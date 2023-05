Vì sao ngày càng nhiều bạn trẻ bỏ văn phòng làm freelancer, lao động chân tay?

Ngày nay, không hiếm trường hợp giới trẻ làm việc trong các văn phòng lựa chọn làm tự do hoặc lao động chân tay để kiếm sống. Lý do dẫn đến thực trạng này là gì?

Sau khi tốt nghiệp đại học, chắc hẳn ai cũng mong tìm được một công việc như ý, ổn định và đúng chuyên ngành mình đã theo học. Tuy nhiên trên thực tế, có lẽ chúng ta không còn xa lạ với tình trạng nhiều người làm không đúng ngành, thậm chí quyết định lao động chân tay. Họ kiếm sống bằng những nghề lao động phổ thông ngoài xã hội thay vì ngồi trong văn phòng công ty.

Một bộ phận khác quyết định làm việc tự do tại nhà, thậm chí nhận nhiều công việc cùng một lúc để đảm bảo thu nhập. Dù không tới công ty mỗi ngày họ vẫn kiếm được tiền lo cho cuộc sống riêng.

Theo thông tin từ kết quả khảo sát trực tuyến do Anphabe thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, việc chuyển dịch từ làm toàn thời gian tại công ty cố định sang làm tự do, nhận dự án độc lập đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Cũng theo kết quả khảo sát này, có 14% lao động làm tự do toàn thời gian, 26% làm tự do bán thời gian và 13% làm song song 2 công việc: cố định và bán thời gian.

Vậy lý do nào khiến người trẻ có những xu hướng làm việc mới như vậy?

1. Nhiều người làm freelancer thích sự tự do

Chúng ta sinh ra trong thời kỳ xã hội phát triển, xuất hiện rất nhiều kiểu công việc mới mẻ, thú vị có thể kiếm được tiền. Khác với các thế hệ trước, hiện tại chúng ta có thể làm nhiều công việc khác nhau để lo cho cuộc sống cá nhân, gia đình. Sự đa dạng hóa về nghề nghiệp và hình thức làm việc tạo điều kiện cho chúng ta có những quyết định khác nhau.

Có những người quyết tâm bám trụ môi trường công sở, được gặp gỡ nhiều người, giải quyết công việc trực tiếp… Nhưng cũng có người yêu thích sự tự do khi được thỏa thích sáng tạo, làm việc ở bất kỳ không gian nào mà mình thích.

Với sự phát triển của công nghệ, ở một số công việc chúng ta không cần gặp mặt nhau vẫn đảm bảo được hiệu suất. Vì thế ngày càng có nhiều người lựa chọn bỏ công việc ở văn phòng, về nhà nhận các công việc khác nhau vẫn có thể đảm bảo thu nhập.

Nhiều người thích cảm giác độc lập và tự sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi, giải trí… mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ người nào. Miễn là vẫn đảm bảo được chất lượng công việc, thu nhập hàng tháng… thì họ sẵn sàng rời công ty về làm tự do.

Không ít bạn trẻ bỏ phố về quê làm tự do, đối mặt với nhiều định kiến vì… không có công việc ổn định. Tuy nhiên, họ chấp nhận vượt qua mọi cái nhìn không thiện cảm của người xung quanh, hài lòng với những nỗ lực của mình.

Điển hình có lẽ phải kể đến trường hợp của Thanh Lan (30 tuổi) chia sẻ với truyền thông. Sau nhiều năm làm việc trong một công ty thương mại điện tử, cô trở thành quản lý phòng kinh doanh. Tuy nhận mức lương ổn định là 30 triệu đồng/tháng cùng chế độ đãi ngộ tốt, Thanh Lan vẫn không nghĩ có thể gắn bó với công ty lâu dài.

Cô thường xuyên phải làm online buổi tối, các ngày cuối tuần để đảm bảo doanh số sau 8 tiếng làm tại văn phòng. Cô cũng không đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe ngày càng giảm sút. Vì vậy cô quyết định bỏ phố về quê làm freelancer và dần ổn định cuộc sống, sức khỏe.

2. Nhiều người chấp nhận lao động chân tay vì sợ áp lực kéo dài

Bên cạnh một lượng người trẻ chấp nhận làm freelancer, nhiều người cũng có xu hướng bỏ văn phòng về làm lao động chân tay. Thực tế, giới trẻ hiện đại cho thấy xu hướng đa dạng hóa trong lựa chọn nghề nghiệp. Có người luôn ngộp thở trong môi trường công sở áp lực cao, có người mới bước chân vào xã hội và loay hoay tìm công việc lý tưởng, có người đánh mất chính mình trong môi trường độc hại, khó phát triển…

Nhìn chung, những người trẻ này tìm kiếm cơ hội ở các thành phố nhộn nhịp nhưng mọi thứ không được như kỳ vọng. Điển hình có thể kể tới kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của họ đang không thể theo kịp tốc độ của thời đại.

Việc làm mà họ tìm được khi ra trường không những vất vả, áp lực mà đồng lương còn chưa thực sự thỏa đáng. Đó là những lý do đầu tiên khiến các bạn trẻ dần chán nản và mệt mỏi với chính mình, với chính cuộc sống bon chen ở nơi công sở.

Lâu dần nếu không cải thiện được năng lực, những người trẻ này phải tìm lối đi khác cho bản thân mình. Họ không bỏ cuộc nhưng sẽ có những lối rẽ mới, điển hình là tìm một công việc lao động phổ thông bên ngoài.

Một bộ phận khác vì không hài lòng về đồng lương họ nhận được lại có xu hướng tìm công việc mới để cải thiện thu nhập. Không ít người nghĩ tới hướng kinh doanh, làm chủ với ham muốn làm giàu thay vì mãi làm nhân viên trong công ty. Họ chấp nhận bon chen ở ngoài cuộc sống kiếm tiền hàng ngày với hy vọng đạt được mục tiêu sớm hơn.

Lao động chân tay mặc dù vất vả hơn nhưng lại phù hợp với mong muốn của nhiều người. Hiện tại có nhiều công việc phổ thông như bán hàng, tư vấn… mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động mà không cần bỏ ra quá nhiều sức lực. Dù đây chỉ là công việc tạm thời nhưng ít nhất những người lao động vẫn đảm bảo được thu nhập và cuộc sống của mình.

Không làm trong các công ty, văn phòng và chịu áp lực lớn từ nhiều phía, người lao động cũng dễ kiếm được việc làm thay thế. Họ có nhiều lựa chọn hơn trong công việc để ổn định và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, dù bạn làm việc tại văn phòng, làm freelancer hay công việc chân tay cũng đều có những khó khăn cần phải đương đầu. Điều quan trọng nhất là bạn hãy nỗ lực hết mình với hướng đi mà mình đã lựa chọn.

