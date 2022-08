Vì sao phim "Big Mouth" của Yoona và Lee Jong Suk gây sốt?

Ngay từ thời điểm mới có thông tin về việc Lee Jong Suk cùng với Yoona sẽ kết hợp cùng nhau, rất nhiều 'mọt phim' đã 'lót dép' hóng ngày Big Mouth ra mắt. Và quả thực cho đến lúc này, bộ phim đang không phụ sự kỳ vọng nơi các khán giả.

Big Mouth đang là một trong những bộ phim được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

Big Mouth: Hành trình đi tìm Big Mouse siêu gay cấn, thế giới trong phim được xây dựng rất logic

Big Mouth kể về Park Chang Ho (Lee Jong Suk), anh luật sư kém cỏi bỗng nhiên bị kéo vào một âm mưu to lớn. Từ một chàng trai hiền lành, Chang Ho bị biến thành tên trùm lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Ở trong nhà tù Gucheon - nơi được mệnh danh là địa ngục với một tên quản giáo ác độc cùng rất nhiều tội phạm nguy hiểm, Chang Ho phải tìm cách để thích nghi, tồn tại và tìm ra sự thật.

Trong Big Mouth, mọi nhân vật đều có thể là 'trùm cuối' Big Mouse.

Sau 4 tập phim đầu tiên, đã xuất hiện một điều rất thú vị - mọi nhân vật đều có khả năng là Big Mouse chân chính. Đó có thể là anh bạn tù Jerry, cô vợ đanh đá nhưng rất thương chồng Go Mi Ho (Yoona), bố vợ quốc dân thương con rể hơn con gái của nam chính, quản ngục tham lam độc ác Park Yoon Gab, thị trưởng tham vọng Choi Do Ha, chủ tịch Gong Ji Hoon hay thậm chí là chính Park Chang Ho.

Có một điều không thể không nhắc tới, đó là thế giới trong phim được xây dựng rất chân thật. Khán giả sẽ không bị lấn cấn khi phải thấy những 'ông to - bà lớn' quyền cao chức trọng nhưng lại 'não tàn' đến khó hiểu và bị dắt mũi một cách dễ dàng. Song song với đó, mối quan hệ lợi ích giữa các nhân vật cũng được thiết kế một cách chặt chẽ, logic.

Tình yêu cảm động và vừa đủ

Với sự hiện diện của cặp 'tiên đồng ngọc nữ' Yoona - Lee Jong Suk, dĩ nhiên những phân cảnh nói về tình yêu hai người cũng được ekip làm phim tận dụng. Khán giả sẽ phải nghẹn ngào trước tình cảm mà Park Chang Ho và Go Mi Ho dành cho nhau. Trong tù, Chang Ho có thể là một 'tay đại ca' khiến nhiều người sợ hãi. Thế nhưng trước mặt vợ, anh lại 'cá mập hóa cá con' và dễ dàng rơi nước mắt.

Yếu tố tình yêu được thêm thắt một cách vừa đủ, điều này giúp Big Mouth không trở thành một bộ phim trinh thám đen nửa vời.

Ở chiều ngược lại, Mi Ho hiện lên như một người phụ nữ đanh đá nhưng lại có thể hy sinh tất cả vì chồng khi cần. Cô sẵn sàng dùng số tiền mình dành dụm được để giúp Chang Ho đi học luật. Lúc chồng liên tiếp gặp khó khăn trong sự nghiệp, bị lừa mất khoản tiền tiết kiệm hay có nguy cơ mục ruỗng trong tù, cô chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh.

Tất nhiên, có lẽ không khán giả nào muốn Chang Ho hay Mi Ho là Big Mouse thật sự. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, tin rằng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn là thật lòng. Rõ ràng cho đến lúc này, Big Mouth đã thành công khắc họa nên một câu chuyện tình yêu cảm động giữa hai nhân vật chính. Dù vậy, điều thực sự đáng khen ở đây là việc tình yêu chỉ như một thứ 'gia vị' được 'nêm nếm' vừa đủ mà thôi.

Những cảnh tình cảm trong Big Mouth giúp người xem có 'quãng nghỉ' thay vì phải liên tiếp trải qua những trường đoạn đầy căng thẳng. Thế nhưng, ekip làm phim không đưa thứ 'gia vị' này vào phim một cách quá lố, qua đó giữ đúng tính chất của thể loại trinh thám đen.

Diễn xuất ấn tượng của Lee Jong Suk, Yoona và cả tuyến nhân vật phụ

Một trong những điều mà các khán giả quan tâm nhất khi theo dõi Big Mouth, đó là diễn xuất của Lee Jong Suk trong lần comeback sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Và với những ai đã dành nhiều kỳ vọng cho 'anh Vịt', họ đã không phải thất vọng.

Loạt biểu cảm ấn tượng của Lee Jong Suk.

Diễn xuất của Lee Jong Suk trong vai Park Chang Ho xứng đáng được khen 'đỉnh chóp'. Từng biểu cảm run rẩy trước cường quyền, thần thái 'sợ nóc nhà', sự tức giận trước những bất công, nét dịu dàng khi đứng trước mặt vợ, gương mặt tự tin khi đối đầu kẻ thù hay biểu cảm khó lường khi toan tính đường đi nước bước, mọi thứ đều được nam diễn viên sinh năm 1989 thể hiện trọn vẹn.

Về phần Yoona, diễn xuất của cô cũng được cải thiện rất nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ thần của nhóm SNSD vẫn đang làm tốt khi khắc họa thành công một Go Mi Ho mạnh mẽ, kiên cường và sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh chồng mình vô tội.

Yoona nhận được nhiều lời khen cho vai diễn Go Mi Ho trong Big Mouth.

Bên cạnh Park Chang Ho - Go Mi Ho, nhân vật chính thứ ba của phim là Choi Do Ha do nam diễn viên Kim Joo Hun đảm nhận cũng rất đáng chú ý. Song song với đó, loạt diễn viên đóng tuyến phụ như Yang Kyung Won - vai Gong Ji Hoon, Jung Jae Sung - vai Park Yoon Gab, Kwak Dong Yeon - vai Jerry hay Yoo Tae Joo - vai tử tù Tak Kwang Yeon đều thể hiện rất tốt.

Sau 4 tập đầu tiên, rating của Big Mouth trên toàn quốc đang đạt tới con số 8.6% - dẫn đầu trong số tất cả các bộ phim chiếu cùng khung giờ. Rõ ràng, chẳng phải tự nhiên mà siêu phẩm của Yoona và Lee Jong Suk lại đạt được thành tích khủng tới vậy. Tin rằng với phần nội dung ngày một hấp dẫn, gay cấn hơn, Big Mouth sẽ sớm đạt được tỷ suất người xem lên tới hai con số.

Đón xem bộ phim Big Mouth vào buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

https://afamily.vn/vi-sao-phim-big-mouth-cua-yoona-va-lee-jong-suk-gay-sot-20220808113925594.chn