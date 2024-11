Hương Giang trả lời khiến dân mạng bật cười khi được "xúi" đi thi Miss Universe

Miss Universe 2024 đã khép lại, đại diện Việt Nam là Nguyễn Cao Kỳ Duyên dừng chân ở Top 30. Đây là thành tích không quá cao nhưng cũng khiến fan sắc đẹp vui mừng khi Kỳ Duyên vượt qua 100 đại diện khác để có được vị trí này.

Với vai trò nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024, Hương Giang thể hiện sự nhẹ nhõm và bày tỏ tình cảm đối với những nỗ lực của Kỳ Duyên. Cô viết trên trang cá nhân: "Vượt qua gần 100 quốc gia in top thực lực giỏi quá rùi! Mãi iu Gấu béo (tên thân mật của Kỳ Duyên - pv)".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, có một cư dân mạng đã "xúi" Hương Giang hãy đi thi Miss Universe vào năm sau để mang về thành tích cao hơn. Tuy nhiên, câu trả lời của người đẹp lại khiến ai nấy bật cười. Hương Giang đáp: "Làm nhà sản xuất đã chửi tối ngày rồi kìa. Đi thi nữa sao ngủ nổi má". Có hơn 1,7 nghìn netizen đã thả biểu cảm "haha" cho câu trả lời hài hước của Hương Giang.

Lần đầu tiên làm nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam nhưng Hương Giang cũng đã nhận được nhiều lời khen về sự đầu tư và chỉn chu. Ekip của Miss Universe Vietnam 2024 do Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đứng đầu còn nhận được giải thưởng "Best National Pageant" (Cuộc thi cấp quốc gia xuất sắc nhất) do tổ chức Miss Universe trao tặng. Đây là giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh, ghi nhận sự xuất sắc trong khâu tổ chức Miss Universe cấp quốc gia.