Loại nước không thể thiếu khi trời hanh khô: Mua rẻ bèo lại còn dễ làm, uống đều da hồng hào nhuận sắc

Mùa thu về, thời tiết mát mẻ hơn nhưng độ ẩm không khí có thể giảm, đặc biệt trong những ngày hanh khô. Đây cũng là lúc nhiều người nhận thấy làn da trở nên khô ráp, môi dễ nứt, cổ họng khô và cơ thể có cảm giác thiếu nước.

Thay vì tìm kiếm những loại thức uống đắt tiền, nhiều gia đình Việt vẫn có một lựa chọn rất quen thuộc là nước đậu đen. Đậu đen rẻ, dễ mua, có thể rang rồi nấu thành nước uống hoặc dùng trực tiếp trong các món chè, cháo, súp.

Từ lâu, đậu đen cũng xuất hiện trong y học cổ truyền với nhiều quan niệm về bổ thận, dưỡng âm, lợi tiểu. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, điểm đáng chú ý của loại hạt này nằm ở protein thực vật, chất xơ, folate, magie, kali, sắt cùng các hợp chất thực vật như anthocyanin.

Điều đó không có nghĩa uống nước đậu đen sẽ trực tiếp làm da trắng, hồng hào hay chữa thiếu máu. Nhưng nếu được sử dụng hợp lý trong một chế độ ăn đa dạng, đây vẫn là thức uống dân dã đáng để cân nhắc khi thời tiết chuyển sang hanh khô.

Đậu đen có gì mà được chị em quan tâm?

Đậu đen chứa nhiều protein và chất xơ. Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K, 100 g đậu đen có khoảng 4 g chất xơ, đồng thời cung cấp protein, folate, vitamin B1, magie, mangan và sắt. Vỏ đậu còn chứa anthocyanin, một nhóm hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu sẫm đặc trưng. Chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và tạo cảm giác no. Protein thực vật cũng góp phần bổ sung nguồn đạm cho khẩu phần.

Với làn da, việc ăn uống đủ chất đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào một loại nước. Cơ thể cần protein, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất và đủ nước để duy trì hoạt động bình thường của da và các cơ quan khác.

Vì vậy, nếu muốn giữ làn da trông khỏe và tươi tắn trong những ngày hanh khô, nước đậu đen có thể xuất hiện trong thực đơn, nhưng không nên xem đây là một “thức uống làm đẹp” có tác dụng thay thế chế độ ăn uống cân bằng.

Đậu đen và táo đỏ - sự kết hợp quen thuộc

Trong các công thức nước uống theo kiểu truyền thống, đậu đen thường được kết hợp với táo đỏ. Táo đỏ cung cấp carbohydrate tự nhiên cùng một số vitamin và khoáng chất. Khi nấu chung với đậu đen, vị ngọt tự nhiên của táo đỏ giúp thức uống dễ uống hơn mà không nhất thiết phải cho thêm nhiều đường.

Tuy nhiên, quan niệm “đậu đen bổ máu, táo đỏ bổ khí huyết nên uống vào sẽ giúp da hồng hào” thuộc cách lý giải của y học cổ truyền, không nên biến thành lời khẳng định rằng thức uống này có thể điều trị thiếu máu hoặc cải thiện sắc da ở tất cả mọi người.

Nếu một người có sắc mặt nhợt nhạt kéo dài, mệt mỏi, chóng mặt hoặc tim đập nhanh, nguyên nhân có thể liên quan đến thiếu sắt, thiếu máu hoặc nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi đó, xét nghiệm và tìm nguyên nhân quan trọng hơn việc tự uống một loại nước.

Thêm gừng có phù hợp khi trời lạnh?

Một công thức khác được nhiều người yêu thích là nước đậu đen rang nấu cùng vài lát gừng.Gừng tạo mùi thơm và vị cay ấm, khiến thức uống phù hợp hơn với những ngày thời tiết se lạnh. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng sự kết hợp này có khả năng “đẩy hàn”, “làm ấm tử cung” hay điều trị tình trạng tay chân lạnh.

Với người bình thường, một lượng gừng vừa phải trong thức uống có thể tạo cảm giác dễ chịu. Ngược lại, người bị trào ngược dạ dày hoặc nhạy cảm với đồ cay có thể cảm thấy khó chịu nếu sử dụng quá nhiều.

Điều quan trọng là không nên biến những công thức dân gian thành phương pháp điều trị. Đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, tay chân lạnh kéo dài hay mệt mỏi đều có thể có nhiều nguyên nhân và cần được đánh giá cụ thể.

Có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?

Đây là điểm chị em đặc biệt nên lưu ý. Nước đậu đen có thể là một lựa chọn trong chế độ ăn, nhưng không nên dùng thay hoàn toàn nước lọc. Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM từng chia sẻ người khỏe mạnh chỉ nên uống nước đậu đen với lượng vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 100-250 ml. Chuyên gia cũng lưu ý không nên uống quá nhiều bởi đậu đen chứa phytate, có thể ảnh hưởng đến hấp thu một số khoáng chất.

Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng vì nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu. Người mắc bệnh tiểu đường không nên tùy tiện cho thêm đường vào thức uống. Những người đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc dễ đầy bụng cũng không nên uống quá nhiều.

Một sai lầm khác là cho rằng càng uống nhiều thì càng đẹp da. Thực tế, uống quá mức không giúp hiệu quả tăng lên mà còn có thể khiến khẩu phần mất cân đối.

Muốn da đẹp, đừng chỉ trông chờ vào một loại nước

PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cũng từng chia sẻ với Dân trí về dinh dưỡng hợp lý, nhấn mạnh nguyên tắc ăn đủ, cân đối và đa dạng thực phẩm, đồng thời phối hợp các nguồn thực phẩm động vật và thực vật. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng khi nói về sức khỏe làn da.

Một cốc nước đậu đen không thể bù đắp cho việc thiếu rau xanh, trái cây, protein, chất béo lành mạnh hay thiếu nước kéo dài. Nếu muốn cơ thể khỏe và làn da trông tươi tắn hơn, điều cần thiết là xây dựng chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ, vận động thường xuyên và uống đủ nước. Đặc biệt, nếu da khô kéo dài, bong tróc, ngứa hoặc thay đổi bất thường, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tăng một loại thức uống.

4 cách uống đậu đen dễ áp dụng

- Nếu yêu thích nước đậu đen, có thể rang đậu thơm rồi nấu với nước, để nguội và sử dụng trong ngày. Không cần cho quá nhiều đường để tránh biến một thức uống dân dã thành nguồn đường bổ sung đáng kể.

- Có thể kết hợp đậu đen với một vài lát gừng hoặc táo đỏ để thay đổi hương vị. Tuy nhiên, các nguyên liệu bổ sung cũng nên dùng ở mức vừa phải.

- Một lựa chọn khác là ăn cả hạt đậu đen thay vì chỉ uống phần nước. Đây là cách giúp cơ thể nhận được nhiều chất xơ và protein hơn, bởi phần lớn dưỡng chất của hạt không chỉ nằm trong nước luộc. Đậu đen có thể được dùng trong cháo, súp, salad hoặc các món ăn gia đình.

Cuối cùng, nếu uống nước đậu đen, hãy xem nó như một phần nhỏ trong chế độ ăn chứ không phải “thần dược” mùa thu.

Trời hanh khô, một cốc nước đậu đen rang thơm, ít hoặc không thêm đường có thể là lựa chọn vừa rẻ vừa dễ làm. Thức uống này cung cấp một số dưỡng chất đáng chú ý từ đậu đen, nhưng để làn da khỏe và cơ thể đủ chất, điều quan trọng hơn vẫn là ăn đa dạng, uống đủ nước và duy trì lối sống lành mạnh.