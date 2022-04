Vì sao Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt?

Ngày 14/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh (trú tại Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Đặng Như Quỳnh khi chưa bị bắt

Chính vì thế, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh.

“Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo”, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Trước đó, tháng 3/2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cũng từng triệu tập, làm việc với Đặng Như Quỳnhđể làm rõ hành vi đăng tải hơn 200 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước.

Những bài viết này có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận đã trở thành điểm nóng, nguồn phát tán thông tin thất thiệt thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng xã hội.

Được biết, Đặng Như Quỳnh là Facebooker có lượng lớn người theo dõi, những thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân của đối tượng này thường có nhiều người quan tâm, chia sẻ. Thời gian vừa qua, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án tại Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh, Đặng Như Quỳnh đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho rằng thời gian tới Bộ Công an sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự như hai vụ án này.

Những thông tin thất thiệt trên được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn người chơi chứng khoán. Việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các nhà đầu tư chứng khoán và góp phần làm giá cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp bị “điểm tên” trên Facebook giảm giá liên tục. Nhiều nhà đầu tư bức xúc bởi tài khoản chứng khoán của họ lỗ nặng sau những thông tin thất thiệt được đăng tải trên nhiều diễn đàn.