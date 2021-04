Đám cưới đặc biệt của cặp CEO: Xuất hiện nhân vật quan trọng, câu chuyện đằng sau mở ra nhiều góc nhìn mới khiến ai cũng phải suy ngẫm

Cường Vũ: 33 tuổi - CEO công ty chuyên sản xuất phóng sự cưới Hà Linh: 28 tuổi - CEO công ty hoa nhập khẩu

CEO Vũ Minh Cường - người đàn ông chuyên dệt những giấc mơ cho các cặp đôi cô dâu - chú rể thành hiện thực vừa trải qua ngày trọng đại và ý nghĩa đối với anh.



Có lẽ, khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ nhất trong ngày ấy là khi người đàn ông đi qua bao trầm luôn, mạnh mẽ và kiên định với mỗi lựa chọn của mình nhắn nhủ đến con trai 8 tuổi: "Bố muốn nói với con, bố rất yêu con. Dù bố với mẹ của con đã không còn bên nhau nữa nhưng bố mẹ đều rất yêu con và luôn chăm sóc con. Hôm nay có 1 người bạn mới là cô Linh sẽ tiếp tục yêu thương và chăm sóc con, bố mong con sẽ yêu quý cô Linh. Cô Linh cũng rất yêu quý con và con sẽ có 2 gia đình cùng chăm sóc, yêu thương con".

Chỉ cần chân thành, ai cũng đáng được yêu

Cường Vũ đã từng kết hôn và chia tay vì cả 2 không còn chung tiếng nói. Nhưng anh chọn cách ly hôn hòa bình và xin phép bố mẹ vợ để cùng chăm sóc cậu con trai.

Cuối năm 2020 Cường gặp Hà Linh - chủ tiệm hoa. Ban đầu 2 bên chỉ add facebook và trò chuyện về những khía cạnh liên quan công việc. Theo thói quen, Cường thường bình luận hài hước trên các bài đăng của bạn bè nên Hà Linh cũng không ngoại lệ. Khi anh trêu đùa bình thường thì cô nàng lại nghĩ đối phương tán tỉnh mình nên "bật chế độ" thờ ơ.

"Tôi nhắn tin bạn ấy cũng không trả lời. Về sau mới biết thời gian đó có nhiều người làm quen quá nên bạn ấy có sự cảnh giác với tất cả đàn ông", Cường cho biết.

Như duyên phận sắp đặt, 2 người họ lại xích lại gần nhau từ những sự cố trong công việc.

Cường kể: "Đầu tháng 11 năm ngoái thì bạn ấy có chuyện không vui về kinh doanh nên đăng lên facebook là đang ngồi ở hồ Tây. Tôi đang đi chơi với con trai liền kéo ra gặp bạn ấy luôn. Hôm đó thì bạn ấy chỉ coi tôi như 1 người lạ để xả stress nhưng cũng quý 2 bố con vì tôi không giấu chuyện từng có gia đình. Sau đó hẹn nhau đi ăn rồi đi bộ quanh hồ Tây, như bạn bè chia sẻ tâm sự thôi.

Sau 1 tháng tôi rất quan tâm chăm sóc: Khi bạn ấy đau răng, lo đặt vé, đặt khách sạn khi bạn ấy đi Sài Gòn công tác. Và vì chia sẻ được mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, cả những bí mật, những chuyện không hay với nhau nên ngày càng tâm đầu ý hợp và yêu nhau luôn".

Yêu được khoảng 1, 2 tuần thì cặp đôi dẫn nhau về ra mắt gia đình. Rất may mắn vì họ đều nhận được sự ủng hộ của bố mẹ hai bên.

Trong tình yêu không có khoảng cách, chỉ là cả 2 có yêu nhau đủ nhiều

Cường Vũ vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Singapore. Hiện cánh tay phải anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và phải vật lý trị liệu thêm 1 năm nữa.

Người đàn ông đã đi qua bao thử thách của số phận trải lòng: "Cô ấy đã dũng cảm chấp nhận nhiều thứ ở tôi. Trong khi đó cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi không quan tâm người khác yêu cô ấy như nào, tôi sẽ yêu cô ấy một cách tự nhiên và chân thành nhất".



Cô dâu Hà Linh tự tay đính hoa cho chiếc váy cưới thêm phần lộng lẫy

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Linh là cô gái bao dung, cao thượng và có chút "liều lĩnh" nhưng cô lại cho rằng: "Mọi người đừng dùng từ bao dung khi mình tới với chồng mình. Mình nghĩ đấy là sự lựa chọn của bản thân. Mình may mắn yêu và cưới được anh. Bao dung chỉ dành cho người có lỗi lầm, còn mình thấy đó là 1 trải nghiệm của đời người và mình gặp anh ở đoạn đường đời đó".

Hơn ai hết, Hà Linh hiểu được đâu mới là lựa chọn phù hợp với chính mình, mạo hiểm hay không thực chất chỉ là 1 trong số nhiều góc nhìn. Đối với cô: "Mình trân trọng những giá trị thực hơn, những người đàn ông trưởng thành, thật thà và trải qua biến cố khiến họ trở nên mạnh mẽ. Mình cảm thấy ở anh ý chí tuyệt vời khiến mình ngưỡng mộ và an tâm. Dù quyết định có vẻ 'mạo hiểm' nhưng thật ra mình là người bên ngoài thiếu cảm giác an toàn, thích được che chở. Trong suốt thời gian quen và yêu, mình luôn nhận được sự bảo vệ và chăm sóc từ cả 2 bố con. Trên cả tình yêu thì anh Cường như 1 người bạn, đôi khi như 1 người thầy, người cha đang cố gắng hoàn thiện mình. Mình nghĩ hạnh phúc thật sự nằm ở việc bạn cố gắng cùng nhau thông cảm và hoàn thiện bản thân hơn. Hiện tại mình hài lòng với lựa chọn của mình".

Cô dâu Hà Linh tự trang trí đám cưới, váy cưới đính hoa độc đáo.

Yêu là tôn trọng mọi thứ thuộc về người ấy và kiên định với lựa chọn của mình

Nếu nói là không đắn đo suy nghĩ thì không đúng, bởi 1 cô gái thành công và có địa vị trong xã hội như Linh thì không thể hành động theo cảm xúc nhất thời.

Linh có hỏi ý kiến gia đình và cô nhận được lời khuyên từ bố mẹ: "Trong cuộc đời ai cũng trải qua những biến cố, chỉ là nó đến sớm hay muộn. Và con là một người đã quá may mắn để có một cuộc sống êm đềm, nên nếu con có thể thông cảm, trân trọng một người như Cường thì bố mẹ sẽ đồng hành và giúp đỡ con".

Khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng nhất trong đám cưới của cặp đôi Cường - Linh

Bố mẹ Linh luôn tâm lý, khéo léo và quan tâm đến hạnh phúc thực sự của con gái mình hơn là quan niệm truyền thống.

Một điều đặc biệt là cô CEO trẻ này đã chuẩn bị khá kĩ cho 1 trọng trách mới. Bởi cô biết rõ, ngoài tình yêu cần có trách nhiệm.

Cô chia sẻ: "Lựa chọn một người đàn ông đồng nghĩa là mình đã lựa chọn và tôn trọng quá khứ của họ. Mình tin cách cư xử của anh Cường, nên tin rằng sự lựa chọn trong quá khứ của anh cũng là 1 quyết định đúng đắn, chứ không phải sai lầm. Ai cũng đến với nhau vì tình yêu và cùng chung 1 giấc mơ xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ là khác nhau ở những biến cố, sóng gió mà anh, chị ấy đưa ra những quyết định để cả 2 có cuộc sống thoải mái hơn. Mình cũng tôn trọng vợ cũ của anh. Mình không trao đổi về cách dạy con hay chăm con vì bé cũng lớn rồi. Mình coi bạn ấy là người bạn và giao tiếp với bé bằng tư duy của 1 đứa trẻ để có thể dễ tâm sự hơn. Việc trò chuyện với vợ cũ chỉ là mình muốn giúp chồng mình giảm áp lực cá nhân để tập trung làm việc. Đó là những việc mình có thể làm với cương vị một người phụ nữ trong gia đình sẽ làm thay chồng mình thôi".

Tái hôn - 1 ngưỡng cửa mới đòi hỏi người bước vào phải thận trọng và vững chãi chẳng khác nào năm 18 tuổi trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chỉ khác là, người ta sẽ dùng hết sự trưởng thành và trải nghiệm từng có để tạo ra những hạnh phúc trọn vẹn hơn.

