Mới đây, một người đàn ông họ Tiểu ở Trung Quốc đã vô cùng hoảng hốt sau khi phát hiện một đoạn giun dài hơn 1m trong phân. Điều đáng nói là trước đó, người đàn ông này vẫn sinh hoạt bình thường, sức khỏe không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Ông không đau bụng, không tiêu chảy và kết quả xét nghiệm máu ban đầu cũng không phát hiện vấn đề đáng chú ý.

Sau khi phát hiện dị vật trong phân, ông lập tức đến bệnh viện để kiểm tra. Khi khai thác kỹ tiền sử ăn uống, các bác sĩ phát hiện người đàn ông từng có thời gian du học ở nước ngoài và hình thành thói quen thường xuyên ăn cá sống, sashimi. Sau khi về nước, ông vẫn tiếp tục duy trì thói quen này.

Kết quả xét nghiệm phân cho thấy mẫu phân chứa một lượng lớn trứng ký sinh trùng. Dựa trên hình dạng các đốt sán được người bệnh đào thải cùng tiền sử ăn cá sống, các bác sĩ nghi ngờ ông bị nhiễm sán dây cá, còn gọi là sán dây bản rộng.

Sau khi được điều trị tẩy giun theo phác đồ, người bệnh đào thải ra một khối sán cuộn thành nhiều vòng. Các nhân viên y tế mất khoảng 3 giờ để xử lý, gỡ từng đoạn và ghép lại, cuối cùng thu được một con sán trưởng thành gần như hoàn chỉnh, dài khoảng 4,5m, đồng thời xác định được phần đầu của sán.

Người bệnh đã hoàn tất điều trị và được xuất viện. Theo chỉ định, ông cần kiểm tra phân lại sau 2 tuần để xác nhận đã loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng.

Sán dây cá có thể sống nhiều năm trong ruột người

Theo các chuyên gia, sán dây bản rộng là một loại ký sinh trùng lây truyền qua thực phẩm. Vòng đời của chúng liên quan đến môi trường nước và nhiều vật chủ. Trứng sán phát triển trong môi trường nước, sau đó ấu trùng có thể đi qua các vật chủ trung gian như động vật giáp xác nhỏ và cá.

Khi con người ăn cá sống hoặc cá chưa được nấu chín kỹ có chứa ấu trùng, ký sinh trùng có thể xâm nhập vào đường tiêu hóa và phát triển thành sán trưởng thành trong ruột non. Sán trưởng thành có thân dẹt, gồm phần đầu, cổ và nhiều đốt. Một số loài có thể phát triển rất dài và tồn tại trong đường ruột người trong nhiều năm nếu không được phát hiện và điều trị.

Điều đáng chú ý là không phải người nhiễm sán nào cũng có triệu chứng rõ ràng. Một số người hoàn toàn không có biểu hiện bất thường. Những trường hợp khác có thể xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, chán ăn hoặc phát hiện các đốt sán trong phân.

Trong một số trường hợp, nhiễm sán dây cá còn có thể liên quan đến thiếu vitamin B12 và thiếu máu hồng cầu to, gây mệt mỏi, viêm lưỡi hoặc các biểu hiện thần kinh. Nếu số lượng sán lớn hoặc chúng cuộn thành khối, hiếm gặp hơn có thể gây tắc nghẽn đường ruột.

Không chỉ đường ruột, ký sinh trùng còn có thể gây tổn thương ở cơ quan khác

Các bác sĩ cảnh báo, một số loại ký sinh trùng lây truyền qua thực phẩm không chỉ gây bệnh tại đường tiêu hóa mà còn có thể xâm nhập đến những cơ quan khác. Các chuyên gia từng gặp trường hợp người bệnh xuất hiện một khối bất thường dưới da trong thời gian dài. Ban đầu người bệnh nghĩ đây chỉ là u mỡ. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cho thấy tổn thương có liên quan đến ấu trùng sán.

Một trường hợp khác là một người cao tuổi đột ngột hôn mê. Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương dạng khối trong não khiến bác sĩ ban đầu nghi ngờ u não. Sau phẫu thuật và xét nghiệm mô bệnh học, tổn thương được xác định là nang sán.

Những trường hợp này cho thấy một số bệnh ký sinh trùng có thể gây tổn thương ngoài đường tiêu hóa, dù mức độ và biểu hiện phụ thuộc vào từng loại ký sinh trùng.

Đừng chủ quan với thói quen ăn cá sống

Theo các chuyên gia, những người thường xuyên ăn cá sống, cá tái hoặc cá chưa được nấu chín kỹ cần đặc biệt lưu ý nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Đặc biệt, cần thận trọng với cá nước ngọt có nguồn gốc không rõ ràng hoặc các loại cá có vòng đời liên quan đến môi trường nước ngọt.

Các chuyên gia lưu ý không nên đánh đồng tất cả sashimi hoặc tất cả cá hồi với nguy cơ nhiễm sán dây. Nguy cơ phụ thuộc vào loài cá, nguồn gốc, quy trình nuôi, chế biến và xử lý thực phẩm.

Biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất vẫn là nấu chín kỹ cá, đặc biệt với những loại cá có nguy cơ mang ấu trùng ký sinh trùng. Khi chế biến cá sống, cần rửa tay sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống, đồng thời dùng riêng dao, thớt và dụng cụ chế biến đồ sống với đồ ăn đã nấu chín. Nếu phát hiện giun hoặc đốt sán trong phân, tuyệt đối không tự uống thuốc tẩy giun

Các bác sĩ khuyến cáo nếu sau khi ăn thực phẩm sống xuất hiện đau bụng kéo dài, tiêu chảy, mệt mỏi bất thường, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện vật thể giống giun, đốt sán trong phân, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra. Nếu thực sự phát hiện giun hoặc đốt sán trong phân, người bệnh không nên tự ý uống thuốc tẩy giun hoặc chỉ dựa vào hình ảnh trên mạng để xác định loại ký sinh trùng.

Trong điều kiện đảm bảo vệ sinh, có thể giữ lại mẫu vật trong một hộp kín sạch và mang đến cơ sở y tế để bác sĩ xác định. Người bệnh cũng cần cung cấp đầy đủ thông tin về thói quen ăn cá sống, thực phẩm chưa nấu chín và lịch sử đi du lịch hoặc sinh sống ở những khu vực có nguy cơ.

Phần lớn các trường hợp nhiễm sán đường ruột có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm, xác định đúng loại ký sinh trùng và sử dụng thuốc theo chỉ định.

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