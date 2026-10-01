Vì sao người xưa thích ăn đuôi heo? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ?

Mùa thu về, nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ hơn những cơn đau mỏi sau một ngày làm việc, đặc biệt ở lưng, vai gáy hay đầu gối. Với người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động, cảm giác cứng khớp sau khi ngủ dậy cũng có thể xuất hiện thường xuyên hơn.

Từ xa xưa, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, các món hầm nóng thường được ưu tiên trên mâm cơm. Đuôi heo là một trong số đó. Phần thịt không nhiều nhưng có lớp da, mô liên kết và độ giòn đặc trưng, khi hầm lâu lại mềm, béo và thơm.

Người xưa có quan niệm “ăn gì bổ nấy”, vì vậy đuôi heo từng được xem là món ăn tốt cho xương khớp. Cách lý giải này nghe khá thú vị, nhưng nếu nhìn dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Đuôi heo có collagen, nhưng không phải “thuốc bổ khớp”

Điểm đáng chú ý nhất của các phần da, gân và mô liên kết ở heo là collagen. Khi được nấu trong thời gian dài, collagen có thể chuyển một phần thành gelatin, tạo độ mềm và phần nước dùng có độ sánh đặc trưng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn đuôi heo là collagen sẽ đi thẳng tới khớp và lập tức giúp giảm đau.

ThS.BS Nguyễn Văn Tú, Khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, từng giải thích trên VnExpress rằng collagen khi được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống sẽ bị phân hủy thành các acid amin và phân tán để cơ thể sử dụng, chứ không trực tiếp đi đến khớp để bổ sung dịch khớp. Nói cách khác, đuôi heo vẫn có giá trị dinh dưỡng, nhưng không nên coi đây là “liệu pháp” chữa đau lưng, đau đầu gối hay khô khớp.

Vậy tại sao người xưa vẫn thích ăn đuôi heo?

Câu trả lời có lẽ nằm ở cả dinh dưỡng lẫn văn hóa ẩm thực. Đuôi heo thường được chế biến thành các món hầm, luộc, kho hoặc nấu cùng các loại đậu và rau củ. Đây đều là những món nóng, giàu năng lượng, phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh.

Đặc biệt, khi đuôi heo được hầm cùng đậu đen, củ sen, khoai mỡ, hạt sen, hạt dẻ hoặc các loại rau củ, món ăn không chỉ có vị bùi béo mà còn trở nên đa dạng hơn về dưỡng chất.

Đậu đen bổ sung protein thực vật và chất xơ. Các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa, protein và khoáng chất. Rau củ giúp tăng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đây mới là cách “ăn bổ” hợp lý: không đặt tất cả kỳ vọng vào một nguyên liệu mà kết hợp nhiều nhóm thực phẩm trong cùng khẩu phần.

Đừng hiểu “ăn gì bổ nấy” theo nghĩa đen

Quan niệm “ăn đuôi heo để bổ xương khớp” tồn tại từ lâu, nhưng khoa học hiện đại cho thấy sức khỏe xương khớp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Collagen là thành phần quan trọng của da, xương, sụn, gân và dây chằng. Tuy nhiên, cơ thể cần protein, vitamin và khoáng chất từ nhiều nguồn để duy trì quá trình tổng hợp collagen.

Protein từ thịt, cá, trứng và các loại đậu sau khi tiêu hóa sẽ cung cấp acid amin để cơ thể sử dụng, trong đó có nguyên liệu cho quá trình tổng hợp collagen. Vì vậy, chế độ ăn đa dạng quan trọng hơn việc chỉ tập trung vào một món giàu collagen. Thậm chí, với các vấn đề như đau khớp hoặc “khô khớp”, ăn thật nhiều giò heo, gân heo hay đuôi heo cũng không thể thay thế việc tìm nguyên nhân.

Ăn đuôi heo thế nào để không biến món ngon thành “gánh nặng”?

Đuôi heo ngon nhất khi được hầm mềm, nhưng đây cũng là món không nên ăn theo kiểu “càng bổ càng ăn nhiều”. Với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc cần hạn chế chất béo và cholesterol, nên chú ý khẩu phần và cách chế biến. Thay vì hầm cùng quá nhiều nguyên liệu béo, có thể kết hợp đuôi heo với củ sen, cà rốt, nấm, đậu đen hoặc các loại rau củ để tăng chất xơ.

Cũng không cần ăn đuôi heo hàng ngày với mục đích “bổ collagen”. Một chế độ ăn có cá, trứng, thịt nạc, sữa, các loại đậu, rau xanh và trái cây đã có thể cung cấp nhiều nguyên liệu cần thiết cho cơ thể.

Người mắc bệnh gout hoặc tăng acid uric cũng nên thận trọng với khẩu phần nội tạng và các thực phẩm động vật nói chung, đồng thời tuân thủ chế độ ăn được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn.

Đau lưng, tê chân đừng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống

Đây là điều đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ thỉnh thoảng mỏi người sau khi vận động nhiều, nghỉ ngơi, ngủ đủ và ăn uống cân bằng có thể giúp cơ thể phục hồi. Nhưng nếu đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu cơ, sưng nóng khớp hoặc tình trạng đau ngày càng tăng, không nên chỉ tìm món ăn “bổ khớp”.

Những triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều vấn đề cơ xương khớp khác nhau. Việc chẩn đoán đúng nguyên nhân quan trọng hơn nhiều so với việc bổ sung một món ăn bất kỳ. Người có biểu hiện đau, cứng hoặc sưng nóng khớp nên đi khám thay vì tự điều trị bằng thực phẩm giàu collagen.

Món ăn dân dã, nhưng bài học sức khỏe lại rất hiện đại

Đuôi heo từng là nguyên liệu tận dụng, không quá đắt đỏ nhưng có thể chế biến thành nhiều món ngon. Người xưa thích ăn có thể một phần vì đây là thực phẩm giàu năng lượng, có mô liên kết và phù hợp với những món hầm nóng trong thời tiết lạnh.

Ngày nay, chúng ta hiểu rõ hơn rằng collagen trong thực phẩm không phải “thuốc chữa khớp”. Nhưng điều đó không khiến đuôi heo mất đi giá trị trên bàn ăn. Một nồi đuôi heo hầm cùng đậu đen, củ sen, cà rốt hay các loại rau củ vẫn có thể là món ăn hấp dẫn trong những ngày thu se lạnh. Điều quan trọng là ăn vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm và đừng biến một món ăn dân dã thành “thần dược”.

Bởi suy cho cùng, bí quyết giữ cơ thể khỏe mạnh không nằm ở việc tìm một món ăn có công dụng đặc biệt, mà ở những điều rất đơn giản: ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và đi khám khi cơ thể thực sự lên tiếng.