Vì sao có nhiều cặp đôi chia tay rồi vẫn thích "yêu lại từ đầu"?

Người ta bảo lịch sử đau thương thường không lặp lại hai lần, bởi những gì đã qua luôn để lại bài học khiến bạn biết dè chừng trước điều này điều kia, hoặc giả bạn đã quá hiểu nên không dễ dàng để mình rơi vào trải nghiệm đó nữa. Thế nhưng, yêu lại từ đầu hay tái hợp với người cũ dường như là chuyện càng ngày càng trở nên phổ biến.

Vậy lý do xung quanh việc này là gì?

1. Hai bạn vẫn còn yêu nhau

Vẫn còn tình cảm là lý do lớn nhất khiến hai cá nhân không thể buông bỏ nhau một cách hoàn toàn. Nếu đó là một cuộc chia tay chỉ vì chút hiểu lầm, chút nóng vội, chút giận dỗi chứ hoàn toàn không phải vì sai sót khó lòng cứu vãn, bạn sẽ luôn nghĩ về đối phương với sự quyến luyến không rời.

Rõ ràng là còn yêu nhau mà lại phải xa cách, chẳng ai mong điều này cả. Thế nên sau khi tâm trạng bình ổn trở lại (thời gian bình ổn có thể ngắn dài tùy tính chất), không ít người lựa chọn một lần nữa tìm đến đối phương để mong làm hòa. Quá trình này đau đớn hay thuận lợi phần lớn phụ thuộc vào việc tình cảm của hai người có đủ để vượt qua cái tôi cá nhân hay không. Suy cho cùng, câu “Người có tình sẽ về với nhau” sinh ra cũng là vì thế.

2. Tâm lý không muốn thua cuộc

Trên thực tế những người thuộc kiểu này khá ít nhưng không phải hiếm. Những người mang tâm lý này thường không phân biệt được “tình yêu” và “sự chiếm hữu” vốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Một tình yêu tốt đẹp nghĩa là sẵn sàng hy sinh vì nhau. Những người coi “chiếm hữu” là “tình yêu” hoặc là vốn chẳng yêu bạn, hoặc là yêu nhưng chưa trưởng thành, chưa biết cách mà yêu. Thước đo trong tâm trí họ dựa vào hai chữ “được” và mất: Tại sao tôi lại thua cuộc? Tôi không cam tâm.

Tình yêu không phải một trận đánh cược, không hề có thắng thua. Nếu có những mâu thuẫn không thể giải quyết được thì chia tay chính là giải pháp tốt nhất. Dù bạn không cam tâm với việc đánh mất người ấy thì sự thực là tình cảm đích thực giữa hai bạn đã không còn nữa rồi, lúc này đây bạn mới chính là người phải đau khổ.

3. Chưa sẵn sàng để trở lại cuộc sống một mình

Kiểu người này mang tâm lý “tạm bợ”, “có còn hơn không”. Tuy rằng mối quan hệ giữa cả hai đã có thay đổi nhưng vì tạm thời chưa có mục tiêu nào tốt hơn nên họ sẵn sàng nhượng bộ, tiếp tục duy trì mối quan hệ phập phồng này.

Sợ sống một mình, sợ cảm giác cô đơn, sợ sự trống vắng, sợ không còn ai quan tâm như xưa…, tất cả những nỗi sợ này khiến nhiều người không ngừng tự thuyết phục mình quay lại với người cũ.

4. Không muốn thua người mới của người cũ

Đây là một trong những hành động nguy hiểm, và cũng là nguyên nhân khiến một vài Tuesday được sinh ra. Có thể bạn không tin nhưng không ít người dù đã hết yêu nhưng vẫn còn nguyên tâm lý ăn thua với người mới của người cũ. Họ dùng mọi cách để “thu phục” lại người cũ một lần nữa, dùng người ấy như một phương tiện để chứng minh giá trị của chính mình.

Bằng việc này, họ không cần phải túm áo người cũ mà hỏi: “Rốt cuộc anh ta/ cô ta hơn tôi ở điểm nào?”. Chẳng ai muốn bị đánh bại bởi một kẻ mình không ưa hết, đại loại là vậy đấy.

5. Đã hy sinh quá nhiều nên không muốn đánh mất

Trong tình yêu, sự trả giá, hy sinh của đôi bên đều là tự nguyện. Tuy nhiên, sau khi chia tay, bên bị “đá” thường cảm thấy mình đã “đầu tư” quá nhiều thời gian, tiền bạc và tình cảm nhưng không thu lại được kết quả như ý. Cuối cùng, người đó trở về trạng thái độc thân và sự mất cân bằng nội tâm sẽ trở thành động lực để người đó tìm cách tái hợp với người cũ.

Ngoại trừ lý do đầu tiên, nếu bạn muốn “yêu lại từ đầu” vì 4 lý do cuối, hy vọng bạn sớm từ bỏ ý tưởng này. Lý do bởi vì:

1. Khả năng các cặp đôi chia tay sau khi tái hợp lên tới 97%

Dù là con trai hay con gái, khi bạn là người chủ động xin tái hợp đồng nghĩa với việc bạn đã thấp hơn đối phương một bậc, đó là chưa kể đến những người khóc lóc van xin, níu kéo đối phương quay lại với mình. Nhưng liệu rằng đối phương khi thấy cảnh đó rồi sau này có còn đối xử chân thành với bạn hay không? Hay người đó sẽ tự mãn, kiêu ngạo vì biết được vị thế của mình? Họ sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ mỗi khi hai bạn có mâu thuẫn nữa. Cuối cùng, không ít cặp đôi lại đi vào đường cụt và lời chia tay một lần nữa xuất hiện.

2. Khó tìm thấy vị ngọt sau khi tái hợp

Gương vỡ dù được ghép lại hoàn hảo thì vẫn hiện rõ vết nứt. Những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn ngày trước sẽ luôn hiện diện trong đầu khiến cả bạn và người ấy đều dè dặt, không dám tùy tiện nhắc đến chúng vì sợ mối quan hệ bị ảnh hưởng. Kết quả, vì tâm lý cẩn trọng này mà hai bạn yêu nhau trong mệt mỏi, chán chường.

Kết

Nói chung, chia tay rồi tái hợp là chuyện không hề dễ dàng. Tái hợp mới chỉ là bắt đầu, quan trọng hơn là sau khi tái hợp, làm sao để hòa hợp với nhau một lần nữa. Hãy xác định thật kỹ lý do vì sao bạn muốn “yêu lại từ đầu”, để quyết định xem có cần thiết phải nối lại tình xưa hay không, tránh những tổn thương một lần nữa lặp lại.

Ảnh: Tổng hợp