Trào lưu "Spermaxxing ": Khi phái mạnh chủ động tối ưu hóa chất lượng tinh trùng - đâu là sự thật?

Lượng tìm kiếm trực tuyến cho từ khóa "cách cải thiện chất lượng tinh trùng" đã ghi nhận mức tăng đột biến lên tới hơn 5.000%. Đáng chú ý hơn, tại Hội nghị Sinh sản 2026 của Hiệp hội Sinh sản và Phôi học Châu Âu (ESHRE) diễn ra vào tháng 7 vừa qua, sức khỏe sinh sản nam giới lần đầu tiên trở thành chủ đề tâm điểm.

Chuyên gia sinh sản Richa Puri nhận định trong Hội nghị: "Chủ đề này đã được đề cao theo một cách chưa từng có. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức của xã hội cuối cùng cũng đã bắt kịp các tiến bộ khoa học".

Sự bùng nổ của trào lưu 'spermaxxing'

Sự gia tăng mối quan tâm đối với sinh sản nam giới một phần bắt nguồn từ xu hướng mang tên "spermaxxing" trên mạng xã hội. Theo chuyên gia Richa - người đã có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hiếm muộn, đây là một "thuật ngữ thời thượng mới chỉ việc tối ưu hóa sức khỏe, chất lượng và số lượng tinh trùng nhằm tăng khả năng thụ thai".

Những người theo đuổi trào lưu này đang thử nghiệm mọi phương pháp: từ việc chườm đá vào tinh hoàn, tránh tắm bồn nước nóng, cho đến việc ăn tỏi sống hay kiêng xuất tinh. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng có cơ sở khoa học.

"Thực chất, đây không phải là một lĩnh vực mới mẻ mà chỉ là một chiếc 'bình mới' cho những kiến thức khoa học sinh sản đã được kiểm chứng", bà Richa giải thích. Các phác đồ điều trị chuẩn thường bắt đầu bằng việc phân tích máu và tinh dịch, sau đó điều chỉnh toàn diện từ giấc ngủ, mức độ căng thẳng, sức khỏe đường ruột cho đến dinh dưỡng và lối sống.

Tại sao chúng ta lại quan tâm vào lúc này?

Có một lầm tưởng rất phổ biến rằng vô sinh chủ yếu do nữ giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh:

Tỷ lệ ngang bằng: Các yếu tố từ phía nam giới đóng góp vào khoảng 40 - 50% các ca vô sinh. Đó là lý do các bác sĩ luôn khuyến cáo điều trị song song cho cả hai vợ chồng.

Tuổi tác có ảnh hưởng: Trái với suy nghĩ đàn ông duy trì khả năng sinh sản vô thời hạn, chất lượng tinh trùng thực tế suy giảm đều đặn và suy thoái rõ rệt từ độ tuổi 45.

Thước đo sức khỏe tổng thể: Chỉ số tinh trùng kém có tỷ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau này. Sức khỏe tinh trùng không chỉ để sinh con, mà còn là "tấm gương" phản chiếu thể trạng toàn diện của nam giới.

Giải mã 'spermaxxing': Phương pháp nào thực sự hiệu quả?

Chuyên gia Richa cho biết các phương pháp 'spermaxxing' hiện nay dao động từ rất khoa học cho đến... kỳ quặc.

Những sai lầm cần tránh:

Chườm đá tinh hoàn: Nghe có vẻ hợp lý để giảm nhiệt độ, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng khoa học nào chứng minh nó giúp tăng khả năng sinh sản, ngược lại còn tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng lạnh cho vùng da nhạy cảm.

Ăn tỏi sống và kiêng xuất tinh: Theo Chuyên gia dinh dưỡng sinh sản Jess Willow, những phương pháp truyền miệng này khó có khả năng hỗ trợ sức khỏe tinh trùng như đồn thổi.

Những giải pháp đã được khoa học chứng minh:

1. Dinh dưỡng dành cho tinh trùng

Bà Jess Willow nhấn mạnh: "Các chiến lược thực sự có tác dụng là chế độ ăn giàu thực phẩm toàn phần, rau lá xanh, các loại quả mọng và omega-3. Chúng cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương DNA."

Bảng tham khảo: Các dưỡng chất chống oxy hóa thiết yếu

Thói quen hàng ngày: Hãy bổ sung một nắm hạt (khoảng 60g) bao gồm hạnh nhân, óc chó và hạt phỉ vào khẩu phần ăn, kết hợp sử dụng các thực phẩm bổ sung chứa Vitamin C, E, Selenium và Coenzyme Q10 theo chỉ định.

2. Thay đổi lối sống và loại bỏ nhiệt độ cao

Bên cạnh dinh dưỡng, việc cải thiện lối sống đóng vai trò then chốt:

Mặc đồ lót rộng rãi: Giúp tinh hoàn không bị áp sát vào cơ thể.

Tránh xa nguồn nhiệt: Nhiệt độ là "kẻ thù số một" của tinh trùng. Chuyên gia Richa cảnh báo: "Chỉ cần nhiệt độ tinh hoàn tăng nhẹ cũng có thể làm sai lệch nồng độ, khả năng di động và hình dạng của tinh trùng". Hạn chế tối đa việc tắm bồn nước nóng, tắm hơi (sauna) hay để laptop lên đùi.

Hạn chế độc tố: Cắt giảm rượu bia, ngừng hút thuốc/vaping, quản lý căng thẳng và tránh tiếp xúc với hóa chất (thuốc trừ sâu, kim loại nặng).

Vận động hợp lý: Giảm cân nếu thừa cân và duy trì hoạt động thể chất để tăng cường lưu lượng máu.

Lời kết cho những người theo đuổi "spermaxx"

Tinh trùng mất khoảng 74 ngày để trải qua một chu kỳ tái tạo hoàn chỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ sự thay đổi tích cực nào về dinh dưỡng và lối sống mà nam giới thực hiện hôm nay sẽ mang lại kết quả rõ rệt sau khoảng 3 tháng tới.

Đối với những trường hợp cần sự can thiệp sâu hơn, nam giới nên đến các phòng khám chuyên khoa để thực hiện các xét nghiệm nâng cao như phân tích phân mảnh DNA hay đánh giá mức độ căng thẳng oxy hóa để có phác đồ điều trị cá nhân hóa nhất.