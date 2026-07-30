Thời gian gần đây, mẹo đặt một đĩa chanh rắc muối ở góc nhà được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng cách làm này giúp “hút năng lượng xấu”, “đuổi tà khí” hay mang lại may mắn. Tuy nhiên, dưới góc độ sức khỏe, điều đáng quan tâm hơn là liệu chanh và muối có thực sự giúp không gian sống dễ chịu và tốt hơn cho hệ hô hấp hay không?

Chanh và muối có thể giúp không gian dễ chịu hơn

Vỏ chanh chứa tinh dầu tự nhiên, đặc biệt là limonene, hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của chanh. Khi cắt chanh và đặt trong phòng, mùi hương này có thể giúp át bớt một số mùi khó chịu như mùi ẩm, mùi thức ăn hoặc mùi kín phòng.

Muối hạt có khả năng hút ẩm ở mức độ nhất định. Trong những khu vực ít thông thoáng, sự kết hợp giữa chanh và muối có thể tạo cảm giác không khí khô ráo và dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là biện pháp hỗ trợ tạo cảm giác thơm mát, không phải phương pháp làm sạch không khí hay khử khuẩn hiệu quả.

Không nên nhầm với “lọc không khí” hay “diệt vi khuẩn”

Nhiều bài chia sẻ trên mạng cho rằng đĩa chanh muối có thể hút độc tố, diệt vi khuẩn trong không khí hoặc ngăn ngừa bệnh hô hấp. Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh điều này.

Vi khuẩn, virus hay các chất ô nhiễm trong không khí không thể được loại bỏ chỉ bằng vài lát chanh và một ít muối. Để bảo vệ sức khỏe hô hấp, những biện pháp quan trọng hơn vẫn là:

Mở cửa thông gió thường xuyên.

Vệ sinh nhà cửa định kỳ.

Giữ độ ẩm phù hợp.

Hạn chế khói thuốc, bụi và nấm mốc trong nhà.

Có thể hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu ở người nhạy cảm với mùi.

Một số người cảm thấy thư giãn hơn khi ngửi mùi chanh tươi. Mùi hương dễ chịu có thể giúp giảm cảm giác bí bách trong không gian kín, từ đó hỗ trợ tâm trạng và cảm giác thoải mái.

Tuy nhiên, điều này mang tính cá nhân. Với người bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn hoặc nhạy cảm với mùi hương, tinh dầu từ vỏ chanh đôi khi lại có thể gây kích ứng, hắt hơi hoặc khó chịu.

Đặt quá lâu có thể phản tác dụng

Đây là điểm nhiều người bỏ qua. Khi chanh để quá nhiều ngày ở nhiệt độ phòng, chúng có thể bị khô, lên men hoặc mốc. Lúc này, đĩa chanh không còn giúp tạo mùi dễ chịu mà còn có thể trở thành nguồn gây mùi và thu hút côn trùng.

Nếu muốn sử dụng, nên:

Dùng chanh tươi cắt đôi hoặc cắt lát.

Rắc một lượng nhỏ muối hạt.

Đặt trên đĩa sạch.

Thay mới sau 2–3 ngày.

Quan trọng nhất vẫn là môi trường sống sạch và thoáng

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi không khí trong nhà dễ chịu hơn, con người có thể ngủ ngon hơn, giảm cảm giác căng thẳng và hạn chế phần nào các yếu tố kích thích đường hô hấp.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng không nên kỳ vọng quá mức vào mẹo chanh muối. Sức khỏe hô hấp phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng không khí, vệ sinh môi trường và lối sống lành mạnh.

Tóm lại, đặt đĩa chanh muối ở góc nhà là mẹo dân gian đơn giản, ít tốn kém và có thể giúp tạo cảm giác thơm mát, dễ chịu hơn trong một số trường hợp. Dưới góc nhìn sức khỏe, lợi ích lớn nhất của nó nằm ở việc hỗ trợ cải thiện cảm nhận về mùi trong không gian sống, chứ không phải khử khuẩn hay phòng bệnh.

Để ngôi nhà thực sự tốt cho sức khỏe, hãy ưu tiên thông gió, vệ sinh thường xuyên, kiểm soát ẩm mốc và giữ không khí trong lành. Những điều này có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ mẹo truyền miệng nào trên mạng xã hội.

(Ảnh minh họa: Internet)