn phòng.

3. Càng dùng lâu càng thấy khó thay đổi bố cục

Đây là điểm mà nhiều người chỉ nhận ra sau vài năm sử dụng.

Sofa chữ L thường được lựa chọn theo chính xác hình dạng của căn phòng tại thời điểm mua. Chẳng hạn, phần chữ L nằm bên phải để sát cửa sổ hoặc bên trái để tránh lối đi.

Nhưng nếu một ngày gia chủ muốn đổi vị trí tivi, chuyển bàn ăn, thêm tủ sách hoặc thay đổi hướng phòng khách, chiếc sofa cũ có thể lập tức trở nên khó bố trí.

Thậm chí khi chuyển nhà, vấn đề còn rõ ràng hơn. Một bộ sofa chữ L phù hợp hoàn hảo với căn hộ cũ chưa chắc đặt vừa phòng khách mới. Chỉ cần vị trí cửa ban công hoặc hướng hành lang khác đi, phần ghế kéo dài có thể chắn lối.

Trong khi đó, sofa văng và ghế đơn giống như những "module" độc lập, có khả năng thích nghi với nhiều mặt bằng hơn.

4. Những khoảng chết dưới và sau sofa khiến việc vệ sinh khó hơn

Sofa chữ L có kích thước lớn đồng nghĩa diện tích tiếp xúc với sàn nhiều hơn. Những khe phía dưới, phía sau và đặc biệt khu vực giao nhau giữa hai phần sofa dễ tích bụi, tóc, vụn thức ăn.

Nếu sofa có chân thấp, robot hút bụi khó chui vào. Nếu muốn vệ sinh kỹ, gia chủ phải dịch chuyển cả một khối nội thất khá nặng.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, đây có thể trở thành công việc lặp lại thường xuyên.

Đó cũng là lý do kiểu nội thất "nhẹ chân", gầm cao và dễ dịch chuyển đang được nhiều người ưu tiên. Một chiếc sofa nhỏ hơn đôi khi không tạo cảm giác hoành tráng bằng sofa chữ L, nhưng lại giúp công việc vệ sinh hàng ngày đơn giản hơn đáng kể.

5. Sofa lớn rất dễ biến thành nơi chất đồ

Một nghịch lý khá thú vị trong nội thất là: diện tích bề mặt càng nhiều, khả năng bị chất đồ càng cao.

Phần ghế dài của sofa chữ L đặc biệt dễ trở thành nơi đặt chăn mỏng, quần áo mới thay, túi xách, đồ chơi trẻ em hoặc những món đồ "để tạm rồi cất sau".

Ban đầu, gia chủ mua sofa lớn để phòng khách trông sang hơn. Nhưng sau một thời gian, chính diện tích dư thừa lại khiến căn phòng dễ bừa bộn.

Trong những ngôi nhà theo phong cách tối giản hoặc ưu tiên cảm giác thoáng, nhiều người vì thế chuyển sang nguyên tắc khá đơn giản: chỉ mua số chỗ ngồi tương ứng với nhu cầu sử dụng thường xuyên, thay vì số chỗ ngồi tối đa có thể nhét vào phòng khách.

6. Sofa chữ L khiến phòng khách dễ bị "nặng"

Về mặt thị giác, một khối sofa lớn chạy dọc hai cạnh phòng có thể khiến trọng tâm của không gian dồn xuống thấp và tập trung vào một góc.

Đặc biệt với sofa tối màu, lưng cao hoặc tay vịn dày, cảm giác nặng nề càng rõ.

Trong khi đó, xu hướng bố trí phòng khách hiện nay thường ưu tiên khoảng thở: sofa chân cao, ghế đơn nhỏ, bàn trà gọn hoặc thậm chí bỏ bàn trà cố định.

Khoảng sàn trống nhiều hơn giúp ánh sáng lan tốt hơn và khiến căn phòng có cảm giác rộng hơn diện tích thực.

Điều này giải thích vì sao có những phòng khách rất rộng nhưng gia chủ vẫn chỉ đặt một chiếc sofa văng nhỏ. Phần diện tích còn lại không phải "bị bỏ phí", mà chính là yếu tố tạo nên sự thoáng đãng.

7. "Một sofa lớn" đang được thay bằng "nhiều chỗ ngồi linh hoạt"

Sự thay đổi thú vị nhất có lẽ nằm ở cách mọi người định nghĩa một phòng khách đầy đủ.

Thay vì một bộ sofa chữ L lớn, một số gia đình chọn sofa văng 3 chỗ + ghế đơn. Có nhà dùng sofa 2 chỗ + ghế thư giãn + ghế đôn. Những gia đình thường xuyên có trẻ nhỏ thậm chí chỉ đặt sofa sát tường và để phần giữa phòng hoàn toàn trống.

Cách bố trí này có một lợi thế lớn: mỗi món đồ đảm nhiệm một chức năng riêng nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào nhau.

Ghế đơn có thể chuyển sang phòng ngủ. Ghế đôn có thể vừa làm chỗ ngồi vừa làm bàn phụ. Sofa văng có thể đổi vị trí mà không phá vỡ toàn bộ mặt bằng.

Nội thất vì vậy trở thành thứ có thể thay đổi theo cuộc sống, thay vì buộc cuộc sống phải xoay quanh nội thất.

Không phải sofa chữ L không tốt, mà cần đúng nhà

Tất nhiên, sofa chữ L vẫn rất phù hợp với một số gia đình. Nếu nhà thường xuyên có nhiều người tụ tập, cả gia đình thích nằm xem phim hoặc phòng khách có một góc cố định không cần thay đổi bố trí, sofa chữ L vẫn là lựa chọn tiện lợi.

Vấn đề nằm ở việc mua sofa chỉ vì suy nghĩ: "Phòng khách rộng thì phải mua sofa lớn".

Một phòng khách đẹp không nhất thiết là căn phòng được lấp đầy đồ nội thất. Đôi khi, chính khoảng trống giữa sofa, cửa sổ, bàn trà và lối đi mới quyết định cảm giác dễ chịu của không gian.

Vì vậy trước khi mua sofa chữ L, thay vì chỉ đo xem "có đặt vừa hay không", hãy thử hỏi thêm ba câu: Gia đình thực sự cần bao nhiêu chỗ ngồi mỗi ngày? Tôi có muốn thay đổi cách bố trí căn phòng trong vài năm tới không? Và phần diện tích còn lại có đáng giá hơn một đoạn sofa dài hay không?

Nếu câu trả lời nghiêng về sự linh hoạt, một chiếc sofa nhỏ hơn có thể lại là lựa chọn hợp lý hơn cho chính căn phòng rộng của bạn.