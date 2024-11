Vì sao Kỳ Duyên lọt top 30 Miss Universe nhờ thực lực?

Hành trình hơn 20 ngày của Nguyễn Cao Kỳ Duyên tại Miss Universe đã chính thức khép lại sau đêm Chung kết diễn ra vào tối 16/11 tại Mexico (sáng 17/11 tại Việt Nam). Đại diện Việt Nam lọt top 30, dừng chân trước top 12 của cuộc thi. Sau màn out top liên tiếp của Nguyễn Thị Ngọc Châu và Bùi Quỳnh Hoa, thì Kỳ Duyên đã đưa Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia có đại diện mạnh ở Miss Universe.

Đặc biệt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được gọi tên ở vị trí thứ 4, sau đại điện Pháp, Ấn Độ và Serbia. Năm nay, Miss Universe công bố người chiến thắng hạng mục được người hâm mộ bình chọn là người đẹp Chile - Emilia Dides, điều này đồng nghĩa với việc Kỳ Duyên vào top là do thực lực. Nhìn lại hành trình của đại diện Việt Nam tại Miss Universe, kết quả này xứng đáng, là câu trả lời tốt nhất cho việc Kỳ Duyên đã làm gì và thể hiện ra sao trên đấu trường quốc tế.

Clip: Kỳ Duyên là 1 trong 4 thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 30 Miss Universe

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù thời gian gấp rút

Ngày 14/9/2024, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam. Ngày 29/10/2024, Kỳ Duyên chính thức lên đường chinh chiến Miss Universe. Như vậy, cô chỉ có hơn 1 tháng để chuẩn bị cho hành trình "mang chuông đi đánh xứ người". Với quỹ thời gian ít ỏi nhưng lượng công việc cực khủng, vừa lo thi quốc tế, vừa thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu mới, thế nhưng Kỳ Duyên đã đảm đương tốt tất cả. Cô lên đường với 8 chiếc vali, 1 kiện hành lý trang phục dân tộc.

Từ ngày đầu nhập cuộc, Hoa hậu Kỳ Duyên đã gây ấn tượng bởi những bộ trang phục "chặt chém" đến thanh lịch, phù hợp với tính chất từng hoạt động. Kinh nghiệm 10 năm hoạt động showbiz cùng với trải nghiệm khi đảm nhận những vai trò quan trọng trong các chương trình thực tế về thời trang đủ để Kỳ Duyên vận dụng cho hành trình này. Trong ngày đầu "chào sân", Kỳ Duyên diện đồ đỏ rực, kèm thêm phụ kiện là hoa đỏ cài tóc giống nét đặc trưng trong phong cách của người phụ nữ Mexico. Điều này đã khiến Kỳ Duyên vừa xuất hiện đã nhận được điểm cộng.

Kỳ Duyên có chiến thuật thông minh khi tạo ấn tượng ngay khi vừa xuất hiện ở Miss Universe

Ở vòng thi phỏng vấn kín, cô chọn trang phục đậm nét Việt Nam, đội nón lá

Bằng chứng là sau đó đại diện Việt Nam luôn tạo được ấn tượng, săn đón từ fan và truyền thông quốc tế mỗi khi lộ diện. Một số bộ trang phục của Kỳ Duyên bị đụng hàng nhưng cô được nhận xét vượt trội hơn đối thủ. Khi mới nhập cuộc, Kỳ Duyên bị soi chỉ để một kiểu tóc búi cao nhàm chán. Cô nhanh chóng tiếp thu ý kiến từ người hâm mộ, liên tục thay đổi để đa dạng hình ảnh.

Kỳ Duyên biến hoá đa dạng, được khen ngợi gu thời trang "đỉnh"

Kỳ Duyên cũng chuẩn bị các dự án, hoàn thành sứ mệnh kêu gọi xây dựng các điểm trường trước khi đến với Miss Universe. Trong chuỗi Road To Miss Universe, Kỳ Duyên được Dược sĩ Tiến hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn, gây ấn tượng trước ban giám khảo, được Thanh Hằng truyền đạt kinh nghiệm catwalk... Và trong mọi hoạt động, Kỳ Duyên đều tập trung lắng nghe, tiếp thu và vận dụng trên đấu trường quốc tế. Có thể cho rằng, Kỳ Duyên đã có sự chuẩn bị rất chỉn chu, tử tế và nghiêm túc cho hành trình thực hiện giấc mơ 10 năm này. Đúng như lời cô từng khẳng định: "Tôi nghĩ khi đến Mexico để tham gia Miss Universe thì tôi đã là phiên bản tôi nhất của chính mình".

Kỳ Duyên có thời gian chuẩn bị ngắn nhưng nghiêm túc, chỉn chu

Visual sáng, sắc vóc khoẻ khoắn và bùng nổ đúng thời điểm

10 năm không chỉ là khoảng thời gian để Kỳ Duyên rèn luyện kỹ năng mà còn giúp cô cải thiện về mặt ngoại hình. Ngay từ khi bắt đầu tham gia Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên đã lan toả nếp sống khoa học, ăn uống theo chế độ và tập luyện chăm chỉ để duy trì vóc dáng. Không chỉ ở những đêm thi quyết định là Bán kết, Chung kết mà Kỳ Duyên luôn khoe triệt để hình thể khi tham gia những hoạt động ngoài lề. Sau hơn 1 tuần chinh chiến, nàng hậu thừa nhận đã bị tăng cân nhưng nhìn chung body không bị ảnh hưởng quá nhiều. Như "huyền thoại" H'Hen Niê của nhiều năm trước, Kỳ Duyên mang một nét đẹp rất riêng, nét đẹp của người phụ nữ châu Á vừa thu hút, hiện đại lại vừa dịu dàng, đằm thắm.

Tại Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên đã bùng lên rực rỡ đúng giờ phút quyết định, và tại Miss Universe cũng thế. Trong ngày thi Bán kết, đại diện Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng vì thần thái đơ cứng, catwalk chưa thật sự "đã" thì đến đêm Chung kết cô đã đáp ứng mọi kỳ vọng của khán giả. Kỳ Duyên tự tin hô vang 2 tiếng "Việt Nam" ở đồng diễn, bước đi đầy tự tin, hừng hực trong phần thi áo tắm. Việc toả sáng đúng thời điểm là một trong những yếu tố giúp đại diện Việt Nam thẳng tiến vào vị trí top 30 nhờ thực lực.

Clip: Kỳ Duyên hô vang 2 tiếng Việt Nam đầy tự hào

Kỳ Duyên cũng từng chia sẻ cô sẽ có những "chiêu" riêng khi đến với đấu trường nhan sắc: "Tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề rồi, tôi biết lúc nào mình cần sử dụng chiến thuật. Trong một cuộc thi, nếu không có chiến thuật riêng thì sẽ khó trong việc thể hiện 100% nội lực của mình trước công chúng, ban giám khảo. Tôi thật sự muốn dành sự tập trung cao độ cho đêm chung kết, bản thân tôi hoàn toàn tự tin và tin vào lý tưởng của mình mang đến chương trình, tôi thể hiện hết để cho khán giả thấy khi Kỳ Duyên cố gắng hết sức sẽ như thế nào".

Thái độ chăm chỉ, nỗ lực qua từng ngày

Người hâm mộ nhắc nhở nên cập nhật ảnh thường xuyên, Kỳ Duyên có màn đáp trả thiếu bình tĩnh nhưng đã nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu, đăng ảnh nhiều và liên tục. Fan yêu cầu đổi kiểu tóc, những ngày sau đó cô "biến hoá" liên tục. Netizen nói Kỳ Duyên "né micro", sau đó Kỳ Duyên vui vẻ tương tác với phóng viên quốc tế, dù chỉ là những câu có ngữ pháp và từ vựng đơn giản. Sau đêm thi Bán kết, Kỳ Duyên đọc từng lời góp ý của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cho rằng Kỳ Duyên chưa thoải mái, tự tin thể hiện mình và cô đã làm điều đó trong đêm Chung kết... bấy nhiêu đủ minh chứng cho việc Kỳ Duyên biết lắng nghe và luôn âm thầm sửa chữa.

Kỳ Duyên thức dậy từ 4h sáng mỗi ngày, tranh thủ lên đồ để xuất hiện chỉn chu nhất có thể. Đôi khi, vì phải làm tóc và trang điểm liên tục nên dung mạo bị ảnh hưởng, mắt sưng to nhưng chỉ lẳng lặng dùng mắt kính để che đi chứ không dám than vãn nhiều vì sợ vướng tranh cãi. Khi xảy ra sự cố mất trang phục, hơn ai hết Kỳ Duyên sẽ là người bất an và lo lắng nhất, nhưng cô vẫn giữ thái độ vô cùng chuyên nghiệp, không bỏ lỡ bất kỳ buổi tổng duyệt nào.

Khi xảy ra sự cố, Kỳ Duyên vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, xuất hiện đủ trong các buổi tổng duyệt

Miss Universe là 1 trong 6 đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh, thành tích cao nhất của Việt Nam hiện chỉ là top 5, chưa từng có ai đăng quang. Năm nay, cuộc thi có 127 cô gái dự thi, 2 người phải bỏ cuộc vì lý do cá nhân, lượng thí sinh cao lịch sử trong 73 năm của Miss Universe. Mỗi quốc gia đều sẽ chọn "chiến binh nghìn máu" khi gửi đi "xuất khẩu", vì thế đây có thể được coi là cuộc chiến "tinh hoa của những tinh hoa", tỷ lệ cạnh tranh cực căng.

Kỳ Duyên liên tục bị lọt ngoài bảng dự đoán đến từ các chuyên trang uy tín. Cùng thời điểm trên, Hoa hậu Thanh Thuỷ - người lên đường chinh chiến cùng lúc với Kỳ Duyên đăng quang. Bấy nhiêu cũng đủ cảm nhận được áp lực của Kỳ Duyên trong giai đoạn nước rút. Thế nhưng, như đúng những gì cô chia sẻ, Kỳ Duyên biến những khó khăn và thách thức thành động lực để vượt qua. Giữa những vấn đề đang đè nặng trên vai, Kỳ Duyên tập trung hết 200% sức lực cho cuộc thi. Và mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng khi cô lọt vào top 30 Chung cuộc.

Chiến thắng của Thanh Thuỷ phần nào khiến áp lực đè nặng lên vai Kỳ Duyên

Về mặt truyền thông, Kỳ Duyên là 1 trong 5 người trong tổng số gần 130 người có lượt theo dõi khủng, tăng vọt từng ngày trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi bài đăng liên quan đến Kỳ Duyên trên trang Miss Universe đều nhận về tương tác khủng, bỏ xa các đối thủ. Tiếp theo đó, Kỳ Duyên cũng khá "nhạy" khi bắt camera giao lưu với người hâm mộ. Trong những clip bị "tóm dính", có thể thấy nàng hậu luôn mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào rất hào hứng. Dù không giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh nhưng thái độ chuyên nghiệp, thân thiện đã giúp cô tạo được ấn tượng mạnh. Một số đối thủ của Kỳ Duyên cũng liệt kệ cô vào danh sách những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay.

Kỳ Duyên là 1 trong 3 nàng hậu có lượng theo dõi khủng trên các nền tảng mạng xã hội

Kỳ Duyên thân thiện trước ống kính truyền thông quốc tế

Kỳ Duyên không ngại nhìn về khuyết điểm, quá khứ của mình và lấy đó làm bài học, "lời cảnh tỉnh" cho thế hệ trẻ rằng hãy đừng buông thả bản thân, nếu có lỗi lầm hãy đứng lên nhìn nhận và cho mình cơ hội được khắc phục. Như Kỳ Duyên chia sẻ: "Hoa hậu không hoàn hảo và tôi cũng không hoàn hảo. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó mà câu chuyện của họ lại dễ lan tỏa và chạm đến những người đang cố gắng hoàn thiện bản thân. Duyên mong rằng bài học 10 năm này sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng. Câu chuyện này được lồng ghép vào sách ảnh, nằm trong dự án mang tên Forgive yourself and never give up (Tha thứ bản thân và không bao giờ bỏ cuộc)".

Mặc dù khả năng tiếng Anh không phải là ưu điểm, nhưng Kỳ Duyên luôn có cách riêng để lan toả những câu chuyện của mình đến mọi người. Và tin nhắc rằng, các ban giám khảo phần nào đã phần nào cảm nhận được nguồn năng lượng của Kỳ Duyên, vì thế cô mới chiễm chệ vượt qua 100 đối thủ để tiến vào danh sách 30 người giỏi nhất cuộc thi.

Dù không thể chạm tay đến chiếc vương miện nhưng Kỳ Duyên đã thực hiện được ước mơ 10 năm một cách rất vọn vẹn, nhiều cảm xúc

Những điều ẩn đằng sau camera truyền thông

Ngoài những điều đã được công chúng chứng kiến hàng ngày, điều gì đã giúp Kỳ Duyên tiến thẳng vào top 30? Chắc chắn đó chính là những sự thể hiện thường nhật, được chấm và quan sát bởi các vị giám khảo ngầm xuyên suốt cuộc thi. Đó cũng chính là kết quả từ buổi phỏng vấn kín vô cùng quan trọng.

Trước ngày thi Chung kết, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn chat của 1 netizen, cho biết 1 người đẹp tố Kỳ Duyên có thái độ lồi lõm với các thí sinh trong cuộc thi. Thông tin lập tức tạo nên một cơn "địa chấn", khiến fan Việt giận dữ. Ngay sau đó tổ chức Miss Universe Kazakhstan đã phải lên tiếng minh oan cho Hoa hậu của mình. Qua đó, đơn vị này phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng đây là một hành động gây ảnh hưởng xấu đến các người đẹp.

Đông đảo người hâm mộ tỉnh táo đều có thể nhận ra đây chỉ là chiêu trò chơi xấu của một số cá nhân, thường xảy ra trong giai đoạn nước rút của các cuộc thi nhan sắc. Tính cách thật sự của Kỳ Duyên trong đêm Chung kết đã được BTC hé lộ. Ở phần thi bikini, MC chương trình đã có những dòng thông tin thú vị ngược hẳn những lời tố vô cớ trôi nổi 1 ngày trước đó. Kỳ Duyên được biết đã chia sẻ các vật dụng của mình cho người bạn cùng phòng trong cuộc thi. Điều này trở thành điểm nhấn đáng yêu về nàng hậu khiến fan Việt tự hào. Đây có lẽ cũng là 1 điểm cộng lớn giúp Kỳ Duyên gây ấn tượng, lọt top bằng thực lực.

Thành tích của Kỳ Duyên cũng phần nào phản ánh lại được những gì xảy ra ở vòng phỏng vấn kín. Có thể khả năng nói tiếng Anh chưa giỏi nhưng việc mang tới chương trình câu chuyện chân thật và cách thể hiện không khoa trương, đầy nội lực, có dẫn chứng rõ ràng suốt 10 năm qua lại chính là điểm mạnh nổi bật của Kỳ Duyên mà giám khảo ghi nhận.

Kết thúc hành trình Miss Universe, có những khó khăn sóng gió, chắc hẳn cũng có những điều nàng hậu không thể lường trước. Tuy nhiên, với năng lượng tích cực và những kinh nghiệm rút ra hàng ngày, hàng giờ, Kỳ Duyên đã trở thành phiên bản tốt hơn, thành công hơn so với chính người đẹp ngày hôm qua. Thành tích top 30 dù không phải là top sâu của chương trình, nhưng cũng là thành tích đáng tự hào, có thể coi là chiếc "vương miện" thứ 3 mà Kỳ Duyên qua đó đã chiếm trọn được tình cảm của đông đảo khán giả.