Bắt giam "hot Facebooker" Đặng Như Quỳnh

Ngày 13-4, theo nguồn tin, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa ra bắt tạm giam đối với Đặng Như Quỳnh (là "KOL" nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.



Bị can Đặng Như Quỳnh thời điểm chưa bị khởi tố - Ảnh: Facebook

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số bị can là "đại gia" về chứng khoán, bất động sản như: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh… Sau đó, trên trang Facebook bị can Đặng Như Quỳnh xuất hiện một số bài đăng với nội dung liên quan đến một số doanh nhân gây xôn xao thị trường tài chính, chứng khoán.

Sau đó, những bài đăng này đã được xoá khỏi trang Facebook của bị can này.

Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên bị can Đặng Như Quỳnh bị xử lý. Trước đó, ngày 25-3 vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã mời bị can này lên làm việc để làm rõ về hành vi đăng thông tin vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Như Quỳnh khai nhận đã thu thập thông tin "nóng" về tình hình dịch bệnh Covid-19 từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng, sau đó, chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành tin thất thiệt. Ngoài ra, một số bài viết kèm theo hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng khi chưa được công bố chính thức về thông tin người nhiễm hoặc cần đưa vào diện cách ly làm ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương, khiến người dân hoang mang phải sơ tán, chuyển chỗ ở, tích trữ lương thực, gây mất an ninh trật tự.

A05 sau đó đã buộc Đặng Như Quỳnh phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.