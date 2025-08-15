Nếu phải chọn một năm mà phim truyền hình Hàn Quốc "làm mưa làm gió" trên toàn châu Á, 2016 chắc chắn sẽ được nhắc đến đầu tiên. Năm này, hàng loạt tác phẩm với kịch bản cuốn hút, diễn viên đình đám và OST "gây nghiện" liên tiếp ra đời, chiếm trọn khung giờ vàng và trở thành hiện tượng mạng xã hội. Từ lãng mạn, hài hước, cổ trang, trinh thám cho đến giả tưởng, tất cả đều có mặt, tạo nên một "bữa tiệc" giải trí khó quên.

Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu đã biến 2016 thành "năm huyền thoại" của phim truyền hình Hàn Quốc:

Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants of the Sun)

Phát sóng đầu năm 2016, Hậu Duệ Mặt Trời là cú nổ lớn đưa "Song – Song Couple" Song Joong Ki và Song Hye Kyo lên đỉnh cao danh tiếng. Nội dung kể về Đại úy Yoo Shi-jin – đội trưởng đội tác chiến Alpha, trong một lần nghỉ phép đã tình cờ gặp bác sĩ Kang Mo-yeon tại bệnh viện. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cả hai đã bị thu hút, nhưng công việc đặc thù khiến chuyện hẹn hò luôn dang dở.

Cơ duyên đưa họ gặp lại tại vùng đất Uruk – nơi bị chiến tranh và dịch bệnh tàn phá – trở thành nền tảng cho câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa khốc liệt. Bộ phim ghi điểm nhờ mạch truyện xen kẽ tình yêu, tình đồng đội, lòng nhân ái, cùng những cảnh quay hoành tráng tại nước ngoài. Rating tập cuối đạt 38,8% (theo Nielsen Korea), trở thành một trong những drama ăn khách nhất lịch sử.

Tín hiệu (Signal)

Không ồn ào như các phim lãng mạn, Signal gây sốt nhờ kịch bản trinh thám – giả tưởng xuất sắc. Trung úy Park Hae-young (Lee Je-hoon) bất ngờ tìm được bộ đàm kết nối với cảnh sát Lee Jae-han (Cho Jin-woong) sống ở năm 1989. Sự liên lạc xuyên thời gian này giúp cả hai phá giải những vụ án từng bị bỏ ngỏ và ngăn chặn tội ác xảy ra.

Phim còn lấy cảm hứng từ vụ án có thật tại Hàn Quốc, khai thác yếu tố tâm lý tội phạm sâu sắc và phơi bày góc tối trong ngành điều tra. Kim Hye Soo trong vai nữ thanh tra Cha Soo-hyun đã thể hiện đầy nội lực, góp phần đưa Signal trở thành một trong những phim trinh thám Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại, được giới phê bình khen ngợi.

Chuyện tình bác sĩ (Doctors)

Doctors là câu chuyện trưởng thành của Yoo Hye-jung (Park Shin-hye) – cô nữ sinh từng nổi loạn, khép kín do tuổi thơ bất hạnh. Gặp gỡ người thầy Hong Ji-hong (Kim Rae-won) đã giúp cô tìm lại niềm tin và mục tiêu sống. 13 năm sau, họ gặp lại trong bệnh viện, giờ đây là những đồng nghiệp. Điểm mạnh của Doctors nằm ở quá trình phát triển nhân vật logic, bối cảnh bệnh viện được khắc họa chân thực, cùng phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Park Shin-hye và Kim Rae-won. Bộ phim cũng tạo nên nhiều trào lưu thời trang và kiểu tóc nhờ nữ chính.

Bẫy tình yêu (Cheese in the Trap)

Chuyển thể từ webtoon đình đám, Cheese in the Trap tập trung vào Hong Seol (Kim Go Eun) – sinh viên cần mẫn, và Yoo Jung (Park Hae Jin) – tiền bối điển trai nhưng đầy bí ẩn. Mối quan hệ của họ vừa ấm áp, vừa ngột ngạt khi Hong Seol nhận ra Yoo Jung có những mặt tối khó đoán.

Điểm khác biệt của phim là khai thác chiều sâu tâm lý, không đi theo mô-típ tình yêu "màu hồng" thường thấy. Mối quan hệ giữa các nhân vật phụ cũng được phát triển tốt, tạo cảm giác chân thật về đời sống sinh viên Hàn.

Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds)

Bộ phim cổ trang này xoay quanh Hong Ra On (Kim Yoo Jung) – cô gái giả trai trở thành thái giám và vô tình lọt vào mắt xanh của Thế tử Lee Yeong (Park Bo Gum). Ban đầu, cả hai như "oan gia", nhưng dần nảy sinh tình cảm trong bối cảnh cung đình đầy âm mưu.

Moonlight Drawn by Clouds được yêu thích nhờ sự tươi sáng, hài hước và chemistry bùng nổ của cặp diễn viên trẻ. Một số bài nhạc phim của Moonlight Drawn by Clouds đã trở thành hit lớn, được nhiều khán giả yêu thích.

Hai thế giới (W – Two Worlds)

Với ý tưởng độc đáo, W kể câu chuyện của bác sĩ Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) bị hút vào thế giới truyện tranh "W" – nơi Kang Chul (Lee Jong Suk) là nhân vật chính. Khi ranh giới giữa thực và ảo bị phá vỡ, mọi quy luật trở nên bất định, mở ra chuỗi tình tiết nghẹt thở.

Phim khiến khán giả "ngồi không yên" nhờ plot twist liên tục, hiệu ứng kỹ xảo mượt mà và mối tình xuyên thế giới vừa lãng mạn vừa kịch tính.

Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo)

Đây là một trong những tác phẩm thanh xuân đáng yêu nhất năm 2016, phim kể về nữ vận động viên cử tạ mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương Bok Joo (Lee Sung Kyung) và chàng kình ngư Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk). Mối quan hệ bạn – yêu xen lẫn trêu chọc nhau của họ khiến khán giả "cười lăn". Phim được khen nhờ không tô hồng nhân vật chính, mà để họ sống đúng tuổi, với những ngốc nghếch, vụng về và mơ mộng. Đây cũng là bộ phim đưa cặp Lee Sung Kyung – Nam Joo Hyuk thành "cặp đôi màn ảnh" được săn đón.

Huyền thoại biển xanh (Legend of the Blue Sea)

Jun Ji Hyun và Lee Min Ho kết hợp trong câu chuyện tình xuyên kiếp giữa nàng tiên cá cuối cùng và chàng lừa đảo thiên tài. Bối cảnh trải dài từ thời Joseon đến hiện đại, với yếu tố giả tưởng, hài hước và lãng mạn đan xen.

Bộ phim gây sốt không chỉ vì cốt truyện lạ mà còn nhờ màn hóa thân duyên dáng của Jun Ji Hyun, cùng loạt cảnh quay đẹp như tranh tại Tây Ban Nha. Rating luôn thuộc top đầu trong suốt thời gian phát sóng.

Yêu tinh (Goblin)

Kim Shin (Gong Yoo) – vị tướng bất tử – tìm kiếm cô dâu định mệnh để kết thúc kiếp sống vô tận. Cô gái ấy lại chính là Ji Eun Tak (Kim Go Eun), nữ sinh có khả năng nhìn thấy linh hồn. Song song đó là câu chuyện bi thương nhưng đầy yêu thương giữa Thần chết Wang Yeo (Lee Dong Wook) và Sunny (Yoo In Na).

Goblin là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngòi bút của biên kịch Kim Eun Sook, hình ảnh điện ảnh mãn nhãn, âm nhạc đỉnh cao và diễn xuất ăn ý của dàn cast. Rating cao kỷ lục cho đài cáp tvN, OST lọt vào BXH âm nhạc suốt nhiều tháng.

Lại là em Oh Hae Young (Another Oh Hae Young)

Phim khai thác đề tài "đồng tên" độc đáo: hai cô gái Oh Hae Young với số phận khác biệt. Oh Hae Young (Seo Hyun Jin) – thường bị so sánh và coi thường – vô tình vướng vào Park Do Kyung (Eric Mun), một đạo diễn âm thanh từng là hôn phu hụt của "Oh Hae Young xinh đẹp" (Jeon Hye Bin).

Câu chuyện vừa hài hước vừa chạm đến cảm xúc khi đề cập đến sự tự ti, tổn thương và khát khao được yêu thương. Seo Hyun Jin nhờ vai diễn này đã bứt phá, trở thành "nữ hoàng rom-com" mới của màn ảnh Hàn lúc bấy giờ.

2016 không chỉ là năm bội thu của phim truyền hình Hàn Quốc mà còn là cột mốc cho thấy sức sáng tạo vượt trội của biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Mỗi bộ phim đều để lại dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả đến nay vẫn "cày lại" mà không hề thấy chán – một minh chứng rõ ràng vì sao 2016 được gọi là năm huyền thoại của K-drama.

