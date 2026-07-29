Liệu pháp "xoa bóp sọ não" có thực sự giúp thiết lập lại hệ thần kinh của bạn? Tôi đã thử để tìm hiểu!

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Câu chuyện bắt đầu

Một buổi chiều, mình thiếp đi ngay trên bàn trị liệu Nhà báo mảng làm đẹp Emma Stoddart vốn không lạ gì với các liệu pháp bổ trợ. Chị từng rời phòng châm cứu với cảm giác nhẹ nhõm hẳn, từng nhờ bấm huyệt mà vượt qua giai đoạn kiệt sức. Nhưng tuần trước, lần đầu tiên chị thiếp đi ngay giữa buổi trị liệu craniosacral therapy (CST) - liệu pháp xoa bóp sọ não - một liệu pháp mà trước đó chị chỉ nghĩ là dành cho... trẻ sơ sinh bị đầy hơi, trào ngược. Liệu pháp sọ - xương cùng (Craniosacral therapy - CST) là một kỹ thuật xoa bóp nhẹ nhàng, sử dụng tay. Phương pháp này sử dụng lực chạm nhẹ để giải phóng căng thẳng xung quanh mạng lưới mô liên kết của cơ thể, được gọi là màng cân. CST giúp giảm đau đầu, đau cổ và các tác dụng phụ của điều trị ung thư. Nhà báo mảng làm đẹp Emma Stoddart Cho đến khi một người bạn kể lại: Sau vài buổi CST đều đặn, chị ấy ngủ sâu hơn, ít đau đầu hơn, và cảm thấy cả người "cân bằng" một cách khó gọi tên. Không lâu sau, nữ diễn viên Heather Graham cũng nhắc đến CST như một trong những "bí quyết trẻ mãi" của mình. Cô mô tả nó giống một buổi massage cho hệ thần kinh - nơi chị rời đi với cảm giác nhẹ nhõm và nhìn cuộc sống bằng con mắt bao dung hơn. Chỉ là một bàn tay đặt nhẹ lên đầu. Vậy mà sao nhiều người nói nó thay đổi được cả một ngày tồi tệ?

02 Craniosacral thực chất là gì? Không nắn khớp, không bấm huyệt - chỉ là một sự tiếp xúc rất nhẹ CST không hề mới. Liệu pháp này được một bác sĩ chỉnh hình xương người Mỹ, William Garner Sutherland, phát triển từ đầu thế kỷ 20. Ý tưởng ban đầu của ông là các xương sọ có thể chuyển động rất nhỏ, và người trị liệu có thể tác động đến chuyển động ấy thông qua một sự tiếp xúc gần như không cảm nhận được bằng mắt thường. Ngày nay, giới chuyên môn diễn giải điều này thận trọng hơn nhiều. Thay vì "nắn xương về đúng vị trí", các nhà trị liệu mô tả họ đang làm việc với hệ mô liên kết của cơ thể - nhẹ nhàng khuyến khích nó buông lỏng và tìm về trạng thái cân bằng hơn, thay vì can thiệp trực tiếp vào khớp hay cơ. Heather Graham tự nhận mình là một người hâm mộ phương pháp điều trị này. "Tôi không nghĩ mình đang di chuyển xương sọ hay đặt thứ gì đó 'về đúng chỗ'. Cơ thể - và cách mỗi người trải nghiệm đau, căng thẳng hay sự chạm - phức tạp hơn thế rất nhiều." Rebecca Oliver - chuyên viên chỉnh hình, sáng lập Oliver Wellbeing Một buổi CST thường bắt đầu bằng phần trò chuyện: Bạn muốn tập trung vào vấn đề gì, đau ở đâu, mệt mỏi kiểu nào. Sau đó bạn nằm nguyên trang phục trên giường trị liệu, trong khi người trị liệu đặt tay nhẹ lên các vị trí khác nhau trên cơ thể. Không có động tác nhào nặn hay ấn sâu - chỉ là hơi ấm và một cảm giác được nâng đỡ, hệt như đang ở chế độ nhẹ nhất của một chiếc ghế massage.

03 Nhưng liệu có thực sự "hiệu quả"? Khoa học nói gì và vì sao câu trả lời không đơn giản là có hoặc không? Đây là câu hỏi mà bất cứ ai tò mò về CST cũng nên hỏi trước khi đặt lịch. Một tổng quan hệ thống công bố năm 2024 kết luận rằng chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy CST hiệu quả với các tình trạng được nghiên cứu - dù nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận phần lớn các nghiên cứu hiện có quy mô nhỏ và còn nhiều hạn chế về phương pháp, nên rất cần những thử nghiệm lớn hơn, chặt chẽ hơn trong tương lai. Ở một góc nhìn khác, các nghiên cứu định tính - tức là ghi nhận trải nghiệm thực tế của người tham gia - lại cho một bức tranh khác hẳn. Một nghiên cứu năm 2015 ghi nhận rằng nhiều người tham gia cảm thấy đỡ đau hơn, tinh thần thoải mái hơn và thư giãn hơn sau khi trị liệu. Tất nhiên, dạng nghiên cứu này không thể khẳng định chính CST là nguyên nhân - nó chỉ cho biết người ta cảm nhận thế nào, chứ không chứng minh được cơ chế. Nói cách khác: chưa có bằng chứng khoa học chắc chắn - nhưng cũng chưa ai chứng minh được rằng cảm giác nhẹ nhõm ấy là giả. "Chúng tôi chưa thực sự hiểu hết cơ chế đằng sau nó. Điều quan trọng nhất là giữ sự tò mò về lý do một phương pháp có thể giúp ích cho ai đó, thay vì thổi phồng những gì khoa học đã thực sự chứng minh được." Rebecca Oliver

04 Vậy "regulate hệ thần kinh" nghĩa là gì? Không ai "reset" được hệ thần kinh của bạn bằng tay - nhưng cảm giác an toàn thì có thật Cụm từ "cân bằng hệ thần kinh" gần đây trở thành một thứ ngôn ngữ thời thượng trong giới wellness. Prabha, chuyên viên trị liệu craniosacral tại The Well Clinic, giải thích rằng khi nói đến điều này, các nhà trị liệu thực chất đang nói về việc giúp cơ thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng kéo dài. Nhiều người trong nghề tin rằng sự kết hợp giữa tiếp xúc nhẹ nhàng, sự tập trung chú ý và một không gian trị liệu an toàn sẽ hỗ trợ các cơ chế tự điều chỉnh vốn có của cơ thể - không ép buộc thay đổi, mà tạo điều kiện để cơ thể tự tìm lại trạng thái thư giãn. Rebecca thẳng thắn hơn: Chị không dám khẳng định mình có thể "reset" hệ thần kinh ai đó chỉ bằng đôi tay. Điều chị thực sự làm được, là tạo ra một không gian nơi một người cảm thấy an toàn, được lắng nghe và thoải mái - nơi trong một giờ đồng hồ, không ai đòi hỏi gì ở họ cả. Với nhiều người, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ ý nghĩa. 🤲 Chạm rất nhẹ Không nắn, không ấn mạnh - chỉ là tay đặt yên trên đầu, cổ hoặc lưng dưới. 🧘 Không gian không đòi hỏi Một giờ đồng hồ không ai cần bạn phải làm gì, phải trả lời gì. 💤 Dễ ngủ quên Với nhiều người, đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần họ thực sự "tắt" được đầu óc.

05 Ai nên - và không nên - trông chờ vào nó Một công cụ hỗ trợ, không phải phép màu Prabha cho rằng CST có thể phù hợp với bất kỳ ai đang tìm một cách bổ trợ để quản lý căng thẳng hoặc sự căng cứng trong cơ thể. Rebecca thì gặp nhiều nhất là phụ nữ đang mang thai, mới sinh, trải qua thay đổi nội tiết, hoặc đơn giản là quá tải với những đòi hỏi thể chất lẫn tinh thần của đời sống thường ngày. Cả hai đều nhấn mạnh một điều: CST không nên thay thế việc chăm sóc y tế cần thiết. Bất kỳ ai gặp triệu chứng mới, nghiêm trọng hoặc chưa rõ nguyên nhân đều nên đi khám trước, và xem craniosacral chỉ là một phần trong bức tranh chăm sóc sức khỏe rộng hơn - đi cùng với lối sống lành mạnh và các phương pháp đã được kiểm chứng khi cần. Không ai gọi đây là phép màu cả. Chỉ là một công cụ nhỏ, trong một hộp công cụ lớn hơn để sống khỏe và cân bằng hơn.